Hekurosja 3 herë më shpejt dhe më lehtë, truku me letër alumini dhe tharëse flokësh do t’ju kënaqë

Shumë gra, madje edhe burra, nuk janë të entuziazmuar të përmendin hekurosjen.

Megjithatë, ka mënyra për ta bërë këtë punë më të lehtë, më të shpejtë dhe më argëtuese.

Jemi të sigurt se ka nga ata që hekurosja nuk është një barrë e madhe, përkundrazi. Për të gjithë ata që kanë nevojë për disa këshilla më shumë, ne ju ofrojmë 9 truke që do t’ju kursejnë kohë dhe do t’i hekurosin rrobat shumë më të rregullta. Me këto këshilla nuk do t’ju duhet as të hekurosni disa veshje, shkruan albeu.com.

1. Palosni rrobat e lagura përpara tharjes

Me siguri e keni parë mamin ose gjyshen tuaj të grumbullojnë rroba në lavaman pas larjes dhe keni pyetur veten pse e bëjnë këtë, kur patjetër do t’i varin në tharëse. Ky zakon nuk kërkon shumë kohë dhe do të thotë shumë për ju (të paktën për ata që nuk kanë tharëse) – rrobat do të jenë shumë më pak të thërrmuara, dhe hekurosja do të jetë më e shkurtër, ndoshta edhe e panevojshme.

2. Mos mbani rroba të lagura në makinë

Hiqini gjithmonë rrobat nga makina sapo larja të përfundojë. Për çdo orë që kalon këmisha në makineri, llogarisni se do t’ju duhen 10-15 minuta më shumë për ta hekurosur bukur. Përveç kësaj, tharja e tepërt e rrobave mund të shkaktojë rrudha të bezdisshme.

3. Renditni rrobat

Renditni rrobat nga ato që janë hekurosur në një temperaturë më të ulët, si mëndafshi, tek pambuku dhe shtroja që duhen hekurosur në temperaturë të lartë. Kështu do të bëni gjysmën e punës me atë sistem. Nuk ka rëndësi se me çfarë lloj pëlhure filloni, është e rëndësishme të adoptoni këtë sistem dhe të kurseni kohë, sepse nuk do t’ju duhet të prisni që hekuri të nxehet ose të ftohet përsëri.

4. Përdorni letër alumini

Letër alumini kursen kohën e hekurosjes. Vendosni letër alumini poshtë kapakut në dërrasën e hekurosjes, e cila do të reflektojë nxehtësinë dhe do të hekuroset 3 herë më shpejt! Ai transferon mirë nxehtësinë dhe e lejon atë të depërtojë thellë në fibra, shkruan albeu.com.

5. Rrobat e ndjeshme ndaj hekurit mbi një leckë

Hekurosni pëlhurat delikate mbi pëlhurën e pambukut dhe vetëm nga brenda (nëse janë në pyetje kostumet), në mënyrë që “fytyra” të mos zbehet. Hekurosni palosjet nga poshtë (p.sh. mëngët nga mansheta lart) dhe shtypni nga brenda palosjet, nga jashtë, pasi kjo do të bëjë gjysmën e punës.

6. Përdorni ujë rubineti të distiluar ose të thjeshtë për hekurin

Përdorni ujë të thjeshtë ose të distiluar në një hekur me avull (në varësi të hekurit që përdorni), sepse rrobat tuaja do të jenë më të buta pas hekurosjes. Hekurat më të reja kanë një program “vetëpastrimi” të gëlqeres, i cili krijohet kur përdorni ujë të zakonshëm, megjithatë, edhe me këtë program, gurët gëlqerorë do të mbeten gjithmonë në hekurin tuaj dhe zakonisht e dëmtojnë atë përgjithmonë.

7. Hekurosni qaforet dhe qepjet me kokë poshtë

Nëse dëshironi të parandaloni që rrobat të grumbullohen në këto vende, fillimisht hekurosini ato me kokë poshtë. Nëse dëshironi që jaka të qëndrojë drejt, niseshteja, mbulojeni me një leckë dhe hekurosni me më shumë presion. Gjithmonë në peshqir hekurosni materiale të qëndisura, tema dekorative, kopsa etj., në mënyrë që ana ku janë teminat të jetë përballë dërrasës.

8. Mashtrim me tharëse flokësh

Ju mund ta përdorni këtë truk edhe kur bluza është tashmë mbi ju. Pra, përdorni një spërkatës për të spërkatur zonën e thërrmuar. Më pas drejtojeni tharësen e flokëve për disa sekonda drejt një rrobe, duke e mbajtur disa centimetra nga pëlhura dhe kaq. Rrudhat do të zhduken dhe të paktën do t’i zbusni ato (nëse është shumë e rrudhur).

9. Hekurosni gjatë dushit

Tingëllon e çmendur? Megjithatë, shumë pretendojnë se kjo është një nga mënyrat më efektive për të korrigjuar rrudhat në veshjet tuaja. Varni rrobat e thërrmuara në një varëse rrobash dhe vendosini pranë vaskës ndërsa bëni dush. Në banjë do të krijohet avulli, i cili do të korrigjojë rrudhat në rroba ose të paktën do t’i lehtësojë ato Ia vlen të provohet. /albeu.com/