Horoskopi javor: Cila është dita më e mirë dhe dita më e keqe për secilën shenjë

Dashi

Biznesi – Kujdes kur lidhni punë të reja, që të mos bëni ndonjë gabim apo lëshim. Nëse është e nevojshme, kërkoni ndihmën e kolegëve më me përvojë. Mos krijoni armiqësi në ambientin e punës, dorëzohuni nëse është e nevojshme.

Dashuria – Beqarët mund të takojnë një person interesant në një udhëtim ose do të tregojnë interes për një person në një pozicion me ndikim që mund t’i ndihmojë ata të arrijnë ambiciet e tyre. Do të mbeteni të impresionuar nga filozofia e jetës se tyre dhe mënyra se si mendonjne.

Shëndeti – Trupi dhe shpirti i Dashit do të shijojnë aktivitete sportive dhe një jetë sociale më aktive. Nëse keni dëshirë të humbni peshë ose në ndonjë mënyrë tjetër të ndryshoni linjën tuaj, tani është koha e duhur – do të jeni këmbëngulës në atë rrugë.

Dita më e mirë: 23 Mars

Dita më e keqe: 20 Mars

Demi

Biznesi – Do të merrni të dhëna dhe informacione të dobishme që do të kontribuojnë në reputacionin tuaj në mjedisin e punës. Nëse punoni në media, nëse doni të përparoni dhe të provoni veten, suksesi është në majë të gishtave.

Dashuria – Demi i martuar do grindet më shpesh me partnerin dhe do vënë re dallimet në rritje që i ndajnë. Megjithatë dashuria nuk do të mungojë, ndaj grindjet nuk do të mund të lëkundin ekuilibrin bashkëshortor. Beqarët i këshillojmë të dalin më shumë sepse Mërkuri u sjell diçka të veçantë.

Shëndeti – Shëndeti juaj, por edhe shëndeti i njerëzve të afërt mund të të pushtojë vëmendjen. Ju do të duhet të kujdeseni më shumë për dikë dhe mund t’i bëni vetë analizat dhe të shkoni shpesh te mjeku.

Dita më e mirë: 25 Mars

Dita më e keqe: 21 Mars

Binjakët

Biznesi – Edhe pse do ta keni më të vështirë t’i ktheni idetë tuaja në vepra, mos u dekurajoni, e lëre më të prishni atë që keni ndërtuar. Do të keni mjaft energji dhe këmbëngulje për të përfunduar atë që keni filluar.

Dashuria – Të dehur nga dashuria, do jeni gati për çdo gjë për ta mbajtur lidhjen nga problemet. I dini edhe lajmet për dashurinë tuaj të dikurshme dhe nuk përjashtohet një takim që do të zgjojë shkëndija të vjetra. Në marrëdhëniet bashkëshortore do të ketë shumë heshtje dhe shumë pak biseda.

Shëndeti – Duke lexuar, dëgjuar muzikë, aromaterapi apo banja të ngrohta me vajra aromatike Binjakët do të arrijnë ekuilibrin mendor. Përqendrimi i dobët do ju shqetësojë pak, por fizikisht do jeni në top formë.

Dita më e mirë: 20 Mars

Dita më e keqe: 26 Mars

Gaforrja 22 qershor – 22 korrik

Biznesi – Ndikimet planetare do të intensifikojnë dhe përshpejtojnë zhvillimet e biznesit. Ofertat e reja do t’ju vijnë me shkrim ose me telefon dhe do të luftoni vetë për punë të paguara mirë.

Dashuria – Do të kristalizoni dëshirat dhe mundësitë tuaja dhe do të jeni të kënaqur me veten dhe përballimin tuaj në çështjet e zemrës. Beqarët mund të takojnë një person që do të vijë nga një qytet tjetër ose do të udhëtojë dhe do të jetë i fokusuar në një karrierë apo arsim.

Shëndeti – Shëndeti dhe disponimi juaj mund të ndikohen nga marrëdhëniet ndërpersonale, pra cilësia e jetës së përbashkët dhe bashkëpunimi me njerëzit që doni. Nëse gjërat bëhen të çrregullta këtu, do të ndiheni keq gjithashtu.

Dita më e mirë: 22 Mars

Dita më e keqe: 26 Mars

Luani

Biznes – Merrni pjesën tuaj të përgjegjësisë dhe përfshihuni aktivisht në projekte – do të fitoni përvoja të dobishme. Marrëdhënia me kolegët është thelbësore – kultivoni një qasje pozitive, lavdëroni të tjerët, gjeni një mesatare të artë.

Dashuria – Veprimet tuaja të dashurisë do të jenë të mbushura me idealizëm dhe intuitë, por megjithatë kini kujdes nga zhgënjimet e mundshme ose marrëdhëniet e reja të dashurisë me partnerë të pandershëm dhe të pabesë. Hapini mirë sytë dhe mos u bini pas lajkatarëve simpatikë. Problemet shtohen në martesa.

Shëndeti – Duke qenë se rutina juaj e përditshme do të jetë plot emocione, llogarisni në një dozë të shtuar stresi dhe tensioni. Do t’ju duhet të relaksoheni më shumë, të flini më gjatë dhe të shmangni njerëzit që ju shqetësojnë ose ju lodhin me diçka.

Dita më e mirë: 23 Mars

Dita më e keqe: 21 Mars

Virgjëresha

Puna – Një mbikëqyrës mund të ngurrojë për idetë tuaja ose mënyrën e punës, gjë që do të pengojë dhe ngadalësojë punën tuaj. Megjithatë, mos u dekurajoni, kriza është e përkohshme. Jini të durueshëm edhe pak.

Dashuria – Janë të mundshme histori të reja dashurie pasionante, të cilat do të jenë të gjitha, por jo konvencionale. Karizma dhe apeli juaj seksual do të tërheqin në mënyrë të papërmbajtshme njerëzit e seksit të kundërt, dhe ata që janë në marrëdhënie, kurioziteti i guximshëm mund të çojë në trekëndësha të rrezikshëm dashurie.

Shëndeti – Do të jeni të ekspozuar ndaj stresit të shtuar, edhe pse do t’i rezistoni presionit me forcë shpirti dhe qëndrim pozitiv. Megjithatë, kushtojini pak më shumë kujdes shëndetit. Kini kujdes se çfarë hani sepse tretja juaj është natyrisht shumë e ndjeshme.

Dita më e mirë: 20 Mars

Dita më e keqe: 24 mars

Peshorja

Puna – Përgatituni për probleme të mundshme me një koleg nga zyra apo një epror, i cili do të jetë i padrejtë me ju. Në situata të tilla, hidhni letrat në tryezë dhe filloni një bisedë të hapur.

Dashuria – Lumturia juaj e vërtetë qëndron në paqen familjare dhe shoqërimin me njerëz të përzgjedhur, të cilët do t’ju ofrojnë strehim emocional. Injoroni dobësitë e partnerit tuaj dhe tregoni ndjenjën e lëshimeve dhe faljes. Kjo do t’ju ndihmojë të shmangni më shumë turbulenca.

Shëndeti – Bëjini një vepër të mirë trupit tuaj, tregohuni të arsyeshëm me ilaçet, alkoolin dhe ushqimet e konservuara. Java është e mrekullueshme për terapi, për të shkuar te dentisti dhe për të bërë kontrolle të tjera, por edhe për zbukurim.

Dita më e mirë: 20 Mars

Dita më e keqe: 26 Mars

Akrepi

Biznesi – Situata e biznesit do fillojë të përmirësohet kështu që problemet e vjetra do të harrohen. Pavarësisht nëse jeni artist, atlet apo biznesmen, Mercury mbështet çdo hap tuajin jashtë mesatares. Jepini hapësirë ​​ideve tuaja.

Dashuria – Martesat dhe lidhjet premtuese do kalojnë në një fazë më të pjekur. Ju mund të planifikoni sipërmarrje të përbashkëta biznesi. Për shembull, blerja dhe shitja e një apartamenti, fillimi i një biznesi privat ose pjesëmarrja më aktive në karriera dhe plane biznesi të ndërsjella.

Shëndeti – Mos e lini pas dore rëndësinë e pushimit dhe relaksimit, sado intensiv të jetë ritmi juaj i përditshëm. Megjithëse shëndeti juaj nuk do t’ju shkaktojë ndonjë problem të madh, mund të keni ende shqetësim të brendshëm ose pamundësi për të fjetur natën.

Dita më e mirë: 21 Mars

Dita më e keqe: 20 Mars

Shigjetari

Biznesi – Do t’ju ​​duhet të mësoni përmendësh shumë informacione, por nuk do të mund të mburreni me përqendrim të lakmueshëm. Ngjarjet e biznesit do t’ju bëjnë të lidhni ose të përfundoni një partneritet dhe të njihni fytyrën e vërtetë të kolegëve tuaj.

Dashuria – Dashuria me shikim të parë është e sigurt. Momentet e romancës do të alternohen me momentet e pasionit. Udhëtimet e fundjavës, daljet në mbrëmje dhe shëtitjet do të pasurojnë ditët tuaja. Shigjetari i dashuruar do rri pezull në qiellin e shtatë dhe do jetë më i lidhur me partnerin.

Shëndeti – Jeni në një periudhë të shkëlqyer ku ndjeni se keni më shumë energji dhe qëndrueshmëri. Megjithatë, Mërkuri në Peshqit mund t’ju shkaktojë probleme të vogla, të cilat mund t’ju bëjnë më pak të përqendruar dhe shpesh pak të hutuar.

Dita më e mirë: 24 Mars

Dita më e keqe: 22 mars

Bricjapi

Punët – Punëdhënësit do të jenë të lumtur t’i pranojnë idetë tuaja dhe do t’ju motivojnë të jeni edhe më efikas me komplimente të vogla por domethënëse. Përqendrimi i mirë, kreativiteti dhe imagjinata do të jenë shumë të dobishme për artistët.

Dashuria – Mundohuni të vini re me kohë ndikimin e dëmshëm të miqve apo të afërmve në marrëdhënien tuaj të dashurisë. Mjedisi do ju ngatërrojë me vërejtjet e tij, të cilat herë pas here mund të trondisin mendimin tuaj pozitiv për partnerin. Kujdes nga përkulshmëria juaj.

Shëndeti – Do të mund të mburreni me shëndet të mirë dhe humor akoma më të mirë. Do të jeni kudo, njerëzit do t’ju kërkojnë, kështu që do të jeni të preferuar në kompani dhe argëtues kryesorë. Por në trafik, ju këshillojmë të jeni tepër të kujdesshëm.

Dita më e mirë: 26 Mars

Dita më e keqe: 20 Mars

Ujori

Biznesi – Mos lejoni që të tjerët të kontrollojnë vendimet tuaja. Përdorni qartësi të shtuar mendore për të zgjidhur problemet e biznesit. Do të jeni shumë bindës dhe efektivë në çdo gjë që bëni.

Dashuria – Seksualiteti i shëndetshëm, pasioni dhe entuziazmi do të jenë idetë tuaja udhërrëfyese. Mund të keni një njohje romantike në tren, autobus apo avion dhe duke qenë se do të jeni kurioz, do të krijoni komunikim në situata të ndryshme. Ka më shumë pasion në martesa.

Shëndeti – Jeni në një periudhë të ndjeshme ndaj duhet të jeni më të kujdesshëm. Kini kujdes në trafik dhe nëse merreni aktivisht me sport, nuk përjashtohen lëndimet. Kujdesuni për këmbët, gjunjët, kyçet, shtyllën kurrizore, por edhe dhëmbët!

Dita më e mirë: 23 Mars

Dita më e keqe: 21 Mars

Peshqit

Puna – Entuziazmi i ri dhe gatishmëria për të investuar veten në punë të reja apo forcimin e pozicioneve të fituara, do të japin rezultate të mira. Do të jeni të komunikueshëm, të aftë verbalisht dhe shumë të shkathët në zgjidhjen e sfidave.

Dashuria – Jeni të sigurt për njohje të reja, flirtim, madje edhe mundësinë për të krijuar një marrëdhënie të re me një person me ndikim dhe të pasur. Libidoja dhe hormonet nuk do ju lënë të qetë, ndaj ndonjëherë do të pranoni aventura dhe “fruta të ndaluara”.

Shëndeti – Shumë do të kënaqen me ngrënien dhe pirjen e tepërt, gjë që mund të rrezikojë linjën e tyre. Prandaj, ditët e ngrohta shfrytëzojini për sa më shumë shëtitje dhe lëvizje. Shëndeti juaj do jetë i mirë, por nuk do e shmangni tensionin mendor.

Dita më e mirë: 22 Mars

Dita më e keqe: 20 Mars