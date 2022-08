Horoskopi e vetëbesimi: Të gjitha shenjat kanë pikën e tyre të dobët

Sipas Zodiakut, gjërat për të cilat jemi të pasigurt përcaktohen nga karakteri që ndikohet nga yjet.

Ndërsa disa kanë probleme me vetëbesimin për shkak të mjedisit të tyre, të tjerët kanë probleme të brendshme.

Dashi

Ata janë shumë konkurrues dhe vazhdimisht përpiqen për më mirë, prandaj e krahasojnë veten me të tjerët. Atëherë mund të ndihen keq nëse mendojnë se të tjerët janë më të mirë, më të bukur, më të suksesshëm, më të pasur apo më të zgjuar. Ajo që ata nuk kuptojnë në ato momente është se jetët dhe përvojat njerëzore nuk janë të krahasueshme dhe se gjëja më e rëndësishme është të jemi të kënaqur me atë që kemi dhe për atë që kemi luftuar.

Demi

Demat duken gjithmonë mirë dhe përveç vetes i kushtojnë shumë vëmendje shtëpisë, kopshtit dhe njerëzve me të cilët shoqërohen. Për shkak të kësaj, vetëbesimi i tyre është shumë i lartë. Ata janë të sigurt se do të fitojnë pothuajse çdo argument apo argument që u del përpara. Megjithatë, ky besim fsheh disa pasiguri, por ato zakonisht janë të groposura brenda tyre.

Binjakët

Për shkak se ata krenohen me inteligjencën dhe idetë e tyre, e kanë të vështirë të gjykohen ose vlerësohen nga dikush tjetër, veçanërisht nëse nuk ia dalin mirë në atë gjykim. Ajo që duhet të bëjnë është që të kenë gjithmonë parasysh gjërat që u funksionojnë mirë dhe t’i bëjnë të vetëdijshëm se nuk ka njeri që e bën gjithçka mirë dhe se njohuritë gjithmonë mund të zhvillohen më tej.

Gaforrja

Pjesëtarët e kësaj shenje ndihen më pak të sigurt në fushën e emocioneve, sepse shpesh e vlerësojnë veten nga sytë e të tjerëve dhe çfarë mendojnë për ta. Kështu, kur një marrëdhënie prishet, një pjesë e vetëbesimit të Gaforres shkon me të. Është e rëndësishme të krijoni miqësi dhe marrëdhënie, por vlera nuk bazohet në atë që të tjerët mendojnë për ju. Vetëvlerësimi fillon nga brenda.

Luani

Mungesa e vetëbesimit të tyre shpesh lidhet me frikën e refuzimit – ata shqetësohen nëse do të pëlqehen dhe pranohen. Ju jeni fajtorë për përjashtimin e të tjerëve nga frika se ata do të jenë të parët që do ta bëjnë këtë, gjë që do ta kishin të vështirë ta përballonin. Megjithatë, duke e bërë këtë, ju mbyllni shumë dyer, mundësi dhe përvoja.

Virgjëresha

Ato shqetësohen nëse do të lënë përshtypje të mirë apo nëse kanë bërë diçka të turpshme në një funksion shoqëror. Vetëvlerësimi i tyre i vazhdueshëm është baza e besimit të tyre dhe shkakton disa momente të pasigurta, duke i bërë ata një nga shenjat më të pasigurta të zodiakut. Ato nuk u besojnë instinkteve të tyre dhe shpesh e rrahin veten për të metat e perceptuara.

Peshorja

Pjesëtarët e kësaj shenje përbuzin gjithçka që sjell trazira në jetën e tyre të planifikuar dhe të organizuar. Çdo gjë që ju bën të ndiheni të papjekur në një situatë shkakton probleme me vetëbesimin tuaj, kështu që ju pyesni nëse keni bërë ndonjë gabim diku, vlerësoni vendimet, qëllimet dhe veprimet tuaja. Edhe pse një autokritikë e tillë ndonjëherë është e dëshirueshme, ajo gjithashtu mund t’ju bëjë të ndiheni keq. Është e rëndësishme që të mësoni të harroni momentet e këqija dhe t’i falni vetes që jeni thjesht një njeri që ndonjëherë bën gabime.

Akrepi

Ju jeni një ekspert për të fshehur pasiguritë tuaja deri në atë pikë sa askush rreth jush nuk mendon se i keni ato. Ju e urreni të ndjeheni të pambrojtur dhe shpesh refuzoni të mendoni për çështjet e vetëvlerësimit tuaj në vend që të punoni me to. Kjo krijon vetëm më shumë probleme, sepse shumë nga vetëvlerësimi juaj vjen nga mbulimi i trishtimit dhe pakënaqësisë për situatat e kaluara. Gjëja më e rëndësishme është të mësosh të kthehesh vetëm përpara, drejt së ardhmes.

Shigjetari

Në përgjithësi, pjesëtarët e kësaj shenje nuk kanë probleme të shpeshta me vetëbesimin, por mund të shfaqen kur lidhen me persona të gabuar, të cilët ua shkatërrojnë vetëbesimin. Qoftë një prind, partner apo mik toksik, një marrëdhënie e tillë ul vetëvlerësimin e tyre dhe ata janë jashtëzakonisht kritikë ndaj vetvetes, duke marrë fajin për gjithçka të keqe në marrëdhënie. Zgjidhja? Hiqni një negativitet të tillë nga jeta juaj ose të paktën largohuni prej tyre.

Bricjapi

Pjesëtarët e kësaj shenje kanë pritshmëri të mëdha nga vetja dhe nuk ndalen derisa të arrijnë qëllimet e tyre. Edhe pse kjo i mban të motivuar, nuk do të thotë se janë të përmbushur në të njëjtën kohë. Presioni i arritjes së qëllimit dhe mungesa e lumturisë më pas shkakton pasiguri për korrektësinë e vendimeve që kanë marrë. Ajo që do t’i ndihmonte është që ndonjëherë të ndalojnë ta shohin jetën si një garë, të ndalojnë dhe të marrin frymë dhe t’i lejojnë vetes thjesht të ndihen, pa vepruar.

Ujori

Pjesëtarët e kësaj shenje janë vërtet unikë dhe pëlqejnë të dallohen. Novatorë dhe kreativë, kanë edhe pasiguri mjaft origjinale. Ata kanë frikë se do të përshtaten me turmën, do të bëhen të mërzitshëm, të zakonshëm dhe jo personalë dhe se jeta e tyre thjesht do të fluturojë dhe se ata do të fajësojnë veten. Këshilla për ta është që të mos imitohen dhe të veprojnë në situata të tensionuara, por të jenë ata që janë dhe të jenë krenarë për këtë.

Peshqit

Pjesëtarët e kësaj shenje vlerësojnë të dashurit dhe miqtë e tyre dhe përpiqen të arrijnë sa më shumë marrëdhënie të ngrohta njerëzore, por në jetë ndodhin edhe situata kur rrethi i ngushtë i njerëzve rreth nesh zvogëlohet në mënyrë të pashmangshme. Peshqit e kanë të vështirë ta përballojnë këtë dhe pika e dobët e vetëbesimit të tyre është vetë-ekzaminimi i asaj që po bëjnë gabim, nëse e kanë shtyrë dikë nga jeta e të ngjashme. Ajo që duhet të mbajnë mend është se cilësia e marrëdhënies është gjithmonë më e rëndësishme se sasia.