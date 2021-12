Horoskopi 28 dhjetor: Shenja që sot duhet të kontrollojë nervat për mos t’i prishur punë vetes

Dashi

Tregohuni të matur, kontrolloni nervat dhe sjelljen tuaj sot nëse nuk doni të keni probleme. Nëse jeni në një lidhje do hyni në një periudhë më të favorshme dhe do bëni plane për një të ardhme afatgjatë. Për ju beqarët, Venusi do jetë si një engjëll mbrojtës që nuk do ju lejojë të bëni gabime. Një periudhë shumë më e bukur pritet për ju. Do joshni, por me takt dhe diplomaci. Në punë mos u kapni pas detajeve elementare dhe pa ndonjë rëndësi të madhe sepse do jetë kohë e humbur kot. Nëse me shpenzimet tregoheni vigjilentë situata nuk do ketë asnjë tronditje të vogël.

Demi

Ka rrezik të keni vështirë sot për t’u përqendruar dhe kjo do ua turbullojë gjërat në çdo aspekt. Nëse jeni në një lidhje perspektivat do jenë shumë të mira nëse i përkushtoheni më tepër partnerit dhe nëse pranoni që keni edhe ju të meta. Ju beqarët do takoni disa persona, por vetëm njëri do ju mbetet fiksim dhe nuk do ja ndani sytë. Megjithatë do e keni disi të vështirë të shprehni ndjenjat me fjalë. Në punë nuk do fiksoheni tek objektivat kryesore dhe kjo do ju mbajë larg arritjes të objektivave finale. Në planin financiar situata do përkeqësohet akoma dhe më shumë sepse nuk do i kushtoni rëndësi shpenzimeve që do kryeni.

Binjakët

Sot do përqendroheni tek gjërat prioritare dhe do i lini disi pas dore të tjerat. Nëse jeni në një lidhje do dashuroheni pa dorashka, do kaloni sa më shumë kohë me partnerin dhe nuk do iu kushtoni rëndësi keqkuptimeve të vogla. Nëse jeni vetëm do jeni të hapur të flisni me të panjohur dhe papritur dikush do ju tërheqë nga idetë dhe pikësynimet për jetën. Në punë Urani do ju bëjë më të vendosur për të ndërmarrë edhe rreziqe. Vështirësi do ju dalin, por për ju nuk ka asgjë të pamundur. Në planin financiar nuk do keni për çfarë të qaheni sepse gjendja ka për të qenë edhe më e mirë nga sa mendonit.

Gaforrja

Sot nuk do mendoni aspak si të tjerët dhe mund të debatoni me disa persona. Nëse jeni në një lidhje do keni goxha debate me partnerin. Ju do doni që gjërat të ecin ashtu si do e keni ju në mendje ndërkohë që partneri do kërkojë më shumë bashkëpunim. Po nuk dëgjuat keni për të pasur probleme serioze. Ju beqarët do inkurajoheni nga miqtë dhe do dilni nëpër takime. Në punë herë pas here do bini në kundërshti me kolegët dhe do acaroheni. Asgjë nuk do ju ecë ashtu si e kishit menduar. Paratë nuk do jenë të këqija, por ndonjëherë nga inati i dickaje do e lëshoni dorën me shpenzimet.

Luani

Sot do jeni shumë të ndjeshëm dhe mundet që herë pas here të lëndoheni. Mos i mendoni të tjerët si vetja sepse në këtë botë nuk është kështu. Nëse jeni në një lidhje mëngjesi do jetë i zakonshëm, pasdite do keni disa zënka të forta me partnerin dhe në mbrëmje dhe mund të sqaroheni. Për fat dita do mbyllet pozitivisht. Ju beqarët zgjidhni të afroheni vetëm me persona që ju meritojnë dhe që janë në lartësinë tuaj. Në punë do jeni autokritikë dhe nuk do kënaqeni me rezultatet që do keni. Mos e shprehni këtë me zë të lartë sepse disa kolegë do përfitojnë nga rasti. Në planin financiar do i rezistoni dëshirës për të shpenzuar dhe gjendja nuk do përkeqësohet.

Virgjëresha

Sot do jeni të paqëndrueshëm dhe as vetë nuk do e dini çfarë do doni të bëni. Nëse jeni në një lidhje do ndiheni si të përhumbur dhe nuk do e lini veten të lirë për të shijuar çdo çast ashtu si do ju vijë. Ju beqarët nga ana tjetër nuk duhet të lini asnjë mundësi t’iu ikë nga duart nga frika se mund të humbisni lirinë. Në punë nuk do keni dëshirë të luftoni shumë për të arritur objektivat dhe do lini gjithçka pas dore. Do vijë dita kur do pendoheni për këto gabime, por do jetë tej mase vonë. Në planin financiar mund të keni edhe të papritura të pakëndshme nëse nuk merrni masa.

Peshorja

Sot do jeni idealistë dhe do doni të jetoni ëndrrat që keni pasur së fundmi. Do vini cdo gjë në punë për t’i arritur ato. Nëse jeni në një lidhje do ketë disa çështje për të cilat nuk do doni të diskutoni dhe do i lini pas dore. Marrëdhënia me partnerin do jetë e kënaqshme. Ju beqarëve për fat do ju krijohen mundësitë për të takuar personat e ëndrrave. Kini mendjen kudo që të shkoni. Në punë do doni të arrini perfeksionin dhe do bëni përpjekje deri ne minutën e fundit. Ndihmën e të afërmve në planin financiar nuk duhet ta refuzoni sepse do e keni shumë të nevojshme.

Akrepi

Sot në shumë momente do bëheni me nerva dhe mund të mos e kontrolloni dot veten. Nëse jeni në një lidhje shpesh do ju dalin probleme dhe do keni debate. Ju nuk do pranoni gabimet që do bëni dhe partneri nuk do ju hapë rrugë për asnjë moment. Nëse jeni ende vetëm sot do merrni fytet e gjithë punës që keni bërë. Ai që pëlqeni do fillojë të afrohet më shumë me ju dhe do ju lëshojë sinjale simpatie reciproke. Në punë nuk do ju ecin të gjitha gjërat sipas planeve dhe kjo do ju acarojë tej mase. Po u inatosët jo vetëm që nuk do fitoni, por mund të shkatërroni edhe ato që keni arritur. Financat për fatin e madh do kenë përmirësime të mëdha dhe të papritura.

Shigjetari

Do jeni shumë llafazanë sot dhe në shumë momente do i acaroni ata që do keni rreth e rrotull. Nëse keni një lidhje do dilni më tepër kohë me partnerin, do i tregoni atij histori nga e shkuara dhe do i shprehni edhe dëshirat që keni për të ardhmen. Ai do dijë t’iu dëgjojë, por nuk do ju premtojë asgjë. Ju beqarët do jeni shumë të zotët me fjalët dhe do arrini të bëni për vete çdo person. Në punë Merkuri dhe Saturni do kenë ndikim negativ dhe do ua bëjnë çdo gjë të vështirë. Shpesh nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Gjendja e financave do jetë shumë herë më e mirë dhe do i kryeni pa frikë disa investime më të mëdha.

Bricjapi

Venusi do ua bëjë çdo gjë më të lehtë sot. Nuk do ndeshni asnjë pengesë në asnjë fushë. Nëse jeni në një lidhje do reflektoni dhe do tregoheni më të përkushtuar. Ndjenjat do i shprehni më tepër dhe mund të merrni edhe vendime të mëdha. Bashkëpunimi me partnerin do jetë i adhurueshëm. Ju beqarët do jeni më pak të disponueshëm për të dalë nëpër takime dhe nuk do krijoni dot afrimitet me dikë. Në punë do ndiqni në mënyrë strikte çdo udhëzim të partnerit dhe do arrini atje ku duhet. Në planin financiar do keni fat me shumicë dhe nuk do gjendeni në vështirësi.

Ujori

Sot herë pas herë gjërat do ju ndërlikohen dhe mund të ndiheni pak keq. Nëse jeni në një lidhje do ketë momente të qeta ashtu siç do ketë edhe momente të tensionuara. Nëse partneri ju kritikon për diçka kërkojini shpjegime, por pa e ngritur zërin. Ju beqarët sado që të mundoheni nuk do arrini dot ta gjeni princin tuaj të kaltër kështu që do ju duhet të prisni. Në punë suksesi do jetë i garantuar nëse bëni përpjekjet e duhura dhe nuk neglizhoni asnjë detaj. Paratë nuk do arrini dot t’i mbani në gjendje të mirë sepse në fakt do jeni të detyruar të kryeni shpenzime për gjëra të domosdoshme.

Peshqit

Ditë shume e qetë do jetë kjo e sotmja. Nëse jeni në një lidhje mos shpresoni për emocione dhe kënaqësi të mëdha sepse nuk do mund të përjetoni. Merrini gjërat sa më shtruar dhe dëgjojeni njëri-tjetrin. Ju beqarët duhet të reflektoni gjatë para se të hidhni hapa sepse çdo gabim do sjellë pasoja afatgjata. Në punë do jeni të aftë të analizoni gjithçka para se të veproni dhe kjo do shmangë gabimet. Gjithsesi frika nuk do ju lejojë të avanconi shumë dhe shegat mund të zhgënjehen paksa. Paratë do arrini t’i mbani gjatë gjithë kohës të mira sepse nuk do e teproni më blerjet. Nga ana tjetër familjarët do iu mbështesin fort.