Ja çfarë ndodh nëse shkruani në celular çdo ditë

Lundrimi në internet, shkrimi i mesazheve dhe kërkimi në rrjetet sociale është bërë një gjë e përditshme. Por shkencëtarët dhe mjekët paralajmërojnë se këto zakone janë shumë të rrezikshme për shëndetin tuaj dhe ja pse.

Nëse keni lundruar në celularin tuaj minutat e fundit ose keni bërë korrespondencë me familjen dhe miqtë, dijeni se në ato momente shtylla kurrizore po kalonte një ferr të vërtetë, shkruan albeu.com.

Hulumtimet kanë konfirmuar se një person mesatar shpenzon nga dy deri në katër orë në një telefon celular (qoftë duke surfuar apo duke shkruar mesazhe dhe postime), dhe për disa kjo shifër rritet në 10 orë në ditë.

Por problemi nuk është në vetë shtypjen, por në pozicionin e panatyrshëm të qafës, e cila nuk ka qenë kurrë në një pozicion të tillë për kaq shumë kohë në histori. Ky pozicion mund të çojë në dëmtim të përhershëm të shtyllës kurrizore.

Koka e një të rrituri peshon mesatarisht 4 deri në 6 kilogramë, që është edhe pesha që koka vendos në shtyllën kurrizore kur jeni ulur ose në këmbë në një pozicion natyral.

Sipas hulumtimeve të fundit, përkulja e qafës përpara vetëm me 15 gradë rrit presionin në shtyllën kurrizore me 12 kilogramë, një kënd 30 gradë me 18 kilogramë, ndërsa një kënd prej 50 gradë, siç kërkohet nga shkrimi i mesazheve nga prehri, bëhet. një barrë e vërtetë në shpinë që peshon deri në 30 kilogramë.

Ky zakon jo vetëm që mund të shkaktojë dhimbje në qafë dhe shpinë, por gjithashtu streson muskujt, tendinat dhe ligamentet që mund të dëmtohen përgjithmonë. Kjo vlen veçanërisht për fëmijët dhe të rinjtë, trupat e të cilëve janë ende në proces zhvillimi.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se duhet të ndaloni së përdoruri celularin tuaj “smart”, por duhet të mendoni se çfarë po bëni dhe të merrni një pozicion më të rehatshëm kur shkruani. Mbështetuni në mbështetësen dhe përpiquni ta ngrini celularin sa më lart. /albeu.com/