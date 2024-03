Fitime deri në 300 mijë dollarë në vit, 5 punët që paguhen më shumë online

Punët në distancë apo ato hibride, që kërkojnë që dikush të jetë prezent në një zyrë fizike një ose dy herë në muaj janë në rritje, veçanërisht që nga eksperimenti i punës në distancë gjatë pandemisë. Në fakt, pjesa e punonjësve që punojnë në distancë në mbarë botën është rritur me 40% që nga viti 2020, sipas hulumtimit nga Statista.

Një faktor thelbësor për t’u mbajtur mend kur merret në konsideratë një punë në distancë është se shumë punëdhënës tani kërkojnë ose detyrojnë kthimin në zyrë, veçanërisht në sektorin e teknologjisë. Kështu që ju duhet ta merrni parasysh këtë kur kërkoni për një punë në distancë me pagesë të lartë dhe të hulumtoni tërësisht politikat e punës në distancë të kompanisë për të kuptuar saktësisht modelin e tyre të punës.

Një faktor tjetër që duhet mbajtur parasysh është se pagat me gjashtë shifra nuk kufizohen vetëm nëse keni një diplomë apo jo, megjithëse sigurisht që disa role e kërkojnë atë. Të fitosh 100,000 dollarë ose më shumë në vit mund të arrihet përmes një përzierjeje të vetë-studimit, pasionit për atë që bëni, përkushtimit të vazhdueshëm për arritjen dhe tejkalimin e qëllimeve tuaja profesionale dhe shumë kërkime që të mund të keni avantazh në konkurrencë.

1. Shitjet në SaaS

SaaS do të thotë softuer si shërbim. Në nivelin e ndërmarrjes, ju do t’i shisnit këto produkte si zgjidhje me çmim të lartë, të personalizuara për klientët e biznesit të madh, në një përpjekje për të trajtuar nevojat kryesore. Ky lloj shitje është zakonisht një produkt kompleks dhe përfshin shumë vendimmarrës. Për shkak të kompleksitetit të tij, cikli i shitjeve është zakonisht shumë më i gjatë dhe aksionet janë më të larta brenda këtij roli.

Paga mesatare: 318,806 dollarë

2. Avokati i Patentave

Puna e avokatit të patentave është një rol që funksionon brenda një fushe të njohur si IP (pronësia intelektuale) dhe është përgjegjëse për ruajtjen e të drejtave për shpikjet ose krijimet e klientëve të tyre, duke ndihmuar në krijimin e dokumenteve të patentave dhe duke i këshilluar ata për një kohë të gjatë dhe procesi i komplikuar i marrjes së një patente në përputhje me rregulloret e IP.

Paga mesatare: 278,489 dollarë

3. Drejtor i PR

PR, ose marrëdhëniet me publikun, është një fushë brenda marketingut që përfshin menaxhimin dhe trajtimin e komunikimeve në emër të një organizate ose individi të profilit të lartë, për të ndikuar në perceptimin publik për to në një mënyrë pozitive. Një nga rregullat më të paguara në këtë fushë është ai i drejtorit të PR, në të cilin do t’ju besohet bashkëpunimi i ngushtë dhe madje edhe drejtimi i departamentit të komunikimit të një kompanie. Do të organizoni ngjarje të hapura për mediat dhe sponsorët, si konferenca për shtyp dhe do të punoni ngushtë me menaxherët e marketingut.

Paga mesatare: 159,795 dollarë

4. Menaxher i zhvillimit të biznesit

Roli i një menaxheri të zhvillimit të biznesit është një rol emocionues, ku do të përqendroheni të bëni pikërisht atë që sugjeron titulli juaj i punës: zhvillimi i mundësive të reja të biznesit për të nxitur rritjen e biznesit. Roli juaj do të përfshijë identifikimin e tregjeve të reja për eksplorim, shfrytëzimin e rrjetit tuaj të kontakteve dhe kërkimin e fushave dhe tendencave të rritjes për të zhvilluar partneritete strategjike, klientë dhe furnitorë të rinj.

Paga mesatare: 139,054 dollarë

5. Menaxher i Mbështetjes Teknike

Ju pëlqen të punoni në mbështetje teknike dhe dëshironi të çoni karrierën tuaj në një nivel tjetër? Atëherë, pse të mos aspironi të jeni një menaxher i mbështetjes teknike?

Menaxherët e mbështetjes teknike udhëheqin ekipet teknike brenda organizatave. Brenda këtij roli, ju gjithashtu do të mbikëqyrni inxhinierinë, IT-në dhe do të menaxhoni operacionet teknike të përditshme të një kompanie.

Paga mesatare: 133,644 dollarë