FOTO/ 6 çanta klasike që nuk do të dalin kurrë nga moda!

Çanta si formë kove ka qenë në modë dhe ka dalë nga moda për gati një shekull, duke filluar nga viti 1932 kur u projektua nga Louis Vuitton si një mënyrë e lehtë dhe e sigurt për të transportuar shampanjë. Pati një rritje të siluetës në vitet 1970, me krijimet e hershme të Coach të drejtoreshës artistike ikonike Bonnie Cashin, por edhe në vitin 2013 kur debutoi dizajni jashtëzakonisht popullor i Mansur Gavriel. Dhe tani, çanta klasike po ngjitet sërish në majë të trendit. Në galerinë më poshtë do të gjeni çantat klasike që nuk do të ikin kurrë nga moda dhe ia vlen ta blini një.