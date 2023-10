I thonë lamtumirë borxheve dhe kredisë, 3 shenjat e Horoskopit që e mbyllin 2023-shin me xhepat plot

Sa hap e mbyll sytë, vitit 2023 po i vjen fundi. Sipas astrologëve, Vishal dhe Shëeta Bhardëaj këto 3 shenja Horoskopi kanë ende kohë për të shkëlqyer, pa mbërritur 2024-ra.

Dashi

Lajmi i mirë së pari- Stabilitet financiar. Kaq mjafton për të qenë i sigurt, do shpëtoni njëherë e mirë nga borxhet dhe kreditë.

Deri tani… shumë mirë.

Mund të ketë disa ulje-ngritje që do të përjetoni në jetën tuaj profesionale. Por ju nuk keni frikë nga përballja e sfidave ballë për ballë, apo jo?

Peshorja

Më 8 nëntor, Afërdita do të kalojë në Peshore, duke përforcuar atributet e kësaj shenje të zodiakut, të cilat përfshijnë socializimin, ekuilibrin dhe inteligjencën. “Sa herë që një planet është në shtëpi në shenjën që sundon [që është rasti me Venusin dhe Peshoren], mund ta ndihmojë atë shenjë të zodiakut të thërrasë më shumë fat në jetën e tyre,”.Dhe kjo do të bëjë që Peshoret të përjetojnë bollëk në fund të vjeshtës, veçanërisht kur bëhet fjalë për dashurinë dhe paratë.

Akrepi

Ashtu si Peshorja, Akrepi do të ketë një nëntor me fat, por për një arsye tjetër. “Kjo do të jetë hera e parë në më shumë se një vit që hëna e re në Akrep nuk do të dyfishohet si një eklips,”. Eklipset sjellin sfida sepse provokojnë ndryshime, të cilat mund të ndjehen si dhimbje energjike në rritje.

Në nëntor, Akrepat do të kenë një përvojë dukshëm të ndryshme dhe do të ndihen sikur më në fund mund të marrin frymë. Prisni një atmosferë të përgjithshme të qetë dhe bëni çmos për të manifestuar vetë-rritje dhe vetë-përmirësim tani që gjërat ndihen më të lehta./albeu.com/