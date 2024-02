Horoskopi i ditës, 25 Shkurt 2024

Dashi

Dite përgjithësisht e qete kjo e sotmja për te dashuruarit. Duhet thënë se do i jepni me shume rëndësi komunikimit dhe do i zgjidhni disa zënka te vogla qe keni pasur. Beqaret nuk do kenë fat dhe do iu rendoje shume vetmia. Financat duhet menaxhuar me shume kujdes dhe maturi. Merkuri do iu gjendet pranë ne çdo moment dhe nuk do iu lere te shpenzoni pa u menduar.

Demi

Sektori i dashurisë ne çift do shkoje me se miri gjate kësaj dite. Përgatitni një darke romantike me qirinj dhe muzikën tuaj te preferuar nëse doni qe t’iu duket vetja si ne ëndërr. Marrëdhënia e beqareve me personat e seksit tjetër nuk do jete e mire. Edhe sot do qëndroni vetëm. Ne planin financiar do kryeni investime dhe situata do jete e qëndrueshme.

Binjaket

Dita e sotme nuk do jete e favorshme për jetën sentimentale te çifteve. Ka rrezik qe disa edhe ta tradhtojnë atë qe kane ne krah dhe me pas t’i japin fund lidhjes qe kane krijuar. Kujdes, mos u ndikoni nga emocionet e momentit. Beqaret edhe pse do kërkojnë shume nuk do e gjejnë personin qe iu përshtatet me shume. Financat nuk do jene te këqija. Përfitoni!

Gaforrja

Neptuni do ndikoje me se shumti sot ne jetën tuaj ne çift dhe do kaloni një dite mjaft delikate. Mos kërkoni te impononi mendimin tuaj për gjithçka sepse do përballeni me probleme te mëdha. Nëse jeni ende vetëm, edhe sot do e keni te vështira ta gjeni atë qe kërkoni. Ne planin financiar do bëni çmos ta mbroni sa me shume buxhetin. Do ia dilni mbanë.

Luani

Jo vetëm qe dita e sotme do jete shume e bukur për te dashuruarit, por edhe pasioni do jete i zjarrte. Pas një periudhe te qete, do riperjetoni emocione pa mbarim. Beqaret do kalojnë një dite te zakonshme dhe nuk serish nuk do e gjejnë personin e ëndrrave. Nëse iu dalin probleme ne planin financiar nuk duhet te alarmoheni, por duhet te zgjidhni gjithçka me kujdes.

Virgjeresha

Diskutoni hapur me partnerin tuaj sot për te gjitha problemet qe keni pasur ne çift. Me qetësi dhe maturi do zgjidhni gjithçka dhe do jeni me optimiste për te ardhmen. Beqaret do kenë disa takime, por fale tyre mund te linin vetëm dashuria kalimtare. Planetët do jene ne anën tuaj ne planin financiar dhe do iu ndihmojnë ta stabilizoni situatën. Shfrytëzojeni këtë mundësi!

Peshorja

Kur behet fjale për ta mbrojtur dashurinë tuaj dhe atë qe keni ne krah, ju jeni mjaft luftarake dhe nuk toleroni aspak. Sot do e tregoni këtë gjë. Beqaret do ndikohen mjaft nga Hëna dhe nuk do kenë aspak dëshirë për te bere njohje te reja. Ne planin financiar ka rrezik te përballeni me probleme serioze. Merrni masa sa me shpejt dhe mos i besoni askujt.

Akrepi

Ata qe kane pasur zënka me partnerin kohet e fundit do pajtohen gjate kësaj dite dhe ne mbrëmje do kalojnë momente me te bukura. Yjet do jene gjate gjithë kohës ne anën tuaj. Beqaret nuk duhet t’iu besojnë te gjitha atyre qe do i ngacmojnë sot sepse do lëndohen. Ne pune nuk ka ardhur ende koha te merrni vendime te rëndësishme apo te nënshkruani kontrata.

Shigjetari

Te shumte do jene yjet qe do krijojnë turbullira ne jetën ne çift gjate kësaj dite. Lidhjes suaj do i mungoje qëndrueshmëria dhe do keni probleme te mëdha. Beqaret do kenë pak mundësi te takojnë personat e duhur, megjithatë nuk duhet ta humbin shpresën deri ne minutën e fundit. Ne planin financiar ka ardhur koha te ndiqni një strategji strikte.

Bricjapi

Fale influencës shume te madhe te Plutonit, jeta ne çift as për ju nuk do jete e qete. Do keni ide te ndryshme me partnerin dhe disa mund te shkojnë deri atje sa ta tradhtojnë atë qe kane ne krah. Kujdes! Beqaret duhet ti marrin gjerat si t’iu vijnë, pa kërkuar asgjë me ngulm. Ka mundësi qe buxheti juaj tre filloje te përmirësohet qe sot. Përfitoni për te hequr disa lek mënjanë.

Ujori

Sektori i dashurisë do vazhdoje te jete i mbrojtur nga yjet gjate kësaj dite. Do flisni hapur për gjithçka me partnerin dhe nuk do keni asnjë kontradikte. Për beqaret do ketë takime premtuese te cilat nuk duhen humbur ne asnjë mënyrë. Ne planin financiar do keni disa tronditje te vogla, por probleme te mëdha nuk do ketë. Shpenzimet duhet t’i pakësoni.

Peshqit

Nëse kohet e fundit jeni përballur me një situate te vështirë ne çift, sot do i shikoni gjerat më me qartësi. Situata do filloje te stabilizohet pak nga pak. Beqaret do flirtojnë pa pushim, por do kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare. Shfrytëzojini nëse iu pëlqejnë ose prisni ende për një lidhje serioze. Ne planin financiar do e dini mire çfarë hapash te hidhni qe situata te mos përkeqësohet.