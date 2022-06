Horoskopi i fundjavës: Për kë do të ketë turbulenca, yjet paralajmërojnë “çmenduri” për këto shenja

Horoskopi i fundjavës së Dashit

Do të ecni në rrezet e diellit me tribunën midis Hënës së Luanit dhe Jupiterit në Dashi të Premten, përveç trines së së shtunës midis hënës dhe planetit tuaj në pushtet, Marsit në Dashi! Krijimtaria juaj është epike, besimi dhe ambicia juaj janë të forta dhe lumturia juaj e përgjithshme me jetën është thellësisht përmbushëse. Me Saturnin që kthehet në retrogradë në shtëpinë tuaj të njëmbëdhjetë, mund të keni një mik që mund të përdorë një dorë ndihmëse.

Horoskopi i fundjavës së Demit

Hëna e Gaforres të Premten në mëngjes harmonizohet me energjinë tuaj të Demit, dhe seksi i Mërkurit i kombinuar me pozicionin e hënës në shtëpinë tuaj të tretë e bën këtë një ditë ideale për t’u fokusuar në komunikime të të gjitha llojeve. Sheshi midis planetit tuaj në pushtet, Venusit në Demi, dhe Hënës së Luanit të shtunën në mëngjes, ju bën të dëshironi shoqërinë tuaj dhe të shmangni bukuritë shoqërore që shterrojnë kreativitetin dhe lumturinë tuaj.

Horoskopi i fundjavës së Binjakëve

Këmbët tuaja kanë përsëri krahë pasi planeti juaj sundues, Mërkuri, shkon drejtpërdrejt të premten në mëngjes. Ndjenja gjithëpërfshirëse e lirisë mund t’ju bëjë të trullosur, ndaj merrni kohën tuaj duke u përshtatur me këtë energji të re. Hëna e Luanit harmonizohet me energjinë tuaj të Binjakëve pasi ndriçon shtëpinë tuaj të tretë të komunitetit, lidhjes dhe komunikimit. Do të jeni tepër të njohur dhe të kërkuar gjatë gjithë fundjavës.

Horoskopi i fundjavës së Gaforres

Hëna e Gaforres të premten në mëngjes ndriçon besimin dhe vetëvlerësimin tuaj, dhe tribuna drejt Neptunit thellon lidhjet dhe dhuratat tuaja shpirtërore. Për më tepër, Mërkuri kthehet drejtpërdrejt në shtëpinë tuaj të njëmbëdhjetë të miqësisë dhe çështjeve sociale, kështu që koha e kaluar me shpirtrat e afërm është veçanërisht e dobishme këtë fundjavë. Treshja nga Hëna e Luanit në Mars në Dashi mund të gjenerojë energji që ju ndihmon të arrini më në fund një qëllim të rëndësishëm.

Horoskopi i fundjavës së Luanit

Hëna e kancerit e shtëpisë së dymbëdhjetë të premten në mëngjes rrit ndjeshmërinë tuaj, duke ju ndihmuar të shijoni plotësisht kalimin e hënës në shenjën tuaj të Luanit për pjesën tjetër të fundjavës. Hëna e Luanit ngjan sundimtarin tuaj, diellin tek Binjakët, në shtëpinë tuaj të njëmbëdhjetë të miqësisë të shtunën në mbrëmje. Planifikoni diçka argëtuese me miqtë tuaj dhe jini të sigurt që të gjithë do të kalojnë një kohë të mirë.

Horoskopi i Virgjëreshës për fundjavë

Ju ndiheni si vetvetja dhe më në fund mund të mendoni qartë përsëri pasi planeti juaj sundues, Mërkuri, shkon drejtpërdrejt të premten në mëngjes! Festoni duke dalë jashtë. Eksploroni gjëra, aktivitete dhe aventura të reja. Hëna e Luanit në shtëpinë tuaj të dymbëdhjetë duke trilluar Jupiterin në shtëpinë tuaj të tetë të intimitetit është një lajm i mirë për romancë të shtunën në mbrëmje. Planifikoni diçka argëtuese dhe kënaquni me kënaqësinë që krijon për të dashurin tuaj.

Horoskopi i fundjavës së Peshores

Hëna e zjarrtë e Luanit harmonizohet me energjinë tuaj të Peshores këtë fundjavë, duke ndriçuar shtëpinë tuaj të njëmbëdhjetë të shoqërimit dhe miqësisë. Ndërsa sheshi i planetit tuaj në pushtet, Venusi, e bën të vështirë tolerimin e takimeve të cekëta, lidhja me shpirtrat e afërm do të jetë përmbushëse. Marsi në shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit, duke trilluar hënën, premton mirë për romancë. Vendosni humorin dhe shijoni atë që vijon.

Horoskopi i fundjavës së Akrepit

Një kundërshtim herët në mëngjes midis planetit tuaj në pushtet, Plutonit, dhe Hënës së Gaforres të premten në mëngjes mund ta bëjë udhëtimin tuaj të ngarkuar emocionalisht. Për fat të mirë, është një periudhë jetëshkurtër. Mërkuri kthehet drejtpërdrejt në shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit dhe Hëna e Luanit trillon Jupiterin, duke vënë në rendin e ditës romancën dhe kujdesin për veten. Treshja e Hënës së Luanit në Mars ju mbush me një bollëk energjie të mirë, duke ju lejuar të shijoni pjesën tjetër të fundjavës.

Horoskopi i fundjavës së Shigjetarit

Planeti juaj sundues, Jupiteri në Dashi, trillon hënën e Luanit të premten në mbrëmje, duke gjallëruar dashurinë, romancën dhe pasionin në tabelën tuaj. Mos e humbni gjithë atë energji të jashtëzakonshme! Planifikoni një natë epike takimi. Treshja midis Hënës dhe Marsit në Dashi në mëngjesin e së shtunës lejon që atmosfera të vazhdojë. Ky është lloji i fundjavës që praktikisht kërkon që të hidheni në jetë me të dyja këmbët.

Horoskopi i fundjavës së Bricjapit

Planeti juaj sundues, Saturni në Ujor, kthehet në retrogradë këtë fundjavë dhe ju e ndjeni atë fort. Për fat të mirë, ju jeni mjaft të mençur për të ushtruar durim dhe për t’u lidhur me pauzat që gjeneron ky tranzit. Treshja midis Hënës së Luanit dhe Jupiterit dhe Marsit në shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë dhe familjes ju fton të përqendroni energjinë tuaj në folenë tuaj dhe ata që banojnë në të për të maksimizuar lumturinë.

Horoskopi i fundjavës së Ujorit

Hëna e Luanit ndriçon shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit këtë fundjavë dhe treshja drejt Jupiterit dhe Marsit ju ndihmon të thelloni dhe shijoni më plotësisht lidhjen tuaj me të dashurin tuaj. Mërkuri kthehet drejtpërdrejt në shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë dhe familjes, duke e bërë më të lehtë dhe më të kënaqshëm komunikimin me familjen tuaj biologjike. Një shesh midis sundimtarit tuaj, Uranit, dhe Hënës së Luanit në mbrëmjen e vonë të së shtunës mund të gjenerojë turbulenca emocionale.

Horoskopi i fundjavës së Peshqve

Treshja e mëngjesit të së premtes midis Hënës së Gaforres dhe planetit tuaj në pushtet, Neptunit, vendos një ton magjik për fundjavën. Hëna e Luanit aktivizon mirëqenien në grafikun tuaj dhe treshja drejt Jupiterit dhe Marsit e bën kujdesin për veten më të këndshëm se zakonisht. Saturni kthehet në retrogradë në shtëpinë tuaj të dymbëdhjetë, gjë që mund t'ju detyrojë të dilni nga sferat mistike dhe në ato më praktike. Shikojeni këtë si një mundësi rritjeje.