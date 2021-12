Horoskopi 29 dhjetor: Shenja që sot duhet të ndajë mendjen dhe të largojë nga jeta personat që e mërzisn

Dashi

Sot do kaloni probleme të vazhdueshme dhe në disa momente do ndiheni si të përhumbur. Ka rrezik që situata në jetën tuaj në çift të ndërlikohet edhe më tepër gjate kësaj dite. Do jeni tej mase kokëfortë dhe nuk do doni të hapni rrugë për asnjë moment. Ju beqarët nuk do arrini dot ta afroni pas vetes atë që pëlqeni dhe kjo do iu mërzitë tej mase. Duhet të prisni edhe goxha kohë që situata të ndryshojë. Në punë, po nuk u treguat të logjikshëm dhe po shpenzuat pa kujdes do keni tronditje serioze. Për fat të mirë financat kanë për të qenë më të qëndrueshme. Nuk do keni asgjë për çfarë të qaheni në këtë sektor.

Demi

Hëna dhe Urani do ndikojnë njëherësh në jetën tuaj sot. Ata do sjellin vetëm begati dhe hare. Ditë shumë e bukur do jetë kjo e sotmja për ju që jeni në një lidhje. Partneri do kujdeset edhe për detajet më elementare, kështu që nuk do keni për çfarë te shqetësoheni aspak. Ju beqarët nuk duhet ta mbani mendjen tek dashuria sepse ajo nuk do vijë në një moment tjetër kur do jetë edhe më i përshtatshëm. Në jetën profesionale do ketë ndryshime pozitive. Dikush do iu propozojë diçka interesante që nuk duhet humbur. Financat nuk do jenë të shkëlqyera, por me pak maturi mund t’i mbani të stabilizuara.

Binjakët

Ditë e ngrohtë dhe e qetë do jetë kjo e sotmja. Nëse jeni në një lidhje do e lini veten të lirë dhe do dashuroheni pa dorashka me atë që keni në krah. Disa gjeste ledhatuese do ju bëjnë mirë të dyja palëve. Ju beqarët do ritakohen me disa persona që kanë pëlqyer në fëmijëri dhe zemra do fillojë të ndiejë sërish emocione. Kësaj herë nuk duhet t’i kenë mundësitë t’iu ikin nga duart. Puna do vazhdojë me të njëjtat ritme si më parë, por për fatin e mirë nuk do ju ndodhin aspak probleme. Buxheti do jetë më i mirë se një ditë më parë. Shfrytëzoni rastin për të bërë disa shpenzime të nevojshme.

Gaforrja

Sot do kuptoni një mesazh të rëndësishëm që duan t’iu përcjellin të tjerët. Nëse jeni në një lidhje do keni gjithë kohës mbështetjen e partnerit. Ai do dijë t’iu dëgjojë me kujdes dhe do iu japë mendime të vyera edhe për në punë. Besimi tek ai sa do vijë e do shtohet. Ju beqarët do jeni shpesh me nerva dhe do i merrni për keq disa propozime që do iu bëhen. Në punë do jeni më të vendosur dhe më të përgjegjshëm se më parë. Do arrini t’i kaloni më lehtësisht të gjitha pengesat që do ju dalin. Në planin financiar duhet të jeni më largpamës dhe të mos i shpenzoni të gjitha paratë menjëherë.

Luani

Ditë e jashtëzakonshme do jetë kjo e sotmja për të gjithë. Juve që jeni në një lidhje do i keni planetët aleate shumë të forte dhe emocionet kanë për të qenë super të forta me kalimin e orëve. Ju beqarët duhet t’i bëni sytë katër gjatë gjithë kohës pasi personi ideal do shfaqet kur më pak do e prisni. Qielli do hapet dhe dielli do ndriçojë edhe më tepër. Në punë mos mendoni se nuk ja dilni dot dhe mos u dorëzoni pa lëvizur njëherë gurët që keni në dorë. Me shpenzimet tregohuni të matur nëse nuk doni të gjendeni në situata të vështira. Po e kaluat ditën sot pa probleme e nesërmja do jetë akoma dhe më e mirë.

Virgjëresha

Sot duhet të jeni më të vendosur. Largoni nga vetja personat që iu bëjnë të vuani dhe të dilni nga ambientet ku nuk ndiheni rehat. Nëse jeni ne një lidhje mundet edhe të mërziteni në disa momente sepse ka për të qene një ditë rutinë dhe pa ndonjë emocion të veçantë. Ju beqarët nga ana tjetër do realizoni njohje që në mëngjes dhe do keni një ditë fantastike. Shumë gjera kanë për të qenë shumë më ndryshe për ju. Në pune do ketë disa ndryshime pozitive. Mund t’iu propozohet edhe ndonjë ngritje në detyrë që duhet menduar me kujdes. Në planin financiar situata do jetë më e qëndrueshme se më pare, por jo aq e mirë sa e keni dashur.

Peshorja

Ka shumë mundësi që sot të përkushtoheni me mish e me shpirt tek jeta juaj sentimentale. Ju të dashuruarit do jeni mjaft sensuale dhe marrëdhënia me partnerin do përmirësohet tej mase. Ju beqarët do keni një ditë të veçantë dhe të mbushur me emocione të jashtëzakonshme. As vete nuk e kishit imagjinuar se gjithçka do ju ndryshonte kaq shpejt. Në punë ka rrezik të përballeni me disa probleme dhe nuk do ndiheni aspak mirë. Asnjë koleg nuk do ju mbështesë e disa mundet edhe t’iu tallin. Buxhetin duhet ta organizoni më mire në mënyrë që gjendja të ketë akoma më tepër përmirësime.

Akrepi

Sot nuk do rini të mendoheni më, por do hyni në veprim. Nuk do hezitoni, por do i hidhni hapat me shumë siguri. Jetën tuaj në çift do e mbroni nga çdo gjë gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë e jashtëzakonshme. Shumë persona do ju kenë zili, por nuk do mundin dot t’ua prishin harmoninë. Ju beqarët do keni një ditë goxha të mërzitshme pasi do lodheni së kërkuari princin e kaltër dhe sërish nuk do e gjeni personin ideal. Në punë do ju duhet të luftoni fort e madje të qëndroni edhe me orare të zgjatura në mënyrë që të arrini objektivat. Nuk do jetë e lehtë, por në fund do ja dilni. Buxheti do jetë i mirë nëse tregoni kujdes dhe nuk shpenzoni për gjëra të panevojshme.

Shigjetari

Do jeni shumë nervozë sot dhe në shumë momente mund të keni edhe probleme me ata që do keni pranë. Ju të dashuruarit nuk do ua dini vlerën atij që keni pranë dhe duke e lënë pas dore pak nga pak do e humbisni atë. Merrni masa para se të jetë vonë. Ju beqarët nuk duhet të gënjeni për të bërë për vete dikë sepse shumë shpejt do vijë ndarja dhe do krijoni edhe përshtypje të këqija për veten. Në punë do jeni me të vërtetë profesionistë, por në disa momente zilia mund t’iu shtyjë të bëni gabime. Qëndroni më me këmbë në tokë dhe do dilni të fituar. Sektori i financave do ketë përmirësime më të mëdha nga sa mund ta kishit imagjinuar.

Bricjapi

Sot duhet t’i merrni gjërat si t’iu vijnë dhe të mos nxitoheni. Nëse keni një lidhje ka rrezik që gjatë një mbrëmjeje me miqtë të fiksoheni pa dikujt dhe me mendja mund ta tradhtoni partnerin. Kujdes sepse do shkatërroni çdo gjë që e keni ndërtuar me aq mund. Ju beqarët do keni konkurrencë të fortë dhe do ju vështirësohet edhe më shumë puna për të bërë për vete dikë. Në punë do keni më shumë besim tek vetja juaj dhe keni për ta parë që do i arrini më shpejt objektivat. Në planin financiar më shumë do humbisni sesa do fitoni. Vërini vetes fre sa pa qenë vonë.

Ujori

Sot do jeni më sharmantë, më të qeshur dhe me më shumë gëzim. Nëse jeni në një lidhje nuk do e mbani mendjen tek debatet që keni pasur më parë përkundrazi do e shihni të ardhmen me ngjyra dhe do doni ta jetoni atë sa më mirë. Nuk do mungojnë as çastet romantike sot. Për ju beqarët do krijohet ambienti më i përshtatur për të realizuar takime vendimtare. Në punë mund të gjendeni edhe në situata të vështira, por do gjeni gjithmonë rrugëdaljen. Financat do jenë mjaftueshëm të mira dhe nuk do ju krijojnë asnjë lloj shqetësimi.

Peshqit

Sot duhet të mësoni të frenoni gojën dhe të mos shprehni çdo gjë që mendoni. Disa fjalë mund të lëndojnë më shumë nga sa mund ta kishit menduar ndonjëherë. Ju beqarët duhet të bëni shumë kujdes me sjelljen me partnerin. Çdo gabimin i vogël qoftë edhe me gjestet mund të sjellin përkeqësim të marrëdhënies. Beqarët duhet të binden njëherë plotësisht për hapat që duan të hedhin e më pas të veprojnë. Në punë do jeni plot energji dhe dëshirë për të ecur sa më përpara. Financat do jenë më të qëndrueshme se më parë prandaj mund të bëni disa shpenzime pa pasur frikë.