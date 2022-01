HOROSKOPI/ Shenjat që presin një kthesë të madhe nga ana e financave në muajin shkurt

Me siguri që nga fundi i nëntorit shumë kanë menduar për karrierën, kapitalin dhe rrogën, sepse më pas në këtë shenjë ka hyrë edhe Venera.

Marsi, i cili simbolizon përparimin dhe vendosmërinë, do të ndikojë patjetër në nënvizimin e vijës në këtë fushë në periudhën nga 12 deri më 20 shkurt. Shumë do të vendosin për një investim serioz, një rishikim të kursimeve dhe pagave, deri në rishpërndarjen e kapitalit dhe trashëgimisë familjare. Në rreshtat e mëposhtëm zbuloni nëse jeni në atë grup njerëzish.

Shigjetari

Lidhja karmike e Marsit dhe Venerës do të ndikojë në fushën e të ardhurave dhe burimeve tuaja. Me shumë mundësi do të merrni lajmet për rritjen e pagave ose do të vendosni të investoni shumë në pasuri të paluajtshme. Përveç kësaj, ju mund të prisni një dhuratë të shtrenjtë, në formën e bizhuterive, ose një gardërobë me mjeshtëri unike. Në përgjithësi, në shkurt do të keni një rritje serioze të vetëbesimit.

Binjakët

Gjatë muajit të dytë të vitit, shumë përfaqësues të kësaj shenje mund të kryejnë investime financiare, të trashëgojnë apo detyrime të reja kreditore, si hipoteka apo rifinancim.

Gjithashtu, ka shumë mundësi që të përparoni në karrierë, kështu që të ardhurat tuaja do të rriten. Por rezultati përfundimtar në fushën e financave ju pret nga fundi i muajit prill.

Demi

Planeti juaj Venera lidhet me Marsin dhe Plutonin, për sa i përket avancimit, edukimit dhe udhëtimit. Me siguri do të vendosni më në fund të investoni në asete jo-materiale deri në mes të shkurtit.

Gjithashtu, ju prisni një hyrje serioze të kapitalit nga investitorët e huaj ose nga një kompani holding. Në çdo rast, kjo ngjarje astrologjike do të ndryshojë jetën tuaj të biznesit.

Peshorja

Venera, e cila është sundimtarja e shenjës suaj, është në lidhje me Marsin në fushën tuaj të pasurive të paluajtshme. Ka shumë mundësi që nga mesi i muajit të ardhshëm të merrni lajmin e trashëgimisë, në formën e pasurive të paluajtshme apo të tokës ose të vendosni të blini një shtëpi.

Përveç kësaj, investimi mund të ndikojë në planet tuaja familjare. Për shembull, ju do të ndihmoni të dashurit tuaj në një përpjekje të rëndësishme financiare.

Akrepi

Periudha e ndryshimeve të rëndësishme është përpara përfaqësuesve të kësaj shenje. Planetët tuaj në pushtet Plutoni dhe Marsi janë në lidhje me Venerën për sa i përket edukimit, udhëtimit, dokumenteve dhe lëvizjes suaj. Ky pozicion i planetit shpesh sugjeron një investim të rëndësishëm financiar qoftë në trajnim apo transport.

Ka të ngjarë që në shkurt të mund të blini ose të merrni një veturë, motoçikletë apo edhe një jaht si dhuratë. Përveç kësaj, do të gjeni një dokument të shumëpritur dhe fatal, si shtetësia, leja e qëndrimit, pasaporta, kontrata e punës.

Dashi

Në mesin e shkurtit, anëtarët e kësaj shenje më në fund do të bëjnë një përparim – të gjithë planetët më të rëndësishëm janë të lidhur në sektorin tuaj të karrierës, statusit shoqëror dhe reputacionit. Ka shanse të mëdha për përmirësim, dhe, logjikisht, një rritje të konsiderueshme të të ardhurave tuaja.

Përveç kësaj, kjo kthesë astrologjike mund të lidhet me arritjen e një qëllimi të rëndësishëm jetësor. Nëse keni ëndërruar prej kohësh për marrjen e një shtetësie të re, ndryshimin e mbiemrit, martesën apo divorcin, atëherë shkurti do t’ju jep patjetër mundësinë për ta bërë këtë.