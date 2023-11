Horoskopi i ditës së shtunë, 11 nëntor 2023

Dashi

Duhet te jeni me tolerante dhe t’i jepni me shume rëndësi dialogut ne çift sot. Ne këtë mënyrë do largonit tensionin qe ka kohe qe ekziston ndërmjet jush dhe do ndiheni me te qete. Ata qe janë beqare do kalojnë një dite normale si gjithë te tjerat. Ne planin financiar nuk do ketë tronditje te mëdha kështu qe mund te bëni edhe ndonjë shpenzim te domosdoshëm.

Demi

Pritet qe dita e sotme te jete e vështirë për personat qe janë ne një lidhje. Asgjë nuk do shkoje ashtu si duhet dhe do jeni shume kokëfortë. Beqaret do tërhiqen mjaft nga persona te pashkolluar, por qe flasin shume. Kujdes sepse nuk mund te kalohet jeta vetëm duke thënë fjale boshe. Ne planin financiar duhet te tregoheni ende vigjilente dhe te shpenzoni me maturi.

Binjaket

Do tregoheni me realiste gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift dhe çdo gjë do shkoje me se miri mes jush dhe atij qe keni ne krah. Beqaret do ndihen mire edhe pse nuk do e takojnë personin e tyre te ëndrrave. Çdo gjë ndodh për një arsye, kështu qe bëni edhe pak durim. Ne planin financiar ekuilibri nuk do trazohet aspak. Mund te rrini te qete ne këtë sektor.

Gaforrja

Përveç disa keqkuptimeve te vogla qe do keni me partnerin, atmosfera ne lidhjen tuaj do jete e ngrohte dhe jo shume problematike. Me mirëkuptim dhe dashamirësi mund te kaloni çdo pengese. Beqaret do kenë një dite te mrekullueshme e te mbushur me emocione. Ne planin financiar duhet te tregoheni shume strikte dhe te mos kryeni shpenzime te pamenduara.

Luani

Do keni shume konflikte me partnerin tuaj sot dhe gjerat nuk do shkojnë aspak mire ndërmjet jush. Qëndroni pak larg njeri-tjetrit dhe reflektoni me kujdes. Beqaret nga ana tjetër do jene me shume fat dhe do arrijnë ta gjejnë personin qe aq shume kane ëndërruar. Sektori i financave do vazhdoje te mbetet i njëjtë. Nuk priten as përmirësime, po as vështirësi.

Virgjeresha

Me ne fund dita e sotme do jete e mbushur me entuziazëm dhe harmoni për ata qe janë ne një lidhje. Do i zgjidhni te gjitha mosmarrëveshjet dhe do mendoni vetëm si te ndiheni sa me mire. Beqaret me siguri qe do kenë dashuri me shikim te pare. Ne planin financiar do ketë përmirësime te ndjeshme te situatës. Mund te bëni edhe ndonjë shpenzime me tepër sot.

Peshorja

Jeta ne çift do influencohet pozitivisht nga planetët gjate kësaj dite. Ne mbrëmje pasioni do jete i zjarrte dhe emocionet te papërshkrueshme. Shfrytëzojeni ditën deri ne sekondën e fundit. Beqaret do kenë një dite te qete dhe te bukur edhe pse do nuk do e gjejnë dashurinë. Financat do jene paksa me te qëndrueshme sesa kane qene dite me pare.

Akrepi

Jeta juaj ne çift do jete si një ëndërr e bukur sot dhe ju do dëshironi qe ajo te mos mbaroje kurrë. Ndjesitë qe do përjetoni do jene te papërshkrueshme. Beqaret do kenë disa takime, por personat nuk do iu duken ne lartësinë e duhur për krijuar një lidhje. Ne planin financiar duhet te vazhdoni te tregoheni te matur nëse nuk doni te keni probleme serioze.

Shigjetari

Fati do jete ne anën tuaj gjate kësaj dite dhe çdo gjë do shkoje me se miri ne jetën ne çift. Komunikimi do vazhdoje te mbetet pika me e forte e lidhjes suaj. Beqaret ka shume gjasa te vendosin t’ia shprehin ndjenjat personit qe pëlqejnë prej kohesh dhe te marrin një përgjigje pozitive prej tij. Ne planin financiar situata do jete ashtu si ka qene. Nuk pritet asnjë surprize.

Bricjapi

Do mbani me shume përgjegjësi për ato qe thoni dhe për veprimet qe do bëni sot ne jetën tuaj ne çift. Marrëdhënia me partnerin do jete me e mire dhe do behet pak me serioze. Beqaret do kenë shume fat ne dashuri dhe do e bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Financat do kenë disa vështirësi, por me pak maturi mund ta stabilizoni situatën.

Ujori

Dite shume e turbullt kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do bëni asnjë lëshim ndaj partnerin dhe debatet do jene pafund. Kujdes! Beqaret do jene te vendosur ta gjejnë atë qe kane ëndërruar dhe me pak mundim do ia dalin mbanë. Ne planin financiar mund te kryeni edhe ndonjë transaksion sepse situata do jete me e mire se kohet e fundit.

Peshqit

Ndjenjat tuaja për partnerin do jete aq te forta gjate kësaj dite saqë do jeni gati te merrni vendime te rëndësishme te cilat do ua ndryshojnë tërësisht jetën. Beqaret duhet te mendohen mire para se te joshin dike sepse me vone mund te pendohen rende. Ne planin financiar duhet te tregoheni te kujdesshëm me shpenzimet qe do kryeni.