Horoskopi 20 janar: Nuk do të mungojnë intrigat, shenjat që duhet të ruhen sot

Dashi

Hëna dhe Mërkuri do ju bëjnë më të arsyeshëm gjatë kësaj dite. Ju të dashuruarit do keni një ditë rutinë dhe në shumë momente do mërziteni kur të jeni pranë partnerit tuaj. E mira është që në disa momente të shkëputeni prej tij dhe të shoqëroheni me miqtë apo familjarët. Për ju beqarët do jetë një ditë e begatë dhe me shumë fat. Për ju çdo gjë do ndryshojë si me magji. Në punë, nëse merreni me financë apo me tregti, do keni më shumë fat se të tjerët. Do dini të bëni bilance dhe do keni më tepër fitime. Financat sado që të mundoheni nuk do i mbani dot të ekuilibruara.

Demi

Gjatë kësaj dite do ju duhet të bëni më shumë durim për t’ia dalë dhe të keni shpresë për të ardhmen. Ju që keni një lidhje do jeni shumë të sjellshëm me partnerin tuaj dhe marrëdhënia me të ka për të qenë e shkëlqyer. Nuk do keni as ankesën më të vogël për të. Ju beqarët do ndiheni mire ashtu si jeni dhe nuk do bëni as lëvizjen më të vogël për të ndryshuar diçka. Në punë do i keni të gjitha kartat në dorë për të arritur atë që dëshironi. Asgjë nuk do jetë e lehtë, por me pak më shumë përpjekje mund ta arrini. Buxhetin menaxhojeni me maturi dhe keni për ta parë që gjendja ka për të mbetur e mirë gjithë kohës.

Binjakët

Merkurin do e keni gjithë kohës në krah sot dhe ai do ju ndihmojë të arrini atë që aq shumë e dëshironi. Emocionet kanë për të qene të forta. Ju të dashuruarit do jeni mjaft joshës dhe marrëdhënia me partnerin do jetë e jashtëzakonshme. Nuk do mungojnë surprizat dhe momentet romantike krijuar nga të dy palët. Ju beqarët nuk do jeni aspak të kthjellët dhe mund të bëni gabime që do ju peshojnë shumë. Në punë duhet të përgatiteni për disa ndryshime. Duhet të jeni më të organizuar dhe më të vëmendshëm. Financat do dini si t’i menaxhoni kështu që gjendja nuk do lërë për asnjë moment për të dëshiruar.

Gaforrja

Do jeni shumë sharmantë gjatë kësaj dite dhe të gjithë do ju shohin me ëndje. Në përgjithësi gjithçka do ju realizohet si duhet. Nëse keni një lidhje, askush dhe asgjë nuk do ju pengojë të merreni vesh më së miri me partnerin tuaj. Çdo gjë mes ju të dyve do ecë ashtu si e kishit ëndërruar dhe mund të bëni edhe plane afatgjata. Ju beqarët nuk do jeni ende gati për të filluar një lidhje të qëndrueshme dhe do preferoni thjesht aventura kalimtare. Në punë do ndiheni disi më të çliruar për të vepruar. Nuk do ju mungojë herë pas here as dinamizmi. Sektori i financave do konsolidohet tej mase, mos u shqetësoni për asgjë.

Luani

Gjatë kësaj dite do ndryshoni tërësisht orientimin e mëparshëm dhe do ju duket sikur do nisni një jetë të re. Nëse jeni në një lidhje dhe keni dyshime për partnerin tuaj, sot duhet të gjeni guximin për të folur hapur e për të zgjidhur gjithçka. Nëse i lini gjërat pas dore situata mund të ndërlikohet edhe më tepër. Ju beqarët nuk do e keni aspak të vështirë ta gjeni dashurinë e madhe. Në punë nuk do merrni kritika nga të tjerët, por do jeni kritikë të vetes. Do doni që gjërat të bëhen sa më mirë dhe do ju riktheheni disa herë detyrave që iu janë dhënë. Për buxhet më të mirë duhet patjetër të shmangni shpenzimet e panevojshme.

Virgjëresha

Në disa raste, frika e të mos qenit në lartësinë e duhur mund t’iu prishë gjithë ekuilibrin kështu që do jeni në ankth për të bërë më të mirën. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e privilegjuar. Do jeni të gatshëm të bëni edhe surpriza në jetën tuaj sentimentale vetëm që harmonia dhe alegria të mbizotërojë gjithë kohës. Ju beqarët më mirë të mos nxitoheni dhe t’ia lini çdo gjë kohës, pasi vetëm kështu do përjetoni emocionet dhe kënaqësitë e ëndërruara. Në punë duhet të bëni akoma më shumë përpjekje për të arritur atë që dëshironi. Do ndiqni disa strategji strike dhe keni për t’ia dalë. Buxhetin do dini si ta menaxhoni në çdo moment.

Peshorja

Për fatin tuaj të madh sot do përjetoni shumë emocione. Do ndiheni edhe më të sigurt në vetvete. Nëse keni një lidhje jeta juaj do ketë shumë përmirësime. Do jeni më të hapur, më tolerantë dhe më të kuptueshëm me partnerin tuaj. Ju beqarët do jeni të përqendruar tek puna dhe nuk do i përkushtoheni gjetjes së dashurisë. Në këtë mënyrë do mbeteni me të njëjtin status. Në punë nuk do mungojnë intrigat nga kolegët, por ju do jeni të bindur për rrugën që duhet të ndiqni. Pavarësisht sa kohë do ju marrë keni për ta realizuar objektivin final. Në planin financiar fati ka për të qenë gjithë kohës në anën tuaj, kështu që mos u shqetësoni për asgjë.

Akrepi

Gjatë kësaj dite do jeni edhe më kreativë dhe do e dëgjoni instinktin tuaj të parë. Ju të dashuruarit do jeni më të logjikshëm dhe do i zgjidhni një e nga një të gjitha mosmarrëveshjet që keni pasur me partnerin. Ju beqarët do realizoni një takim mbresëlënës, por do i merrni gjërat shtruar e nuk do nxitoheni për asgjë. Në punë duhet të shkëmbeni ide e mendime me kolegët sepse do ju vlejnë. Mundet edhe ta vazhdoni një projekt së bashku. Në planin financiar do jeni me shumë fat. Do mund të kryeni të gjitha investimet e menduara dhe gjendja do vazhdojë të mbetet e kënaqshme.

Shigjetari

Nën ndikimin e madh të hënës dhe Saturnit ju nuk do i injoroni dot ato që do thuhen për ju. Ju të dashuruarit do keni nevojë jetike për ngrohtësi dhe harmoni në jetën tuaj. Për fatin e mirë partneri do ju gjendet pranë dhe do mundohet t’ua plotësojë të gjitha dëshirat. Ju beqarët do jeni sharmantë dhe do kenë me tepër mundësi te realizojnë takime fantastike. Në punë mund të aplikoni për një post të ri edhe më të rëndësishëm pasi gjërat nuk kanë aq të vështira sa ju duken. Për të përmirësuar financat nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe. Nga ana tjetër bëjini mirë llogaritë para se të shpenzoni.

Bricjapi

Gjatë kësaj dite do doni të mbani paksa distance nga të tjerët për të reflektuar me kujdes mbi gjithçka. Ju të dashuruarit do jeni shumë më realistë dhe do qëndroni në çdo moment me këmbë në tokë. Asgjë e keqe nuk ka për t’iu ndodhur. Ju beqarët mirë është të mos rrezikoni gjithçka vetëm për ta ndryshuar statusin sepse do vijë dita që do pendoheni pamasë. Në punë mund të kaloni edhe sfida disi të vështira kështu që do ju duhet me tepër vëmendje. Si të silleni ashtu edhe do shpërbleheni nga yjet. Në planin financiar duhet të jeni më vigjilentë dhe keni për ta parë që situata do mbetet e qëndrueshme.

Ujori

Ditë e kontrastuar ka për të qene kjo e sotmja. Shpesh mezi do e besoni që keni në realitet dhe jo në ëndërr. Ju që jeni në një lidhje nuk keni për të pasur asnjë lloj problemi apo vështirësia. Do dashuroheni gjithmonë si do e ndieni dhe zemra do jetë e mbushur plot. Ju beqarët me shumë gjasë do realizoni një takim tejet të veçantë dhe vendimtar, i cili do ndryshojë goxha gjëra në jetën tuaj. Pozicioni i Saturnit ka për të qene mjaft i favorshëm për punën. Më në fund do i realizoni disa nga projektet më të rëndësishme. Buxhetin mos e lini pas dore sepse atëherë kur nuk do e prisni situata mund t’iu dalë jashtë kontrollit.

Peshqit

Gjatë kësaj dite më mirë mos merrni vendime të rëndësishme, por reflektoni gjerë e gjatë për gjithçka. Ju të dashuruarit do mundoheni me sa të mundeni të ruani një klimë sa më të qetë. Nëse shihni që partneri është i mërzitur apo me nerva, shmangi debatet. Ju beqarët do jeni diskretë dhe nuk do pranoni të dilni nëpër takime me çdo person që do iu ftojë. Në punë nuk do jeni shumë të kënaqur me rezultatet e arritura, por yjet do iu sjellin fat dhe do përmbyllni projektet e nisura. Me buxhetin duhet të jeni sa më vigjilentë që të mundeni. Po shpëtuat sot pa probleme, edhe e ardhmja do jetë e mirë.