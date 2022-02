Horoskopi i datës 8 shkurt 2022

Dashi

Gjatë kësaj dite gjërat kanë për t’iu ecur ashtu si kishit dashur dhe nuk do keni për çfarë të ankoheni. Për ju të dashuruarit, Mërkuri do sjellë plot momente të lumtura. Do ndiheni kurdoherë mirë dhe nuk do keni aspak ankesa. Ju beqarët do keni një ditë mjaft intensive dhe të mbushur me momente të veçanta. Për ju dita do jetë vërtet e mrekullueshme. Në punë, diplomacia dhe durimi që do keni do iu nxjerrin më në dritë. Për ju asgjë nuk ka për të qenë e pamundur. Me shpenzimet mundohuni të jeni kurdoherë të kujdesshëm pasi në të kundërt gjërat mund t’iu dalin jashtë kontrollit.

Demi

Hëna do e privilegjojë jetën tuaj gjatë kësaj dite dhe do iu bëjë të mbusheni me frymë. Nëse jeni në një lidhje, edhe pse disa persona mund të mundohen t’ua prishin qetësinë, ju sërish do qëndroni larg debateve dhe konflikteve. Për çdo gjë do diskutoni shtruar dhe do kuptoheni me njëri-tjetrin. Ju beqarët nuk do ndiheni ende në momentin më të përshtatshëm për të joshur apo për të dale nëpër takime. Në punë do keni ide mjaft origjinale dhe inovative të cilat do ju bëjnë edhe më kompetentë. Duhet të jeni edhe më të vetëdijshëm për aftësitë që keni. Për sa iu përket financave gjërat do përmirësohen goxha dhe do ndiheni më të qetë kur të shpenzoni.

Binjakët

Në përgjithësi gjërat nuk do ju ecin shumë mirë sot dhe shpesh do jeni konfuzë për gjithçka. Për ju të dashuruarit, e sotmja do jetë goxha konfuze. Shpesh do ndiheni në siklet dhe nuk do dini çfarë të bëni pasi nuk do ju pëlqejë sjellja e atij që keni në krah. Ju beqarët gjithashtu vështirë se do kënaqeni nga takimet që do realizoni kështu që do preferoni të prisni edhe pak kohë. Në punë do keni shumë dyshime për të gjitha hapat që duhet të hidhni dhe do keni frikë të guxoni shumë. Financat nuk do jenë shumë të kënaqshme prandaj mundohuni të bëni shumë kujdes me shpenzimet.

Gaforrja

Gjatë kësaj dite, Dielli do ju ndihmojë tej mase për të kaluar të gjitha sfidat dhe do ndiheni mjaft mirë. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë shume e këndshme. Do merreni vesh për çdo gjë me të dashurin e zemrës dhe për asgjë nuk do keni ankesa. Ju beqarët gjithashtu do keni plot mundësi për njohje të reja, por duhet të krijoni kushtet që gjërat t’iu ecin si i keni menduar. Në punë do ketë zhvillime goxha pozitive. Do jeni profesionistë, të matur dhe këmbëngulës, fiks ashtu siç ju duan shefat. Financat do jenë shumë më të mbrojtura nga më parë prandaj nuk do gjendeni aspak në vështirësi.

Luani

Do ndryshoni shumë shpesh mendim gjatë kësaj dite, ama në fund do e arrini atë që dëshironi. Për ju që keni një lidhje gjithçka do ecë më së miri. Do bëni surpriza të njëpasnjëshme për partnerin dhe do ndiheni shumë më të qetë nga më parë. Ju beqarët duhet të jenë sa më të arsyeshëm sepse po gabuat me zgjedhjet keni për të vuajtur gjithë jetën tuaj. Në punë do veproni me shumë takt dhe nuk do bëni gabime. Për ju do hapet një faqe e re shumë më e bukur se më parë. Gjendja e financave do ketë goxha përmirësime kështu që pak nga pak do arrini të bëni edhe disa investime më tepër.

Virgjëresha

Gjatë kësaj dite do dini të merrni vendimet e duhura dhe jeta do futet në periudhën më të bukur të mundshme. Ju të dashuruarit do merreni vesh për mrekulli me të dashurin e zemrës tuaj kështu që do bëni plane më afatgjata edhe për të ardhmen së bashku. Edhe nëse keni pasur konflikte të forta së fundmi, sërish do jeni më të qetë. Ju beqarët do keni më shumë fat në dashuri dhe do përjetoni emocione si asnjëherë më parë. Në punë do ketë goxha ndryshime kështu që mirë është të përgatiteni. Edhe nëse diçka ju duket e vështirë, provoni njëherë parasë të hiqni dorë. Sektori i financave do varet nga mënyra sesi ju di i menaxhoni të ardhurat.

Peshorja

Gjatë kësaj dite do i kuptoni shumë mirë gjërat që do iu ndodhin dhe do veproni me takt e delikatesë. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e mbushur me momente pasioni. Pranë atij që doni do ndiheni vërtet si nëpër ëndrra e madje do kujtoni edhe fillimet e lidhjes. Ju beqarët duhet t’i dëgjoni me kujdes këshillat e miqve të vjetër sepse do iu nevojiten mjaft ato edhe për më vonë. Në punë ambicia do ju shtyjë të provoni edhe gjëra të reja. Do jeni të pandalshëm dhe arritjet që do keni do i bëjnë të gjithë ziliqarë. Në planin financiar nuk do keni as probleme, por as ndonjë përmirësim të konsiderueshëm.

Akrepi

Edhe pse do bëni të pamundurën për t’i bërë gjërat të ecin mirë sot, sërish nuk keni për t’ia dalë mbanë. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj ka rrezik të ftohet shumë. Asnjeri nuk do hapë rrugë, përkundrazi secili do kërkojë gjithë kohës të dalë e veta. Ju beqarët do keni veçse mundësi për aventura kalimtare pa asnjë të ardhme. Për dashuritë e mëdha e të qëndrueshme do ju duhet ende të prisni. Në punë do iu besohet një projekt teket i rëndësishëm të cilin duhet ta ndiqni me kujdes, Po gabuat mund të humbisni edhe pozicioni që keni pasur së fundmi. Buxheti nuk do jetë i keq, megjithatë po u treguat të matur me shpenzimet do bëni gjënë më të mirë.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite do çliroheni nga brengat dhe do dini të krijoni një limë më të ngrohtë përreth vetes. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin ka për të qene më e ngrohtë se më parë. Do i lini pas krahëve mosmarrëveshjet e së shkuarës dhe do mendoni vetëm si ta bëni të ardhmen sa më të veçantë. Ju beqarët do jeni me fat në dashuri dhe do takoni personat idealë që në orët e para të mëngjesit. Në punë do jeni ambiciozë dhe do keni ide shumë origjinale për detyrat që iu janë dhënë. Ka mundësi që të shkëlqeni më shumë nga sa e kishit menduar sot. Buxhetin do e menaxhoni me shumë përkujdes dhe situata do mbetet e qëndrueshme.

Bricjapi

Në përgjithësi gjërat që keni menduar do iu realizohen sot, megjithatë durimi nuk duhet t’iu mungojë. Për ju që keni një lidhje, Saturni do ua stabilizoje marrëdhënien që keni krijuar dhe nuk do ketë më debate. Tregohuni gjithmonë të kujdesshëm dhe mos mendoni vetëm për veten. Ju beqarët do favorizoheni tej mase nga Plutoni, i cili do iu bëjë edhe më tërheqës dhe më interesante në sytë e të tjerëve. Në punë mund të rinovoni kontratën që keni pasur dhe kjo do ju gëzojë. Ajo që ju nuk dini është se shefat tashmë do kërkojnë edhe më shumë prej jush. Në planin financiar keni për të qen me shumë fat dhe gjendja do mbetet e mirë.

Ujori

Mundohuni të bëni gjithçka që ju bën ju dhe ata që doni të lumtur sot. Edhe detajet e vogla mund të bëjnë diferencën. Nëse jeni në një lidhje dhe doni që të keni një të ardhme të ndritur me partnerin tuaj, duhet ta pranoni atë ashtu si është. Çdokush ka të meta, e rëndësishme është që askush të mos shkelë mbi tjetrin dhe secili të respektoje të drejtat e atij që ka në krah. Ju beqarët sado qe të mundoheni nuk do e gjeni princin e kaltër. Në punë do jetë një ditë plot ngjyra, arritje dhe vlerësime. Do ndiheni më së miri. Në planin financiar gjërat do normalizohen dhe do shpenzoni me më shumë qetësi.

Peshqit

Në disa raste do e humbisni kontrollin sot dhe mund të bëni gjëra shumë të gabuara. Ju të dashuruarit mund të keni disa probleme të vogla gjatë kësaj dite, por në tërësi gjërat do ecin mirë. Me tolerancë dhe optimizëm çdo gjë do kalojë shpejt. Ju beqarët do keni një ditë intensive edhe pse nuk është plotësisht e sigurt se do ndryshoni status. Për ju më e rëndësishmja është të mos bëni një jetë monotone. Në punë do jetë më mirë t’i planifikoni gjërat me kujdes para se të hidhni hapa. Po u nxituat mund të hasni vështirësi më vonë. Buxheti do jetë tej mase i mirë, kështu që pa frikë mund të kryeni disa investime afatgjata.