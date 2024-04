Gjithçka që duhet të dini për historinë dhe rëndësinë e Ditës së 1 Prillit

Dita e 1 prillit, edhe pse një festë jozyrtare, është shumë e popullarizuar në mbarë botën.

Dita për të ndarë shaka, për të bërë shaka dhe për të qeshur bujarisht, Dita e Gënjeshtrave, megjithëse një festë jozyrtare, është gjerësisht e njohur në mbarë botën. Ju mund të mos hiqni dorë nga puna apo shkolla në këtë ditë, por është mundësia e përsosur për ta bërë atmosferën të qetë me shaka dhe mashtrime dhe madje të bëni paqe me njerëz me të cilët zakonisht nuk shkoni mirë.

Edhe në Indi, Dita e Gënjeshtrave festohet me shumë entuziazëm falë njohjes së saj të gjerë në kulturën popullore, media dhe internet.

Shumica prej nesh ka të ngjarë të ketë kujtime fëmijërie të miqve që vendosin peshk pelte plastike ose kacabu pranë jastëkut për të bërë shaka më 1 prill dhe bërtisnin.

Pse e festojmë Ditën e Gënjeshtrave?

Dita e 1 Prillit festohet në 1 Prill prej shekujsh dhe ndërsa ka shumë histori që lidhen me të, më të njohurat datojnë në Francën e shekullit të 16-të. Në 1582, Franca kaloi në kalendarin Gregorian nga kalendari Julian, siç u vendos nga Këshilli i Trentit në 1563. Para këtij ndryshimi, Viti i Ri festohej rreth kohës së ekuinoksit pranveror, i cili dikur binte nga fundi i marsit deri në prill. Sipas kalendarit të ri fillimi i vitit të ri u zhvendos në janar.

Ashtu si të gjitha gjërat e reja, ky ndryshim mori pak kohë për t’u zbatuar me shumë njerëz që refuzuan të pranonin datën e re ose mbetën të pavetëdijshëm për ndryshimin. Njerëzit që vazhduan të festonin vitin e ri gjatë javës së fundit të marsit ose 1 prillit gjatë ekuinoksit pranveror, u bënë batuta dhe shaka nga ata që kishin filluar të ndiqnin kalendarin e ri. Ata u quajtën budallenj prilli dhe iu nënshtruan talljeve dhe shakave.

Një referencë tjetër që la të kuptohet për origjinën e ditës gjendet në një poemë të vitit 1561 të poetit flamand Eduard de Dene të një fisniku që dërgoi shërbëtorin e tij në detyra të pamenda më 1 prill.

Origjina e Ditës së 1 prillit mund të gjurmohet gjithashtu në festat e lashta romake si Hilaria, e cila festohej në fund të marsit ose Holi në Indi, i cili festohet pothuajse në të njëjtën kohë. Gjatë Hilarias, njerëzit visheshin të maskuar dhe talleshin me njëri-tjetrin, njësoj si tradita moderne e të luajturit të shakave, ndërsa Holi ka të bëjë me biseda të lehta, shaka dhe argëtim me ngjyra.