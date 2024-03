FOTO/ Disa mënyra për të aplikuar “blush-in” perfekt

Aplikimi i bronzerit dhe blush-it mund të jetë i ndërlikuar edhe për grimerët me përvojë. Cilën nuancë të përdorni, ku të filloni ta aplikoni dhe sa duhet ta shpërndani, këto të gjitha janë gjëra që duhen marrë parasysh. Bronzeri shumë i errët mund t’ju bëjë të dukeni si Oompa Loompa. Ngjashëm ndodh edhe me blush-in i gabuar. Grimerja e famshme nga New York City, Susie Sobol, ndan këshillat e saj rreth aplikimit të bronzerit dhe blush-it perfekt.

“Nëse keni lëkurë të thatë, mos përdorni kozmetikë. I preferoj blush-et kremoze të bëra me vaj argani dhe elemente të tjera që ushqejnë, hidratojnë lëkurën dhe i japin shkëlqim lëkurës.”

“Më pëlqen të aplikoj blush-in e lëngshëm ose kremoz me gishta, por ndonjëherë një furça me fije të shkurta dhe e trashë është mënyra për të arritur pamjen përfundimtare të shtrirë në mënyrë perfekte, veçanërisht nëse nuk jeni preferoni të aplikoni grimin me gishta. Ndërsa sa i përket shkëlqyesve, thjesht duhet të mbani mend ta aplikoni në dritë natyrale dhe ta aplikoni me një brushë të hollë e të gjerë.”

“Sa për bronzerin, aplikojeni sipas metodës së vjetër, duke aplikuar pikërisht poshtë mollëzës për një pamje shumë moderne”

“Për ata me lëkurë të hapur me nëntone të ftohta, zgjidhni blush-in rozë me pak nuancë blu dhe kumbulle. Diçka e lehtë dhe e tejdukshme është gjithmonë më e mirë se mat për dikë që është shumë i zbehtë. Nëse keni një nuancë lëkure më të ngrohtë, më bukur duket një blush pjeshke në ari.