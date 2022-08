Gjumi i mirë na bën të zgjohemi më të bukur?

Dihet prej kohësh se pushimi i mjaftueshëm ka një efekt pozitiv në shëndetin, por edhe në pamjen tonë dhe bukurin. Duke qenë se temperaturat përvëluese të këtyre ditëve kërcënojnë cilësinë e gjumit tonë, le të bëjmë një bilanc se çfarë mund të bëhet për të përmirësuar sa më shumë cilësinë e pushimit, duke e kthyer atë në një rutinë të vërtetë bukurie.

Kujdes nga lagështia në dhomën e gjumit: Lagështia e tepërt në fakt mund të shkaktojë hiper-djersitje ose e kundërta e saj, pamundësi për të prodhuar djersë.

Fjetja me këmbët e ngritura: Në këto ditë të nxehta, ndjenja e këmbëve të rënduara fshihet gjithmonë: mbajtja e tyre e ngritur gjatë natës mund të ndihmojë në korrigjimin e qarkullimit të gjakut.

Pushimi i mirë vjen nga gjumi i thellë: Gjumi i thellë, i quajtur edhe gjumi me valë të ngadalta, është faza më rigjeneruese në të cilën prodhohen hormonet e rritjes dhe në të cilën sistemi imunitar ribalancohet.

Gjatë natës, pa gërsheta për flokët e lagur: larja e flokëve, gërshetimi i tyre ndërsa janë të lagur mund të jetë një mënyrë për të arritur një stilim kaçurrelë pa përdorur tharëse flokësh dhe hekur të nxehtë. . Megjithatë, në këtë mënyrë rrezikojmë rritjen e zbokthit dhe dobësimin e fibrave kapilare; flokët do të thyhen më lehtë dhe do të bien më shumë. Për më tepër, rrezikojmë të zgjohemi me dhimbje qafe, dhimbje koke dhe, në rastin më të mirë, me ftohje.

Përfitimet e vajit të kokosit: falë pranisë së vitaminës E, acidit hialuronik dhe acidit kaprilik, vaji i kokosit ka shumë veti të dobishme: aplikohet në lëkurën e trupit, zbut epidermën dhe ndihmon në mbajtjen e saj të hidratuar, duke kundërshtuar humbjen. elasticiteti dhe shenjat e plakjes, shkruan revista Psikologjia.

Mos e vononi alarmin: dremitja “pesë minuta të tjera” duket si një dhuratë nga qielli kur jemi të përgjumur, por është një zakon që do të ishte më mirë ta luftonim. Kjo praktikë, në fakt, e ngatërron trupin, duke e bërë atë të rrëshqasë në një cikël të ri gjumi, me një përgjumje pasuese dhe të vazhdueshme.