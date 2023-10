FOTOLAJM/ Si të maskohesh për Halloween, nisur nga shenja e horoskopit

Data 31 po afron. Si do maskohesh për Halloween?

Bazuar në personazhe të njohur filmash dhe serialesh, kemi disa ide për ty:

Nëse je një Dash, duhet të vishesh si kjo vrasëse 17-vjeçare, Go Go Yubari nga Kill Bill Vol

Nëse jeni një Dem, e dini se do të jetë e vështirë të vishni një kostum me të cilin nuk dukeni mirë. Prandaj duhet të zgjidhni të visheni si Holly Golightly nga filmi i adhuruar botërisht Breakfast at Tiffany’s.

Nëse jeni një Binjak, e dini se jeni simbolikisht i lidhur me konceptin e binjakëve. Ju duhet të kapni një mik dhe së bashku, të visheni si binjakët e frikshëm dhe ikonikë Grady nga The Shining e Stanley Kubrick.

Gaforrja: Sailor Moon! Kur sundoheni nga hëna, kush më mirë të jetë për Halloween sesa vetë Sailor Moon?

Luani: Ariel ose Vanessa nga The Little Mermaid

Veshja si Ariel mitike dhe romantike e pashpresë sigurisht që do të tërheqë pamje nga çdo cep i festës së Halloween. Dhe a nuk është kjo zakonisht ajo që dëshiron

Virgjëresha: Cruella DeVille nga Cruella

Virgjëresha sundohet nga Mërkuri – planeti i zgjuarsisë dhe mendjemprehtësisë – gjë që e bën Cruella DeVille një ikonë të frikshme të modës, të cilës mund t’i drejtohen.

Peshorja: Cher nga Clueless

Cher Horowitz nga Clueless është gjithçka që një Peshore mund të dëshirojë të jetë – e pasur, në modë dhe me lidhje të rëndësishme.

Akrepi: Cassie nga “Promising Young Woman”.

Nëse jeni një Akrep, e dini që fantazoni të hakmerresh kundër llumit më të keq të njerëzimit. Cassie nga Promising Young Woman kishte të njëjtën gjë në mendje.

Shigjetari: Britney Spears në Toxic

Nëse jeni një Shigjetar, duhet të visheni absolutisht si Britney Spears këtë vit. Më në fund e lirë, nga kujdestaria e saj dhe martesa e saj është koha për të festuar.

Bricjapi: Morticia Addams nga Familja Addams. Bricjap, ti e di që dëshiron të dukesh drithërues dhe seksi kur është Halloween

Ujori: Bob Ross nga “The Joy of Painting”

Nëse jeni një Ujor, sigurisht jeni dikush që e merr shumë seriozisht aspektin ironik të Halloween-it. Ju dëshironi që kostumi juaj të kapë një atmosferë të caktuar që nuk është vetëm super unike, por edhe e çuditshme, nostalgjike dhe tregon sensin tuaj të humorit. Veshja si Bob Ross ju lejon të bëheni një person krejtësisht tjetër, duke mishëruar qetësinë që vjen me krijimin e artit për hir të artit.

Peshqit: Western Barbie nga Barbie

Edhe pse ka shumë mundësi që mijëra njerëz të jenë Barbie për Halloween, askush nuk do të jetë në gjendje ta tërheqë atë ashtu siç mundeni. Në fund të fundit, Barbie është një Peshk.