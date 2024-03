Horoskopi i ditës, 14 mars 2024

DASHI

Gjatë orëve në vijim, kushtojini shumë vëmendje marrëdhënieve tuaja me të tjerët dhe mbi të gjitha fjalëve që përdorni në situata të caktuara. Më pas ka nga ata që nuk janë mirë për momentin dhe nervozizmi rrezikon ta përkeqësojë edhe më shumë… Mos u dëshpëroni: 2024-ta do t’ju japë një kënaqësi të jashtëzakonshme. Thjesht duhet të armatoseni me durim dhe të prisni që ky kaos të kalojë.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte, 14 mars 2024), ju presin 48 orë të rëndësishme për të rishqyrtuar një dashuri, për t’u afruar me dikë ose për të diskutuar një çështje delikate. Ata në një lidhje duhet të mbërrijnë në fundjavë “të gjallë” dhe më pas të flasin me partnerin dhe të kuptojnë se si të rregullojnë gjithçka. Ka ende shumë shqetësime për paratë.

BINJAKËT

Ka ardhur koha të ndaleni dhe të mendoni seriozisht se çfarë të bëni, veçanërisht nëse ka pakënaqësi me të ardhurat: burimet tuaja nuk janë të mjaftueshme, pavarësisht angazhimeve të shumta, kështu që është koha të kuptoni se çfarë të bëni. Më mirë të veproni tani sepse pjesa e dytë e 2024-ës do t’ju lërë më pak hapësirë ​​për reflektim.

GAFORRJA

Hëna dhe Venusi do t’ju mbështesin në dashuri, në këto 24 orë të mesit të marsit. Tani ju mbetet të kuptoni se çfarë dëshironi në sferën sentimentale: mund të zgjidhni midis një marrëdhënieje që zgjat përgjithmonë apo një flirt. Për sa i përket punës, së shpejti do të keni mundësinë të bëni një zgjedhje ose të rinovoni një kontratë. Guxim!

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 14 mars 2024), dëshironi të rifitoni harmoninë dhe intimitetin me partnerin tuaj: kohët e fundit i keni lënë pas dore paksa shumë ndjenjat. Në këtë periudhë, ndër të tjera, mund të transmetoni forcë dhe pasion të madh tek njerëzit që doni: mos e shpërdoroni këtë instinkt natyror. Ju pret një fundjavë e rëndësishme rikuperimi.

VIRGJËRESHA

Hëna dhe Jupiteri, por në përgjithësi shumica e yjeve ju mbështesin dhe ju inkurajojnë të ecni përpara dhe të punoni mirë për të shijuar avantazhe të mëdha duke filluar nga pjesa e dytë e vitit: deri në verë dikush do të duhet të mbyllë një marrëveshje.

PESHORJA

Shumë prej jush mund të ndihen të mërzitur dhe nervozë gjatë orëve në vijim: kohët e fundit jeni zemëruar shumë, mes mosmarrëveshjeve me kolegët apo ngjarjeve të paparashikuara që ju kanë ngadalësuar dhe ju kanë mërzitur… Mundohuni të rikuperoni pak forcë dhe vendosmëri për të kënaqur veten dhe për ta përballuar sa më mirë këtë fazë të vështirë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 14 mars 2024), shqetësimet e mundshme në shtëpi, periudha nuk është më e mira por rezistoni sepse sa më shumë që i afroheni verës do të shihni përmirësime të dukshme! Lundroni me anë të shikimit, mbyllni rrjedhjet dhe së shpejti gjërat do të shkojnë mirë edhe për ju!

SHIGJETARI

Jeni duke përjetuar një periudhë ulje-ngritjesh. Ndoshta ju duhet të ngadalësoni ritmin, përpiquni t’i kushtoni më shumë vëmendje formës suaj! Keni shumë përgjegjësi ose ka një person që po bllokon një projekt tuajin që ju intereson shumë.

BRICJAPI

I dashur Bricjap, gjatë orëve të ardhshme do të jetë e rëndësishme të përpiqeni të zgjidhni çdo mosmarrëveshje, çdo tension rreth jush, sepse ne nuk mund të vazhdojmë kështu. Në dashuri dhe në familje do të jetë e nevojshme të punoni për të rikuperuar më shumë qetësi, qetësi më të madhe dhe mbi të gjitha qetësinë dhe qartësinë për të bërë gjërat.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte, 14 mars 2024), po vijnë ide dhe zgjidhje të reja për vështirësitë praktike dhe mbi të gjitha dëshira për të rikthyer disa projekte që kishit lënë mënjanë: do t’ju duhet të punoni menjëherë duke e ditur se, në çdo rast, përpara se t’i shihni gjërat të konkretizohen do t’ju duhet të prisni muajin qershor. Ditë interesante edhe në lidhje me dashurinë.

PESHQIT

Largoni emocionet dhe mendimet negative, lini vend për projekte të reja dhe gjëra të bukura për t’u arritur deri në fund të majit! Dëshironi të vini në jetë ide të reja dhe do bëni mirë të shfrytëzoni plotësisht muajt para verës. Dashuri? Kujdes i veçantë duhet nëse jeni në lidhje me një person Binjak ose Virgjëreshë.