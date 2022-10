Fjali që thotë secila shenjë Horoskopi nëse është i dashuruar me ju

Nuk jemi të gjithë njësoj në asnjë fushë të jetës sonë, e lëre më në dashuri. Çdo shenjë, çdo përfaqësues i zodiakut ka një mënyrë unike për t’ju treguar se është i dashuruar me ju, se ai ju dëshiron, se ai dëshiron që ju të ecni nëpër jetë së bashku!

Më poshtë do të shihni me një thënie sesi secili prej përfaqësuesve të zodiakut do t’ju shprehë dashurinë e tij.

Mos kërkoni manualin, secili ka mënyrën e vet dhe është unike ta zbulosh atë ditë pas dite.

Dashi

“Jam i dashuruar me ty”

Dashi është i drejtpërdrejtë, nuk fshihet, nuk struket. Ai do t’ju tregojë me fjalë atë që të tjerët zgjedhin të tregojnë së pari dhe nuk do t’ju lërë vend për dyshime. Këtë ia japim Dashit.

Demi

“Nuk kam nevojë të takoj femra të tjera, shpresoj të ndodhë edhe me ty (me meshkujt)”

Demi posesiv dhe xheloz i kufizon dhe i vendos gjërat në vendin e tyre në lidhje me të tretët, për të mos u habitur. Ok, mund të jetë pak e tepërt, por do të vendosë kufij dhe do të pozicionohet siç duhet.

Binjakët

“Do që ta kalojmë fundjavën e ardhshme bashku?”

Nëse Binjakët po lënë mënjanë miqtë e tyre dhe “rutinën argëtuese” për ju për një kohë, pa e pyetur as ju, atëherë me siguri ata e kanë kafshuar teneqenë dhe ju duhet ta dini.

Gaforrja

“Do të doja që ti të takosh prindërit e mi”

Gaforrja është e barabartë me familjen dhe nëse ai ju kërkon ta takoni, do të thotë se dëshiron që ju të hyni përgjithmonë në jetën e tij. Mund të mos ndjeni të njëjtën nevojë, por për një Gaforre ky takim është shumë i rëndësishëm dhe shumë i rëndësishëm.

Luani

“Unë dua që ti të ndihesh unike me mua”

Luani, gruaja pranë tij dëshiron ta ketë si kurorë në kokë. Për të është e rëndësishme që ju të ndiheni të sigurt dhe ai do të bëjë gjithçka – madje do të thotë fjalë me zë të lartë – për t’ju bindur se ju jeni i vetmi.

Virgjëresha

“Mund të qëndrosh këtu sonte”

Që një Virgjëreshë t’ju ftojë të qëndroni në shtëpinë e tij, të hyni në rutinën e tij, t’i prishni jetën e përditshme, do të thotë se ju do, madje shumë.

Peshorja

“Unë po mendoja për ty dje dhe po mendoj se ndoshta…”

Nëse Peshorja ju tregon se keni një vend në të menduarit e tij dhe ju përfshin në planet e tij të përditshme, ai me siguri ka rënë në dashuri me ju dhe po planifikon hapat e ardhshëm me ju.

Akrepi

“Kam rënë në dashuri me ty si askush tjetër”

Akrepi është i drejtpërdrejtë, por ai gjithmonë do të sjellë krahasimin në lojë. Mos prisni që ai të mos dalë nga rruga e tij për t’ju treguar se jeni gjithmonë më i rëndësishëm se dikush tjetër. Ky është stili i tij dhe vështirë se do të ndryshojë. Mos e merrni personalisht.

Shigjetari

“Unë dua të shkoj nëpër botë me ty”

Shigjetari udhëtues dhe romantik nuk i grin fjalët dhe gjithmonë imagjinon dashurinë në një udhëtim të gjatë. Nëse ai ju bën pjesë të ëndrrave të tij për një eksperiencë të jetës, është e qartë se ai ju dëshiron pranë tij.

Bricjapi

“Me ty unë bëhem një person më i mirë”

Dashuria në këtë shenjë ka gjithmonë këtë lloj efekti. Një Bricjap e gjen dashurinë kur ndjen se personi tjetër e bën atë të përparojë dhe të bëhet më i mirë.

Ujori

“Ti jeni shumë interesant / gazmor/ i zgjuar”

Ujori ka gjithmonë ndjenjën se është përpara. Në humor, në inteligjencë dhe në mendje. Pra, nëse ai ju pranon se i admiron nivelet tuaja mendore, ai e ka goditur atë me ju dhe nuk po ngadalësohet.

Peshqit

“A do të regjistrohemi për në pishinë së bashku?”

Aty ku ka pishinë, sigurisht që mund të vendosni çdo hobi tjetër që ekziston apo edhe mund të krijohet. Peshqit ose ndryshe “mbreti i hobive” nuk përfshin askënd dhe këdo në botën magjike të aktiviteteve të tij dhe për ta bërë këtë, gjërat janë ndoshta serioze mes jush.