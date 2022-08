Ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse e pini qumështin me mjaltë çdo ditë

Një masë modeste e glukozës, përtej çdo dyshimi, do t’ju ndihmojë me oreksin tuaj, dhe është një neurotransmetues që është përgjegjës për mbajtjen e trupit tuaj të zgjuar.

Vitalitet dhe fokus.

Imunitet më të fortë.

Tretje më të mirë.

Trajtim më të mirë ndaj gripit dhe të ftohtit.