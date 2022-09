Horoskopi javor 5-12 shtator/ Shenjës që do t’i hapen “plagë” të mëdha nga e kaluara

Dashi

Kjo javë duket e mbushur me angazhime: ndoshta sepse sapo jeni kthyer nga pushimet dhe duhet të zgjidhni gjithçka që keni shtyrë deri më tani, ose sepse ndiheni të trembur dhe me një dëshirë të madhe për të vepruar. Nëse në ditët e para të javës mund të jeni paksa të tensionuar nga frika se nuk mund të përfundoni gjithçka, ose të jeni të zemëruar me veten që nuk e keni menduar më parë, nga e enjtja ndryshoni qëndrim. Ju mund të kuptoni se në të vërtetë nuk ka nevojë të bëni gjithçka vetëm – njerëzit më të afërt me ju dinë t’ju japin këshilla dhe fjalë inkurajuese të shkëlqyera, kështu që bisedoni me ta për këtë.

Demi

Në fillim të javës duket se nuk ndiheni shumë të sigurt se sa shumë mund të shpenzoni, pjesërisht për shkak të ndjenjave të fajit që mund të lindin nga ideja për ta trajtuar veten me diçka që ju pëlqen vërtet. Rreth të enjtes mund të filloni të vini në perspektivë situatën tuaj, nga njëra anë, duke përgjuar ato ndjenja që drejtojnë dëshirat tuaja në këtë moment, nga ana tjetër duke kuptuar se cilat aspekte të jetës suaj të përditshme janë të denja për t’u përmirësuar në këtë moment. Kur jeni në dyshim, përpiquni t’i shikoni gjërat në mënyrë objektive.

Binjakët

Në ditët e para të kësaj jave mund të ndiheni pak keq, sepse njerëzit me të cilët jetoni ju duken të bezdisshëm, kështu që mund të zgjidhni të kaloni shumë më tepër kohë jashtë shtëpisë. Jo se është një gjë e keqe, veçanërisht nga e enjtja e tutje mund të kuptoni se kalimi i kohës në shoqëri, në kontekste që ju ndihmojnë të ndiheni të relaksuar, mund t’ju japë shumë stimuj të rinj. Bisedoni, merrini më lehtë këto ditë, përpiquni të përfitoni dhe argëtohuni. Dhe në fund, qëndrimi larg shtëpisë për ca kohë mund t’ju ndihmojë ta shihni realitetin me një sy ndryshe.

Gaforrja

Mos lejoni që angazhimet tuaja të grumbullohen: veçanërisht midis të hënës dhe të martës mund të keni një tendencë për të zvarritur, sepse sasia e detyrave dhe angazhimeve ju bën të ndiheni pak të shqetësuar për performancën. Ndoshta, megjithatë, ajo që ju mungon vërtet është reagimi i sinqertë: ju duket se e gjithë përpjekja që po bëni për atë që bëni, në fund të fundit nuk vlerësohet siç do të dëshironit, veçanërisht nga figurat autoritare të referencës, në jetën tuaj. Mund të mendoni të filloni nga bazat, të ndërlidheni me ata që ju kanë njohur gjithmonë dhe mund të shohin nevojat tuaja reale – jo gjithçka duhet të vijë nga jashtë.

Luani

Në ditët e para të kësaj jave, renditja e përparësisë që i keni dhënë vetes duket se është e prishur nga propozimet, apo kërkesat e vazhdueshme të aktiviteteve nga miqtë apo grupet e njerëzve me të cilët keni të bëni. Në këtë situatë mund të ndiheni sikur nuk jeni në gjendje të arrini asgjë, sepse ju ndërveprojnë vazhdimisht detyra të tjera. Pra, përfitoni të enjten për t’u shkëputur nga priza dhe për të bërë një ekskursion të vogël: shikimi i një skenari tjetër mund t’ju ndihmojë të riorganizoni idetë tuaja dhe kështu në fundjavë përqendrohuni në diçka që ju intereson vërtet.

Virgjëresha

Edhe pse në fillim të javës dëshironi të jeni i zënë në punë, ideja për të marrë përsipër detyra dhe përgjegjësi të reja nuk është domosdoshmërisht zgjidhja ideale. Ju mund të gjeni veten në qendër të një diskutimi të bezdisshëm sepse nuk është e qartë se kush është personi i kontaktit që duhet të merret me këtë çështje dhe kjo mund t’ju demoralizojë. Megjithatë, duke mbërritur te enjtja, ndoshta edhe falë një këshille të vlefshme nga një bashkëpunëtor, duhet të jeni në gjendje të kuptoni se cilat dhe sa burime duhet të vini në lojë për të përfunduar detyrën. Një fitore e vogël për të hyrë në fundjavë më të etur për të nisur kontakte të reja, me të tjerët.

Peshorja

Ditët e para të javës kërkojnë pak heshtje dhe introspeksion, ndoshta sepse jeni të shqetësuar nga informacionet e reja që keni mësuar dhe që ju bëjnë të pyesni atë që besoni se ishte një e vërtetë absolute. Ju duhet kohë, sigurisht, për t’i përpunuar të gjitha, por do të shihni që rreth të enjtes një bisedë me një person të besuar mund t’ju ndihmojë t’i shihni gjërat në një këndvështrim tjetër. Kështu ju rifitoni edhe kënaqësinë e komunikimit të hapur dhe të zhvillimit të mendimit tuaj me fjalë, në një shkëmbim aktiv dhe stimulues.

Akrepi

Në fillim të javës mund të gjendeni në qendër të disa diskutimeve, ndoshta sepse nuk jeni dakord se si disa njerëzit përreth jush synojnë të trajtojnë disa çështje. Fakti, megjithatë, është se ndoshta ju po përpiqeni të impononi shumë pikëpamjen tuaj për gjëra të tjera: në këtë fazë ju kërkohet të jeni të përfshirë dhe bashkëpunues, por nuk mund të funksionojë nëse u qaseni këtyre ndërveprimeve në një mënyrë despotike. Përpiquni të hapni mendjen ndaj metodave dhe praktikave të reja, duke zhbërë nyjet dhe duke u larguar nga zakonet tuaja. Braktisuni fluksit nga e enjtja e tutje, në mënyrë që të kaloni një fundjavë më soditëse dhe relaksuese.

Shigjetari

Do ta hapni javën me shumë entuziazëm dhe dëshirë për veprim. Në fakt do të dëshironit të përfshini disa njohuri në projektet tuaja, por nuk merrni të njëjtin entuziazëm si përgjigje. Ju duket sikur po përpiqen t’ju rrëzojnë, duke zvogëluar idetë tuaja që janë ende në ndërtim e sipër. Prandaj ju kërkohet të jeni më realistë. Edhe pse pak pragmatizëm është thelbësor në këtë moment, nga e enjtja filloni të shihni më mirë arsyet pse keni hasur në rezistencë – në fundjavë mjafton një bisedë me qëllim që aftësinë tuaja të mund të dalin në pah.

Bricjapi

Pavarësisht se sa shumë përpiqeni të mësoni dhe eksperimentoni, nuk mund të prisni që të jeni në gjendje të zotëroni menjëherë këto njohuri të reja. Ditët e para të javës mund t’ju vënë përpara kësaj ndërgjegjeje, e cila megjithatë mund të gjenerojë tek ju një ndjenjë zhgënjimi dhe dorëzimi. Të enjten mund të jetë më e lehtë të identifikoni mënyrën, në të cilën mund t’i zbatoni vërtet këto koncepte. Ndoshta është edhe kthimi në shtëpi dhe përkujtimi i gjërave më të thjeshta që mund të gjeni sërish dëshirën për të zbuluar.

Ujori

Nuk është gjithmonë e lehtë të plotësosh kërkesat e tua dhe, sidomos në fillim të javës, ke aq shumë, sa njerëzit që të rrethojnë nuk duket se ju marrin seriozisht. Ndoshta jeni edhe ju që në këmbim do të preferonit të mos përfshiheni shumë në projektet e të tjerëve, por deri të enjten mund të filloni t’i shihni gjërat ndryshe. Ndoshta do të jetë një bisedë me një person të zgjuar, ose leximi i një përmbajtjeje stimuluese, për t’ju ndihmuar të mendoni në një mënyrë më elastike dhe më pak dogmatike. Sigurisht, ai zë i vogël që ju thotë të mbroni mendimet tuaja me çdo kusht është gjithmonë i pranishëm, por shfrytëzojeni këtë mundësi për të mësuar diçka të re.

Peshqit

Në ditët e para të kësaj jave, dikush duket se ju prish intimitetin, duke ju detyruar të përballeni me çështje që në të kaluarën kanë qenë “plagë” pak a shumë të mëdha. Çështja është se nuk mund të krijoni një lidhje të vërtetë kur nuk ndjeni siguri dhe, nga ana tjetër, nuk duhet të keni frikë se lidhjet tuaja aktuale mund të kenë të njëjtat implikime që keni përjetuar në të kaluarën. Lëshojeni veten, përpiquni të gjeni interesat të përbashkëta me këtë person deri në fund të javës: komunikoni, pa shumë filtra, në mënyrë që të gjeni atë që ju bashkon dhe ju bashkon vërtet.