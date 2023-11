Horoskopi i ditës së premte, 3 nëntor 2023

DASHI

Kohët e fundit jeni ndjerë shumë i shqetësuar dhe mbi të gjitha, gjithçka që po bëni tani kushton më shumë sesa pritej: ka diçka që ju bllokon ose ju kufizon, por ju nuk ndaleni dhe vazhdoni rrugën tuaj. Kujdes nga rikthimi i disa dyshimeve të dashurisë.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, sapo jeni kthyer nga një muaj, ai i tetorit, i cili ka rikthyer në lojë shumë çështje, veçanërisht në sferën e familjes: ku nuk ka qartësi. Prandaj do të ishte e përshtatshme për të zgjidhur disa mosmarrëveshje të hapura përndryshe mund të lindin probleme. Për sa i përket punës, mund të keni nevojë për një partner apo bashkëpunëtor.

BINJAKËT

Një ditë pa lajme edhe nëse dashuria rrezikon të jetë “problemi i momentit” për ju: çiftet që nuk kanë folur për muaj të tërë mund të përjetojnë heshtje të sikletshme, prandaj nevojiten sqarime për të parandaluar që një marrëdhënie të bëhet sterile ose e pakthyeshme në disa aspekte. Nga data 8 nëntor, ndërkohë, Venusi do të rikthehet në favor, duke sjellë avantazhe dhe zgjidhje.

GAFORRJA

Është koha të zgjidhni një problem dashurie ose thjesht t’i kushtoni më shumë kohë njerëzve që doni dhe që janë pranë jush. Takimet favorizohen në këtë ditë të veçantë, por nuk duhen nënvlerësuar… beqarët në asnjë rrethanë nuk duhet të mbyllin dyert për festa apo situata në të cilat mund të shoqërohen.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, një ditë potencialisht e rëndë dhe nervoze për të lindurit e kësaj shenje: po përjetoni përvoja ose gara të veçanta, sfida të çuditshme ose tensione dashurie, në disa raste përkundrazi ishit ju që e bëri dikë të ndihej keq me mënyrën tuaj të sjelljes paksa me shaka dhe nganjëherë irrituese.

VIRGJËRESHA

Ka një dëshirë të madhe për të thënë gjithçka që mendoni dhe për të rindezur një pasion, është e ndaluar të mbylleni në shtëpi sepse yjet do t’ju ndihmojnë për të kënaqur këto nevoja! Ngjarjet që kanë ndodhur që nga muaji mars ju kanë bërë të reflektoni dhe kanë shkaktuar një revolucion në mënyrën se si e konceptoni jetën.

PESHORJA

Kohë e mirë për të gjetur ekuilibrin dhe për të zgjidhur disa probleme, vetëm kujdes të qëndroni larg mjediseve që mund të shkaktojnë shqetësim: po ktheheni me guxim nga sprovat që keni përballuar, situata të dobishme për të kuptuar se kush është në anën tuaj. dhe kush është më mirë të mos e konsideroni.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, disa prej jush mund të zgjohen me një dhëmb të infektuar, por paradoksalisht do të jetë një gjë e mirë, duke shfryrë dhe thënë gjithçka që keni mbajtur brenda do t’ju ndihmojë të shpëtoni nga një barrë. Jupiteri do t’ju ndihmojë, këtë muaj, të merrni rezultate të rëndësishme pavarësisht se keni ndryshuar referencat së fundmi.

SHIGJETARI

Duhet t’i ndani çështjet e punës nga ato sentimentale. Nuk është kurrë mirë t’i përzieni dhe mbi të gjitha po përjetoni momente të kundërta: nga njëra anë sfera profesionale është premtuese, me avantazhe dhe suksese të vogla. Ndërsa në sferën e dashurisë ka ende disa dyshime për t’u zgjidhur.

BRICJAPI

Nëse duhet të bëni një zgjedhje, mos e lini të ndikojë shumë tek ju, duhet të jeni protagonistët e jetës suaj! Yjet po përforcojnë idenë për të mos e lënë të ndikojë tek ju. Edhe ata që kanë zgjedhur t’i japin fund një lidhjeje (dashurie apo pune) e dinë se gjithsesi nuk do të vuajnë shumë sepse më në fund mund të nxjerrin në pah atë që ka brenda tyre.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, nëse disa projekte, të lindura së fundmi, nuk kanë sjellë rezultatet e dëshiruara, shmangni menjëherë arritjen e përfundimeve dhe bllokimin e gjithçkaje: qëndroni të qetë dhe duroni.

PESHQIT

Ndjeni një dëshirë të fortë për t’u shprehur, për t’i dhënë hapësirë ??potencialit tuaj dhe për t’u dhënë të tjerëve një buzëqeshje të bukur: yjet do ta shpërblejnë këtë optimizëm me një takim të veçantë ose duke ju ndihmuar të merrni një vendim të rëndësishëm!