Horoskopi javor/ Nga një fitore e madhe te një takim fatal, çfarë kanë rezervuar yjet për secilën shenjë

Horoskopi javor i Dashit

3-9 tetor: Gjatë javës së parë të tetorit, çështjet e grumbulluara do të duhet të zgjidhen urgjentisht. Shpejtësia e reagimit tuaj varet nga sa i suksesshëm do të jetë biznesi juaj. Nëse ndiheni sikur nuk po bëni punën tuaj, bëni një pushim. Për më tepër, në jetën personale, ka probleme që kërkojnë zgjidhje urgjente. Zhyteni veten në atmosferën e romancës.

Në të gjitha përpjekjet e ditëve të para të javës, përpiquni t’i përmbaheni mesatares së artë. Për të arritur një rezultat me Diellin në Peshore, duhet të kontrolloni veten. Nëse nuk mund ta bashkoni veten, horoskopi javor i Dashit ju këshillon të lëvizni me kujdes nëpër sekuencën e veprimeve. Do të jetë gjithashtu e dobishme të kombinoni aktivitetin mendor me atë fizik.

Do të jetë e lehtë të flisni gjuhën e ndjenjave dhe emocioneve në fundjavë. Hëna në shenjën e Peshqve jep një imagjinatë të gjallë. Nëse keni vështirësi në një projekt për një kohë të gjatë, nuk mund ta përfundoni atë, horoskopi javor për Dashin ju qetëson, vija e finishit është afër. Bëni një prezantim para miqve, diskutoni fushat me probleme. Së bashku, ju mund të drejtoni në rrugen e duhur.

Horoskopi javor i Demit

3-9 tetor: Kujdes me fjalë në javën e parë të tetorit pasi do t’ju shpëtojë nga një tragjedi e mundshme. Për të mos prishur marrëdhënien me partnerin, përmbahuni nga komentet e pahijshme. Nëse nuk mund ta përballoni xhelozinë, do të mbeteni vetëm. Është e mundur që nervozizmi juaj të sinjalizojë probleme shëndetësore. Pini një kompleks vitaminash.

Duke shpenzuar më shumë se sa ishte planifikuar në ditët e para të javës, mund të mbështeteni në një bonus të këndshëm. Me Diellin në shenjën e Peshores, gjithçka në botë përpiqet për ekuilibër. Nëse keni nevojë të ndihmoni dikë, horoskopi javor i Demit ju kujton se bujaria kthehet dyfish. Një kontratë fitimprurëse, një fitore e madhe, një takim fatal, mund të ketë çdo shpërblim.

Nga mesi i javës, Demi mund të lodhet nga rutina, por jo shumë. Kur Mërkuri është në shenjën e Virgjëreshës, duhet ta çoni çështjen në përfundim të plotë. Edhe nëse nuk ndiheni mirë, nuk mund të jetë një justifikim për të qëndruar kot. Mundohuni të jeni në lëvizje.

Horoskopi javor i Binjakëve

3-9 tetor: Ditët e para të javës mund të shërbejnë si një mësim objekti përsa i përket marrëdhënieve personale. Dielli në Peshore jep aftësinë për të manovruar dhe për të shmangur situatat e konfliktit. Nëse jeni gati të ndryshoni në mënyrë drastike jetën tuaj, horoskopi javor i Binjakëve ju këshillon të reformoni butësisht. Duke vepruar me kujdes, nuk do të humbisni besimin e njerëzve të dashur, për më tepër do të forconi lidhjen me ta.

Binjakët janë të aftë për shumë në mes të javës, por janë ende pak të prekshëm. Kur Mërkuri është në Virgjëreshë, bota drejtohet nga logjika, vetëm gjykime të matura, pikë! Do të arrini të zgjidhni çdo problem konfuz që do të zgjojë admirimin e të tjerëve. Në të njëjtën kohë, ata janë shumë emocionalë për të mbetur objektivë. Mundohuni të qëndroni pak larg.

Merrni kohën tuaj me përfundime në fund të javës nëse nuk doni të mbeteni pa asgjë. Hëna tek Peshqit i bën njerëzit të pambrojtur dhe të pafuqishëm përballë padrejtësisë. Nëse ka dyshime për përfitimin e projektit, horoskopi javor për Binjakët paralajmëron: pakënaqësia mund të shkaktojë pushim nga puna. Do të keni të ardhura të qëndrueshme, mjafton të prisni pak.

Horoskopi javor i Gaforres

3-9 tetor: Në ditët e para të javës jeni në gjendje të lëvizni malet ose të paktën të përpiqeni ta bëni këtë. Me Diellin në shenjën e Peshores çdo gjë e panevojshme bie vetvetiu, jeta merr kuptim. Horoskopi javor i gaforres sugjeron marrjen e çdo pune. Nëse ka ndonjë vështirësi, kolegët do t’ju ndihmojnë ta kuptoni. Në marrëdhëniet familjare, besojini më shumë mendimit të prindërve, përvoja është në anën e tyre.

Në mes të javës Gaforret do jenë të zënë me hartimin e një plani financiar. Kur Mërkuri është në Virgjëreshë, pedantria shfaqet në çdo situatë. Aftësia juaj për të shpenzuar para me mençuri ju lejon të ndiheni të lirë për shpenzimet. Zgjerimi i biznesit, blerjet e mëdha apo një turne turistik janë qëllime shumë reale. Tregoni madhësinë e shumës dhe afatin kohor të përafërt për zbatimin e ideve.

Largohuni nga çdo gjë që ju mërzit në fundjavë. Nën Hënën tek Peshqit, është e dobishme të kaloni kohë në natyrë, mundësisht në bregun e një rezervuari. Lëreni të grumbullohet masa e punëve, të afërmit dhe miqtë po copëtohen, horoskopi javor për Gaforren bën thirrje për vetmi. Mundohuni të dilni nga qyteti për disa orë, nëse moti nuk ju lejon, shkoni në pishinë dimërore.

Horoskopi javor i Luanit

3-9 tetor: Në fillim të javës do të vini re përmirësime të qarta për mirë. Dielli në Peshorja jep aftësinë për të manovruar në ndryshimin e rrethanave. Horoskopi javor i Luanit ju këshillon të jeni më të vëmendshëm ndaj ideve të reja. Do të ndjeni një rritje të energjisë ose do të merrni ndihmë nga shefi juaj, me një fjalë do të shfaqet qëndrimi i duhur. Jeta personale gjithashtu do të kënaqet me takime, romancë dhe dhurata.

Në mes të javës, Luanët do të jenë po aq pedant dhe ekzekutivë si kurrë më parë. Mërkuri në Virgjëreshë është i pajisur me një mendje të ftohtë dhe analitike. Nëse puna nuk shkon mirë, duket se ju ka lënë frymëzimi, lironi energjinë e ndenjur. Merrnuni me një hobi apo me çdo gjë që ju pëlqen. Megjithatë, kujdes nga aktivitetet e rrezikshme dhe sportet ekstreme.

Një udhëtim në fundjavë do të jetë shumë argëtues. Nën Hënën tek Peshqit, talentet manifestohen qartë dhe gjenden zgjidhje për problemet. Nëse jeta ka humbur ngjyrat e saj, horoskopi javor për Luanin rekomandon të mbani mend ëndrrat tuaja të fëmijërisë. Shkoni në rrugë për të zbuluar diçka interesante. Ju presin aventura, një shok i rastësishëm mund të bëhet mik.

Horoskopi javor i Virgjëreshës

3-9 tetor: E vetmja gjë që mund të mjegullojë ditët e para të javës është çorganizimi juaj. Me Diellin në shenjën e Peshores, jeta iu bindet disa rregullave. Horoskopi javor i Virgjëreshës këshillon të përballeni me të gjitha problemet ekzistuese. Nëse ato heshtin, vetëm sa do të përkeqësohet. Edhe pse ekziston një mënyrë për të shmangur vuajtjet, bëni një pushim, dhe pak më vonë gjithçka do të zgjidhet vetë.

Kurioziteti i Virgjëreshave në mesjavë nuk njeh kufi, të mësosh gjithmonë dhe gjithçka është motoja e tyre. Mërkuri në Virgjëreshë është i pajisur me një intelekt të thellë, të menduarit logjik. Mos rrini duke pritur që dikush të vendosë gjithçka për ju. Merrni çdo mundësi për të mësuar gjëra të reja, për të fituar përvojë. Edhe kolegët tuaj të nënvlerësuar mund të vijnë me një ide të rëndësishme.

Në fund të javës, ju do të çlironi të gjithë rezervën e pashpenzuar të butësisë tek ata që ju rrethojnë. Nën Hënën tek Peshqit, njerëzit vlerësojnë shumë cilësitë shpirtërore. Nëse doni të ndani ngrohtësinë tuaj, horoskopi javor për Virgjëreshën thotë: ka shumë që janë të gatshëm dhe mirënjohës. Ndoshta do të merrni një shije për aktivitetet shoqërore dhe do të dëshironi të zhvilloheni në këtë drejtim.

Horoskopi javor i Peshores

3-9 tetor: Fillimi i javës është i favorshëm për komunikim biznesi. Me Diellin në shenjën e Peshores, është zakon të anashkaloni temat e rrëshqitshme. Nëse dëshironi të krijoni një ekip me njerëz me të njëjtin mendim, horoskopi javor i Peshores sugjeron organizimin e një trajnimi ose një seminari. Ju vetë do të habiteni se sa pak dini për kolegët tuaj. Për t’u dukur sa më mirë, merrni kohë për kujdesin e lëkurës.

Peshorja do të jetë në pozicionin më të mirë në mes të javës, duke marrë objektivisht kritikat. Mërkuri në Virgjëreshë ju jep aftësinë për të vërejtur dhe vlerësuar çdo gjë të vogël. Nëse shefi juaj ju tregon ndonjë mangësi, përpiquni ta rregulloni situatën. Në punë, tekat dhe inatet janë të papranueshme. Por aktiviteti juaj do të vlerësohet edhe materialisht.

Fundjavën do ta kaloni në lumturi dhe dembelizëm. Nën Hënën në shenjën e Peshqve, negativitei bëhet shkatërrues dhe çon në probleme psikologjike. Horoskopi javor për Peshoren thotë: shëtitja në natyrë rrit mbrojtjen e trupit, rimbush energjinë. Procedurat relaksuese në SPA nuk do të jenë më pak të dobishme: një pastrim i plotë i shpirtit dhe trupit.

Horoskopi javor i Akrepit

3-9 tetor: Në ditët e para të javës ju presin stimuj financiarë, të cilët do t’ju vijnë në ndihmë. Me Diellin në shenjën e Peshores, njerëzit janë të arsyeshëm dhe të qëndrueshëm në veprimet e tyre. Horoskopi javor i Akrepit këshillon të mos shpenzoni para për gjëra të vogla. Megjithatë, nëse i kënaqni të dashurit tuaj me dhurata, këto blerje mund të konsiderohen një investim i mirë: familja është një vlerë e përjetshme.

Akrepat në mesjavë janë praktikë dhe pedant deri në kërcitjen e dhëmbëve. Kur Mërkuri është në Virgjëreshë, mundësitë nuk duhet të shpërndahen. Po u shfaq mundësia për t’i kushtuar më shumë kohë një hobi, për të bërë disa detyra shtëpie, mos e vendosni në vend të dytë. Në çështjet që kërkojnë aftësi praktike, jeni perfekt. Shfrytëzojeni momentin.

Në fund të javës përpiquni të rishikoni zakonet tuaja. Hëna tek Peshqit shkakton keqardhje për veten, një dëshirë për të harruar veten me ndihmën e alkoolit. Për të mos humbur përfundimisht në botën iluzore, horoskopi javor për Akrepin rekomandon të hiqni dorë nga alkooli. Kërkoni mbështetje tek të afërmit, kushtojini më shumë kohë sportit. Mundohuni të zbuloni jogën.

Horoskopi javor i Shigjetarit

3-9 tetor: Në ditët e para të javës, energjia krijuese do të vlojë tek ju. Me Diellin në Peshore, njerëzit përpiqen për harmoni, në çdo mënyrë të mundshme përpiqeni ta bëni jetën më të mirë. Horoskopi javor i Shigjetarit beson se do të shihni mundësi të fshehura më parë. Sidoqoftë, mos u tërhiqni shumë me fantazitë tuaja, në gjithçka që ka të bëjë me shëndetin tuaj, mendjelehtësia është e papërshtatshme.

Mungesa e komplimenteve mund të jetë shumë shqetësuese për Shigjetarin në mes të javës. Ndikimi i Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës shprehet në dëshirën për të gjetur një shpjegim racional për gjithçka. Lëshoni imagjinatën tuaj, merrni një hairstyle të ri, grim të ndritshëm ose blini një parfum. Nëse doni të tërheqni dashurinë në jetën tuaj, kushtojini vëmendje parfumit me nota orientale.

Në fund të javës do të zhvilloni një aktivitet të vrullshëm. Hëna në shenjën e Peshqve nxit reagimin dhe mëshirën tek njerëzit. Horoskopi javor për Shigjetarin beson se bamirësia nuk kërkon shumë forcë mendore. Mos u ndalni, jini të lumtur të ndihmoni të tjerët. Së shpejti do të bindeni se e mira kthehet trefish.

Horoskopi javor i Bricjapit

3-9 tetor: Nga pikëpamja e marrëdhënieve familjare, fillimi i javës do të jetë i suksesshëm. Dielli në Peshore jep një dhuratë të mahnitshme dhembshurie dhe ndjeshmërie. Për të kënaqur të dashurit tusj, horoskopi javor i Bricjapit ju sugjeron shfaqjen e diplomacisë maksimale. Bisedoni me prindërit, rilidhuni me të afërmit e largët, do të kuptoni se sa të rëndësishme janë lidhjet familjare.

Qetësia e Bricjapit në mes të javës do t’i kënaqë të gjithë përreth. Kur Mërkuri është në Virgjëreshë, një person tregon vendosmëri të jashtëzakonshme. Asnjë spekulim, vetëm fakte, shifra të thata dhe siguri në biznes. Shefi do të jetë i mahnitur nga efikasiteti juaj, të dashurit do të pëlqejnë të jenë mënjanë. Në përgjithësi, përpjekjet nuk do të shkojnë kot.

Kur përballeni me mashtrimin në fund të javës, mund të humbni besimin tek njerëzit. Nën Hënën në shenjën e Peshqve, ndjenja e realitetit dobësohet, një person ka nevojë për mbështetje shtesë. Në çdo situatë të pakuptueshme, horoskopi javor për Bricjapin rekomandon të mbështeteni në ndjenjat e brendshme. Falë intuitës suaj do të mund ta dalloni rrezikun në kohë.

Horoskopi javor i Ujorit

3-9 tetor: Që në ditët e para të javës do të jeni të përkushtuar për bashkëpunim. Me Diellin në shenjën e Peshores, njerëzit janë të interesuar për njëri-tjetrin. Nëse keni një takim me partnerët, horoskopi javor i Ujorit premton një kalim kohe të këndshme. Biseda do të zhvillohet në mënyrë konstruktive, do të lërë përshtypje pozitive. Do të vini re menjëherë ndryshime për mirë, dhe në të gjitha fushat e jetës.

Në mes të javës, Ujorët janë plot energji dhe me dëshirë për ta bërë jetën më të mirë. Mërkuri në Virgjëreshë ndihmon në organizimin dhe përmirësimin e punës. Edhe nëse mendoni se nuk po përballeni me valën e rasteve, mos u ndalni. Mundohuni të bëni atë që duhet të bëni, mundësisht me ndihmën e familjes suaj. Natyra e mirë dhe një sens humori i mirë do të ndihmojnë në kthimin e situatës në drejtimin e duhur.

Në fund të javës, nuk do të keni kohë për gjëra të mëdha. Hëna në shenjën e Peshqve shkakton keqardhje për veten, dëshirë për të harruar. Nëse mendoni se nuk mund të përballoni ngarkesën e problemeve, horoskopi javor për Ujorin paralajmëron: mos u përpiqni të pini alkool. Alkooli vetëm do të rrisë ankthin. Mundohuni të shëroni plagët mendore me ndihmën e një profesionisti.

Horoskopi javor i Peshqve

3-9 tetor: Do të jetë e lehtë të dilni mirë me njerëzit në ditët e para të javës. Dielli në Peshore rrit nevojën për komunikim. Nëse keni frikë nga intrigat e konkurrentëve, horoskopi javor i Peshqve konsideron se ka ardhur momenti i duhur për të manovruar. Gjeni njerëz me të njëjtin mendim, gjeni “mashtrimin” tuaj, veproni përpara kurbës. Jini më të vëmendshëm në marrëdhëniet personale.

Etja për njohuri e natyrshme tek Peshqit do të shfaqet veçanërisht ashpër në mes të javës. Kur Mërkuri është në shenjën e Virgjëreshës, një person ka një prirje për veprimtari shkencore. Nëse nuk keni menduar për vazhdimin e arsimit më parë, filloni të kërkoni për kurse trajnimi. Ju meritoni më shumë, mos u ndalni këtu, lartësi të reja janë përpara.

Për rehatinë tuaj, kaloni fundjavën në përtaci të lumtur. Hëna tek Peshqit i bën njerëzit të përkulshëm, të paaftë për t’i bërë ballë forcës. Për të shmangur problemet, horoskopi javor për Peshqit rekomandon të kaloni kohë duke lexuar një libër ose duke parë një film interesant. Këshillohet që i dashuri juaj t’ju kompozojë. Mos harroni të rezervoni ushqime të shijshme.