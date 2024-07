Horoskopi 29 Korrik 2024, njihuni me surprizat e yjeve për sot

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën ju po jetoni në një periudhë në të cilën nuk doni të luani me fatin. Mund të lëndoheni shume keq. Gjatë kësaj jave që po fillon, do të duhet të përpiqeni të kuptoni nëse duhet të vazhdoni apo jo në një rrugë të caktuar. Hëna do të japë më shumë energji.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën tani kërkoni drejtësi, veçanërisht nëse keni pasur mosmarrëveshje me partnerët ose kolegët. Mbetet një mosmarrëveshje e hapur… Gjeni një zgjidhje njëherë e përgjithmonë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën gushti do të jetë një muaj themelor për ju kur bëhet fjalë për ndjenjat. Tani për tani ju duhet t’ia dilni mbanë dhe dikush mund të përpiqet të marrë një kontratë më të mirë pune ose të ndryshojë furnizuesin.

Të hënën muaji gusht që do të përjetoni do të jetë një provë e vërtetë për marrëdhëniet tuaja. Në veçanti për ata që po përjetojnë një fazë krize. Puna dhe shqetësimet ekonomike nuk do të mungojnë. Kujdes në çdo aspekt.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën mund të ndjeni një lodhje të caktuar gjatë orëve në vijim. Në marrëdhëniet me të tjerët ka shqetësime të forta. Duke parë qiellin e Luanit, ndjenja është se ky horoskop është një fitues për ju.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën prej disa kohësh jeni duke kërkuar konfirmim nga ambienti juaj rrethues. Afërdita është gjithmonë në aspekt të mirë në shenjën tuaj dhe kjo mund të favorizojë takime të veçanta. Mundësitë do të jenë të shumta dhe do të varet nga ju që të bëni përzgjedhjen e duhur dhe të synoni objektivin.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën pavarësisht Saturnit kundër yjeve ata janë padyshim fitues për ju. Nuk do të mungojnë vuajtjet, por tani po kaloni në një fazë pozitive dukshëm më të qëndrueshme. Ata që kanë një marrëdhënie solide mund të vlerësojnë projekte të rëndësishme.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën e vetmja gjë që duhet të shmangni është të dilni kundër dikujt ose të filloni polemika. Çdo fjalë mund të kthehet kundër jush, duhet të provoni zgjidhje të reja dhe të kafshoni gjuhën.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën është padyshim një pikë kthese që mund të sjellë ndryshime në jetë dhe punë që do të jenë efektive nga dita që shkoi, por që tashmë janë eksperimentale. Shumë prej jush janë në kërkim të një jete të re dhe do të përpiqen të bëjnë diçka të rëndësishme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën këtë javë në fund të korrikut/fillim gushti tregohuni shumë të kujdesshëm me portofolin. Tani po shpenzoni shumë për të përmirësuar jetën tuaj, por yjet ju këshillojnë të optimizoni burimet për të kufizuar shpenzimet, përndryshe do të jeni në telashe.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën në këtë moment do të ishit gati të hidhni edhe gjërat në të cilat keni besuar deri vonë, shumë kohët e fundit. Rreziku është të ekzagjeroni dhe të bëni zgjedhje që mund t’ju vënë në vështirësi financiare.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën nëse keni pasur dyshime të forta në dashuri, do të ishte më mirë të lini të kalonte pak kohë. Gushti është një muaj shërues, por në këtë periudhë nuk ka qenë e lehtë të lidhesh qartë në planin sentimental, veçanërisht nëse ke pasur dy afera…