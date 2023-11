“Fillon çlirimi nga …”, Horoskopi javor, 6-12 Nëntor 2023

DASHI

Do të kaloni një periudhë interesante në të cilën do të përpiqeni të realizoni gjërat që mendoni se ju kanë munguar deri më tani gjatë vitit. Ndoshta keni pasur mundësi për t`i arritur, por ju ka munguar ambicia e mjaftueshme. Disa nga pritshmëritë tuaja për këtë muaj do të jenë në këtë drejtim. Nuk përjashtohen pengesa apo telashe të ndryshme. Kërkoni opsione të shpejta, praktike dhe madje kompromis për t’i zgjidhur ato. Kjo javë sjell shumë emocione me fëmijët dhe të rinjtë që mund të jetojnë në shtëpinë tuaj ose jashtë shtëpisë tuaj. Marrëdhënia juaj me një vajzë ose një grua të re do të jetë më emocionale. Gratë do të kenë mundësinë të udhëtojnë si për punë (për një qëllim të caktuar) ashtu edhe me familjen. Kjo javë do t’i bëjë disa prej jush të lumtur me lindjen e një fëmije. Kjo javë do të vijë në jetën tuaj me disa probleme nga e kaluara. Në shumicën e rasteve, ato do të lidhen me disa intriga, veprime në prapaskenë, ndikimi i të cilave vazhdon ende në jetën tuaj. Përpara jush janë disa ngjarje apo situata të rëndësishme që do të kërkojnë marrjen e vendimeve serioze, përgjigjen ndaj një propozimi të rëndësishëm dhe përgjithësisht marrjen e hapave që në disa raste do t’ju ndryshojnë rrënjësisht jetën. Kini kujdes, mos u mbështetni vetëm në ndjenjat tuaja aktuale dhe kërkoni këshilla, kërkoni ndihmë, vendosni vetë! Disa probleme të papritura shtëpiake mund t’ju prishin humorin. Disa prej jush do të bëjnë një bisedë me një Shigjetar, Dash apo Luan lidhur me një punë që do të mund ta bëni nga shtëpia. Së fundi, le të supozojmë se kjo do të jetë një javë interesante, progresive dhe e suksesshme për ju, në të cilën gjithçka do të varet nga aftësia juaj për të marrë vendimet e duhura, për të vendosur prioritetet e duhura dhe për të ndjekur qëllimet tuaja pa konfrontime me të tjerët.

DEMI

Ngjarjet që do të zhvillohen dhe ku do të jeni pjesëmarrës do të kërkojnë nga ju një vështrim më filozofik të shfaqjes dhe zhvillimit të tyre. Disa situata mund t’ju drejtojnë për të kërkuar më shumë informacion nëpërmjet të afërmve ose miqve, internetit ose literaturës specifike. Kjo është një javë në të cilën do të jetë e rëndësishme të grumbulloni më shumë informacion dhe njohuri në fusha të ndryshme të jetës. Gjatë javës do të keni më shumë angazhime apo takime me meshkuj, gjë që mund të jetë shenjë e një pune më serioze dhe të përgjegjshme me të cilën do të angazhoheni. Pavarësisht euforisë festive, java do t’ju kërkojë të mbani një qëndrim më të përgjegjshëm ndaj angazhimeve dhe premtimeve. Ndoshta një mbledhje që lidhet me një festë personale të një personi nga rrethi juaj i të afërmve ose miqve. Jeta juaj e dashurisë do të jetë aq emocionale sa e lejoni të jetë. Do përpiqeni të kontrolloni marrëdhënien me partnerin, gjë që mund të jetë e mirë, por edhe të shkaktojë kundërshtime. Djemtë dhe vajzat do t’i kthehen kujtimeve të fëmijërisë së festave të dhjetorit dhe do të kërkojnë përsëritjen apo rinovimin e tyre, si traditë. Gjatë kësaj jave ju mund të udhëtoni në distanca të ndryshme, do të organizoni udhëtime gjatë pushimeve ose të përfshiheni në aktivitete të tjera të ngjashme. Jeta juaj e dashurisë nuk do të jetë kurrë në plan të dytë, përkundrazi. Edhe nëse nuk keni një lidhje romantike tani më shumë se kurrë, do të dëshironi dhe do kërkoni një të tillë. Meshkujt do kalojnë momente të vështira në lidhje me përvojat emocionale rreth të afërmve apo miqve të ngushtë. Lajmet ndonjëherë do të ziejnë. Do jeni të papërgatitur për emocione të tilla të pakëndshme. Do bëni biseda, takime apo aktivitete të tjera të rëndësishme me personat e lindur në shenjën e Luanit, Dashit apo Shigjetarit. Gratë do të kenë më shumë punë, përgjegjësi biznesi, kontakte me përfaqësues të institucioneve të ndryshme.

BINJAKËT

Do t’ju duhet të shmangni situatat apo përballjet që mund të shkaktojnë një problem shëndetësor ose të komplikojnë një tashmë ekzistues. Shëndeti duhet të jetë prioriteti juaj, por jo në kurriz të marrëdhënieve tuaja me njerëzit e tjerë. Do të jetë e rëndësishme për ju të arrini një ekuilibër midis emocioneve negative dhe pozitive në jetën tuaj, sigurisht duke i dhënë përparësi këtyre të fundit. Në një masë të madhe, ngjarjet e kësaj jave, zhvillimi i tyre si sukses apo dështim, do të varen nga gjendja juaj emocionale dhe mendore. Nëse e kuptoni këtë fakt dhe e merrni parasysh, do të keni një javë eksperiencash interesante dhe të paharrueshme. Kjo do të jetë një javë e favorshme për praninë tuaj në aktivitete të ndryshme. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të jetë e rëndësishme të keni besim në gjërat e mira në jetën tuaj, në mrekullitë e vogla që gjithmonë arrijnë të na befasojnë. Komunikimi me përfaqësuesit e shenjave të ajrit do t’ju ngarkojë me emocione pozitive ose do t’ju japë informacione të dobishme. Ju mund të keni sukses, por padurimi nuk është gjithmonë një këshilltar i mirë. Ju mund të ndiqni këshillat e përfaqësuesve të lindur në shenjën e Ujorit, Binjakëve apo Peshores, por edhe të keni mendimin tuaj. Gjërat e mira në jetën tuaj këtë javë mund t’ju ndihmojnë të dilni nga një situatë e vështirë ose të zgjidhni një problem të vështirë. Shumë prej jush do të kërkojnë një zgjedhje të një dhurate të përshtatshme apo origjinale. Burrat do t’i japin përparësi dashurisë dhe përvojave të tyre intime. Kjo do të jetë një javë në të cilën do të krijoni ose zhvilloni marrëdhënie të rëndësishme për ju, do të bëni plane për të ardhmen tuaj dhe do të jeni të gatshëm të bëni premtime me lehtësi. Jeni në prag të takimit ose ribashkimit me një person të lindur në shenjën e Bricjapit, Demit ose Virgjëreshës, me të cilin do të keni tema të rëndësishme për të biseduar. Gratë do të fokusohen në punën apo biznesin e tyre, ku do të kenë më shumë liri për t’u zhvilluar dhe shprehur. Do i gëzoheni sukseseve konkrete. Kjo javë mund t’ju shqetësojë me lajme të pakëndshme që lidhen me fundin e jetës së një personi që njihni. Do të komunikoni më shumë me personat e lindur në shenjën e Luanit, Dashit apo Shigjetarit për shkak të dinamikës më të madhe të ngjarjeve të ndryshme në jetën tuaj apo të tyre.

GAFORRJA

Do të keni një marrëdhënie interesante financiare me një grua. Është e mundur që të takoheni ballë për ballë, por edhe virtualisht. Kjo do të jetë një javë e favorshme për të punuar me dokumentet financiare, për marrjen e parave me transfertë bankare apo institucione të tjera financiare. Ngjarje të tilla do të bëjnë të nevojshme të planifikoni mirë shpenzimet dhe të keni kujdes kur punoni me dokumente financiare apo marrëveshje. Gjatë kësaj jave, sa më i madh emocionaliteti që do të përjetoni dhe sforcimi më i madh mendor që do t’i nënshtroheni, do të ndikojë në dashurinë dhe jetën tuaj familjare. Për arsye të tilla, mosmarrëveshjet dhe konfliktet me partnerin tuaj do të ndodhin më shpesh, edhe për gjëra të parëndësishme, të cilat, megjithatë, mund të provokojnë një konflikt më serioz, e në disa raste edhe një shkëputje në marrëdhënien tuaj. Gjatë kësaj jave, telashet e papritura do t’ju detyrojnë të hiqni dorë nga diçka, të bëni një kompromis të vështirë ose të përjetoni një humbje. Mbani sendet dhe dokumentet tuaja personale larg kureshtjes së njerëzve keqdashës. Djemtë dhe vajzat do të shfaqin padurim të papritur në realizimin e dëshirave dhe planeve të tyre. Kjo mund të shkaktojë kundërshtim nga prindërit, të afërmit, miqtë ose shokët e klasës. Reagimi i tyre i papritur do t’ju habisë. Gjatë kësaj jave mund të përjetoni emocione interesante dhe të veçanta në një marrëdhënie miqësore me një person të lindur në shenjën e Binjakëve, Peshores apo Ujorit. Do të jeni të lumtur me lajmet që lidhen me lindjen e një fëmije, shtatzëninë ose festën personale të një fëmije në rrethin tuaj të të afërmve. Burrat do të kenë shqetësime personale për udhëtimet ose njerëzit që jetojnë në distancë: në një qytet, fshat ose vend tjetër. Kjo javë sjell një eksperiencë me një person të lindur në shenjën e Luanit, Dashit apo Shigjetarit, që do të udhëtojë ose që jeton larg jush. Jini shumë të kujdesshëm me atë që ju thonë njerëzit e tjerë, me lajmet që shikoni në TV ose lexoni. Shumë gjëra false do të përhapen gjatë kësaj periudhe dhe me emocionalitetin tuaj mund të reagoni shpejt. Gratë do të angazhohen në dërgimin e kartolinave për Krishtlindje dhe Vitin e Ri, me dhurata dhe gjëra të tjera të rëndësishme për festat e fundvitit.

LUANI

Do të keni përvoja interesante që mund t’ju japin ide të reja ose t’ju bëjnë më optimistë për të ardhmen tuaj. Disa nga ngjarjet interesante të javës do të lidhen me personat e lindur nën shenjat e ujit. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të shqetësoheni për problemet në jetën e një personi të dashur. Këto probleme janë vërtet serioze dhe me zhvillim të paqartë. Gjatë javës do të keni një bisedë apo kontakt të rëndësishëm apo të dobishëm me një person të lindur në shenjën e Luanit, Dashit apo Shigjetarit. Gjatë javës do të konsideroni një blerje për shtëpinë ose biznesin tuaj. Arsyeja e një mendimi të tillë është nëse do ta paguajmë me para në dorë apo do ta marrim me këste. Sigurisht, ky do të jetë një vendim krejtësisht individual i përshtatur për situatën specifike. Kjo do të jetë një javë e favorshme për shitjen ose marrjen me qira të sendeve ose pronave që nuk i përdorni. Gjatë javës do të habiteni nga të ftuarit ose kontaktet me njerëz që kanë sjellje të keqe ose janë shumë emocionalë dhe të ndjeshëm. Në disa raste, kjo mund të provokojë një konflikt të pakëndshëm me ta. Djemtë dhe vajzat vetëm ose me ndihmën e të tjerëve do të mund të dalin nga një situatë apo problem i vështirë. Personat e lindur në shenjën e Akrepit, Shigjetarit apo Peshqve do të kenë një ndikim të favorshëm tek ju në momente të tilla. Do të keni një marrëdhënie monetare me një burrë që mund të jetë prindi, i afërmi ose punëdhënësi juaj. Meshkujt do të përballen me vendime të vështira ose komplekse në lidhje me partnerin e tyre. Do të prisni më shumë aktivitet nga gratë që ju rrethojnë. Lërini ato të marrin vendimet dhe ju shmangni përgjegjësinë përkatëse. Në përgjithësi, java ju sjell një sërë përvojash të ndryshme emocionale, kryesisht pozitive. Gratë do të marrin përsipër disa detyra në shtëpinë e tyre, të cilat ishin të destinuara për një mashkull. Java do të mbahet mend me eksperienca të ndryshme me miq të rinj apo të vjetër të lindur në shenjën e Virgjëreshës, Bricjapit apo Demit. Disa lajme gjatë javës do t’ju shkaktojnë ankth të përkohshëm derisa të merrni informacion të qartë dhe të besueshëm për to.

VIRGJËRESHA

Do të jeni të zënë me ngjarje apo probleme në familjen e miqve tuaj. Miqtë tuaj mund të jenë në prag të martesës dhe bashkëjetesës, mund të kenë nevojë për praninë, ndihmën apo mbështetjen tuaj. Kjo do të jetë një javë e favorshme për propozimet për martesë dhe për të diskutuar të ardhmen e marrëdhënies tuaj romantike. Java do të ketë edhe momentet e saj të vështira lidhur me lajme të pakëndshme nga jeta e një personi të dashur. Java sjell lajme lidhur me një problem serioz në jetën e një personi të lindur nën një shenjë të zjarrtë të horoskopit. Nëse udhëtoni këtë javë, mund të përjetoni një konflikt me dikë që do të jetë nga familja juaj, nga puna juaj ose do të jetë përfaqësues i ndonjë shërbimi. Djemtë dhe vajzat e kësaj shenje të zodiakut do të duhet të marrin një vendim lidhur me një lidhje dashurie, flirtim në shkollë apo universitet apo një miqësi që zhvillohet në një drejtim që ju nuk e dëshironi. Përvojat e pakëndshme të kësaj jave mund t’ju bëjnë të qani, të ndiheni të trishtuar ose të frustruar nga disa njerëz. Meshkujt do të kenë raste për emocione dhe përvoja të këndshme që do të lënë pas një kujtim të qëndrueshëm. Do të jeni në gjendje të merrni vendime të rëndësishme dhe të përgjegjshme në favor ose interesin tuaj. Miqtë dhe kolegët do t’ju ftojnë në takime të ndryshme në mbrëmje. Gratë do të emocionohen nga ngjarjet në jetën e një gruaje të afërt të lindur nën shenjën e Binjakëve, Peshores ose Ujorit. Gjatë këtij muaji do të mund të arrini rezultate të rëndësishme, të arrini qëllimet tuaja, por në jetën emocionale. Ju që nuk jeni të fejuar mund të kërkoni një lidhje të re dhe të dilni në një takim të parë. Rezultatet sigurisht që do të varen nga horoskopi juaj personal.

PESHORJA

Do të keni një kohë të mirë për të rifilluar dhe harmonizuar marrëdhëniet me të afërmit me të cilët rrallë keni kontakte. Do të jeni të kënaqur të shihni një dëshirë nga ana e tyre për të komunikuar me ju dhe madje mund të planifikoni një takim me ta deri në fund të vitit. Java do jetë e favorshme për përmbushjen e detyrave profesionale. Në një pozicion shumë më të favorshëm do të jenë ata, puna e të cilëve lidhet me mallra, shitje, prodhim, reklamë apo pasuri të paluajtshme. Ndonëse jemi në fund të vitit, nuk përjashtohen bisedat për një punë të re, aktivitet të ri apo zhvillim të marrëdhënieve të reja të biznesit. Gjatë javës do të habiteni nga një vendim i një personi ose miku të afërt, i cili do të lërë punën, do të zhvendoset në një shtëpi të re, do të ndahet me dikë ose do të bëjë ndonjë ndryshim tjetër drastik në jetën tuaj për të cilin do mendoni që ishte i nxituar. Gjatë javës, kini kujdes nga humbja, vjedhja ose aksesi i padëshiruar në informacionin tuaj personal. Kjo javë do të jetë e favorshme për çështjet tuaja financiare, për të punuar me një kontratë apo një dokument me karakter financiar. Disa prej jush do të duhet të marrin një vendim në lidhje me një ofertë, një ngritje në detyrë. Djemtë dhe vajzat do kenë një javë interesante, por të mbushur me detyra dhe aktivitete që lidhen me familjen. Bisedime të rëndësishme për tema të ndryshme aktuale janë në vijim. Veprimet tuaja këtë javë do të ndikohen nga personat e lindur në shenjën e Peshores, Ujorit ose Binjakëve. Burrat do të kenë mjaft detyra në shtëpinë e tyre, ndaj shmangni premtimet për të cilat mund të jeni të papërgatitur. Java do të vijë në jetën tuaj me pak fat ose shans, por efekti i saj mund të ndihet më vonë në kohë. Ju do ta mbani mend javën me një përvojë të rëndësishme me një grua mbi 35 vjeç. Gratë do të kenë mjaft punë gjatë këtyre shtatë ditëve, ndaj shmangni ngarkimin me angazhime shtesë. Jeta juaj e dashurisë gjithashtu do të marrë kohë, veçanërisht nëse doni të ruani marrëdhënien tuaj. Çështjet dhe aktivitetet tuaja financiare do kenë zhvillim të mirë, nga të cilat do të prisni të ardhura të shpejta.

AKREPI

Do të përjetoni më shumë stres dhe do të jeni të shqetësuar në mendime, të pasigurt në plane. Do jeni të paduruar gjë që do ju krijojë probleme në shtëpi apo në punë. Debatet dhe konfliktet mund të jenë të zakonshme nëse e lejoni veten të kontrolloheni nga emocionet dhe tekat tuaja. Do ketë më shumë angazhime familjare këtë javë dhe të gjithë do presin që t’i zgjidhni ato. Mos prisni të merrni ndihmë nga njerëzit e tjerë. Java sjell mbledhje në rrethin tuaj të të afërmve ose lajme të rëndësishme që lidhen me të afërmit tuaj afër dhe larg. Është e vështirë të parashikosh nëse do të arrini ndonjë sukses gjatë javës dhe sa i rëndësishëm do të jetë për ju. Mund të jetë një javë ‘në vend numëro’, punë rutinë dhe punët monotone të shtëpisë. Megjithatë, gjatë këtyre shtatë ditëve, është e mundur të dëshmoni një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një person në rrethin tuaj të të afërmve, miqve ose fqinjëve. Përdoreni këtë javë për të riorganizuar prioritetet tuaja për vitin e ri. Gjatë javës, disa prej jush mund të fillojnë edhe përgatitjen për zbatimin e tyre. Disa prej jush mund të marrin një ofertë për një punë më të paguar ose një angazhim shtesë që do të sjellë të ardhura shtesë në buxhetin tuaj. Do të jetë e vështirë për ata që do të kenë mungesë ambicie dhe vullneti gjatë këtyre shtatë ditëve. Djemtë dhe vajzat do të realizojnë ngadalë dhe me vështirësi planet e tyre për këtë javë. Do të rezultojë se keni humbur disa afate, mundësi apo detaje, të cilat tani do t’i bëjnë çështjet tuaja më të vështira për t’u zbatuar. Kjo do të jetë një javë e rëndësishme për detyrat tuaja në shkollë, universitet apo në punë. Do të merrni ftesa interesante për ngjarje shoqërore. Meshkujt do argëtohen duke komunikuar me personat e lindur nën shenjën e Binjakëve, Peshores apo Ujorit. Disa miqësi me përfaqësuesit e këtyre shenjave të zodiakut mund të kenë edhe një zhvillim interesant dhe të papritur. Ata që kanë fëmijë do të kenë pritshmëri në lidhje me performancat ose përvojat e tyre gjatë javës. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të udhëtuar nëse lind nevoja. Gratë do të marrin vullnetarisht detyra dhe përgjegjësi më të mëdha familjare. Do të ndiheni më të qetë nëse mund t’i kontrolloni vetë punët tuaja familjare. Rastet për takim apo biseda do të jenë si për shkak të një vajze ashtu edhe për shkak të një burri të moshës së mesme. Të ardhurat shtesë janë të mundshme.

SHIGJETARI

Pavarësisht disa ndikimeve negative, me më shumë përpjekje dhe ambicie do të arrini rezultate të rëndësishme për ju. Kini kujdes nëse në ndonjë mënyrë suksesi i veprimeve tuaja varet nga veprimet ose vendimet e njerëzve të tjerë. Në planin financiar, java do të kënaqë shumë prej jush me të ardhurat nga buxheti familjar. Ju mund të prisni të ardhura nga puna juaj dhe nga anëtarët e tjerë të familjes suaj. Gjatë javës do të angazhoheni në disa detyra të rëndësishme dhe përgatitje për ngjarje të rëndësishme të këtij muaji. Është e mundur që gjatë këtyre shtatë ditëve të fillojë një proces ndryshimi, i lidhur me një mënyrë të re jetese, zhvendosje në një vend të ri për të jetuar ose një punë të re. Mos refuzoni një ftesë për një takim këtë javë. Do të jetë e rëndësishme ta mbani jetën tuaj shoqërore aktive, pasi do të takoni njerëz të dobishëm dhe interesantë. Ngjarjet interesante këtë javë do të përjetohen në dashuri. Një surprizë e lidhur me një dashuri të vjetër apo të re është e mundur. Përdoreni këtë javë për të blerë dhurata origjinale për Krishtlindje, veshje të reja për festat e fundvitit dhe përfitime të tjera të rëndësishme. Djemtë dhe vajzat do të kenë një javë me shanse dhe mundësi të reja që do të vijnë nga një vend ose njerëz që nuk i prisni. Do t’ju duhet të ndiqni këshillën ose vendimin e një burri më të madh se ju. Do të keni eksperienca të mira dhe ndikim të mirë në punët tuaja gjatë javës me personat e lindur në shenjën e Peshores, Ujorit apo Binjakëve. Jeta juaj e dashurisë nuk do jetë e mërzitshme, por shmangni truket dhe manipulimet, si dhe mos lejoni të tilla nga ana e partnerit. Burrat do të kenë detyra të përgjegjshme në lidhje me një fëmijë. Çështjet tuaja familjare do jenë më të përgjegjshme dhe do kërkojnë veprime të shpejta. Eksperiencat që lidhen me lindjen e një fëmije ose ditëlindjen e një fëmije janë të mundshme. Disa humbje që mund të përjetoni gjatë javës janë të paracaktuara. Një grua ose vajzë e re që jeton larg jush do të ketë një bisedë ose një takim me ju. Ka mundësi që ky të jetë një i afërm që do të vijë në shtëpi për pushime. Gratë do të kalojnë një javë në të cilën do t’u kërkohet të marrin vendime serioze dhe të kryejnë me përgjegjësi detyrat e tyre në shtëpi dhe në punë. Kontaktet me një institucion juridik ose gjyqësor, një noter publik në lidhje me zgjidhjen e një dokumenti ose një çështjeje financiare janë të mundshme. Në përgjithësi, kjo javë do t’ju gudulisë me diçka që mund ta pranoni si fat, por mund të jetë diçka që nuk i plotëson pritshmëritë tuaja.

BRICJAPI

Disa prej jush do të kenë shqetësime apo vështirësi udhëtimi, ose do të përjetojnë situata të ndryshme komplekse gjatë udhëtimit me mënyra të ndryshme transporti. Ka të ngjarë të ketë keqkuptime ose ngjarje të tjera të papritura që lidhen me një person të lindur nën shenjat e ujit. Kjo do të jetë një javë e favorshme për udhëtime. Fatkeqësisht, gjatë këtyre shtatë ditëve, shumë do të rëndohen me një problem shtëpiak, i cili mund të lidhet me një dëmtim të papritur të pajisjeve. Gjatë javës mund të habiteni nga një dhuratë ose një gjest tjetër vëmendjeje nga një person i lindur në shenjën e Luanit, Shigjetarit ose Dashit. Këto shtatë ditë do të jenë të rëndësishme për jetën tuaj të dashurisë. Do të keni arsye të gëzoheni ose të përjetoni diçka emocionale. Java paralajmëron krijimin e shumë njohjeve dhe miqësive të reja, me njerëz të të dyja gjinive, të kombësive, feve apo distancave të ndryshme. Djemtë dhe vajzat do të kërkojnë përvoja të ndryshme argëtuese dhe të këndshme me bashkëmoshatarët e tyre. Një fëmijë nga rrethi juaj i të afërmve ose fqinjëve mund të jetë gjithashtu një rast për t’u mbledhur. Gjatë javës do t’ju duhet t’i bindeni vullnetit, dëshirës ose këshillës së një burri të moshuar: prindi, të afërmi, mësuesi ose mentori. Udhëtimi është i mundur, dhe arsyet për të do të jenë të ndryshme. Nuk përjashtohet komunikimi më i gjallë me njerëzit afër dhe larg. Burrat do të kalojnë shtatë ditë të rëndësishme. Ka disa sprova përpara jush që keni potencialin t’i përballoni. Gratë do të kenë mjaft detyra dhe sfida në lidhje me marrëdhëniet në shtëpi dhe ato familjare me të afërm të ndryshëm. E mira është se nuk do t’ju mungojë dashuria apo jeta intime nëse është e rëndësishme për ju. Në fakt, ju mund ta rifreskoni dashurinë si në shtëpi ashtu edhe jashtë saj. Ana financiare e jetës suaj nuk sjell surpriza.

UJORI

Do të flisni për të ardhmen tuaj për sa i përket situatës financiare, sigurimit të burimeve të reja ose më të mira të të ardhurave dhe jo vetëm. Jini të përgatitur për të dëgjuar këshillat ose sugjerimet e një personi të lindur në shenjën e Gaforres, Akrepit ose Peshqve. Nëse takoni njerëzit e duhur, kjo javë mund t’ju bëjë të lumtur për të marrë vendimin e duhur për të ardhmen tuaj. Këtë javë do të keni eksperienca interesante romantike, intime ose takime me miqtë me të cilët keni pasur përvoja të tilla në të kaluarën. Kjo do të jetë një javë e favorshme për njohjet e reja ose për një takim romantik. Gjatë javës, gratë në mjedisin tuaj të ngushtë familjar ose profesional do të luajnë një rol të rëndësishëm dhe pozitiv në punët tuaja. Pikërisht nga një grua do të merrni këshilla, sugjerime apo mbështetje të rëndësishme, diçka që do t’ju hapë horizonte të reja dhe mundësi të reja zhvillimi në 2024-ën. Gjatë kësaj jave shumë do i gëzohen fatit, gjë që do krijojë kushtet për një ndryshim të papritur, por të rëndësishëm në familje apo në punë. Nëse djemtë dhe vajzat e Ujorit kanë kryer hile ose mashtrime në të kaluarën e afërt, kjo javë mund t’i sjellë ata ballë për ballë me pasojat përkatëse. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të zgjidhur një kontratë ose dokument të një natyre financiare. Një rast për mbledhje ose komunikim më të gjallë, shkëmbim informacioni, mund të jetë një ngjarje në jetën e një djali ose një burri. Këtë javë do ta kujtoni me një përvojë të lidhur me një person të lindur në shenjën e Bricjapit, Demit ose Virgjëreshës. Burrat do të duhet të marrin më shumë përgjegjësi për zgjidhjen e problemeve shtëpiake. Këtë javë kontaktet tuaja me njerëz të ndryshëm do të rriten. Ju mund të ftoheni në një mbledhje në shtëpinë e miqve ose të afërmve në një rast të veçantë. Rreziku për ju këtë javë vjen nga mundësia për të harruar diku diçka që është e rëndësishme për ju: një kartë bankare, dokumente, sende personale dhe më shumë. Gratë do të kenë një kohë më të ndritshme dhe më pozitive. Mos shikoni dështimet ose problemet e së kaluarës, prisni me padurim festat e ardhshme. Çfarëdo dhimbje që keni në zemrën tuaj nuk duhet të ndryshojë vullnetin tuaj për të jetuar dhe sigurinë që të dashurit tuaj marrin nga ju. Java vjen me situatat dhe përvojat e saj të papritura.

PESHQIT

Ngjarje të ndryshme do të favorizojnë veprimet tuaja, të cilat do të synojnë të harmonizojnë marrëdhënien tuaj të dashurisë. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të shmangur keqkuptimet ose për t’u larguar nga njerëzit, ndërhyrja e të cilëve në jetën tuaj po ju lëndon. Kjo do të jetë një javë e favorshme për një njohje të re romantike, megjithëse personi me të cilin fati do t’ju takojë do t’ju afrohet ngadalë dhe me kujdes, për shkak të një eksperience të hidhur nga një lidhje e mëparshme. Java do jetë e favorshme për punën apo biznesin tuaj, veçanërisht nëse punoni kryesisht me meshkuj, si kolegë apo klientë. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni më shumë detyra dhe do të ngarkoheni me më shumë punë, gjë që do t’ju kërkojë të planifikoni më mirë orarin tuaj ditor. Këtë javë do të kënaqeni me një letër ose telefonatë nga miqtë me të cilët keni pasur një të kaluar interesante. Një ngjarje në jetën e një miku do të jetë një rast për t’u mbledhur, për të zgjedhur një dhuratë të përshtatshme ose darkë në një restorant. Gjatë javës do të jeni të interesuar të komunikoni me personat e lindur nën shenjat e ujit. Java do të jetë e favorshme për udhëtime, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar me familjen ose nëse qëllimi i udhëtimit tuaj është të vizitoni të afërmit tuaj. Disa prej jush do të kenë një takim apo korrespondencë interesante me dikë nga larg. Djemtë dhe vajzat do të duhet të kujdesen për një vëlla më të vogël ose për të afërm të tjerë. Shëndeti juaj do të jetë i paqëndrueshëm, me shumë gjasa për shkak të kushteve të motit ose për shkak të kontaktit me persona që kanë një sëmundje virale. Kjo mund të jetë një javë e vështirë për ju, e ngarkuar fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht, në të cilën do t’ju duhet të tregoni se nuk jeni më fëmijë. Burrat do të kalojnë shtatë ditë interesante. Nuk do humbisni shanse dhe rrethana të favorshme. Për shumë arsye, do t’ju duhet të komunikoni më shumë ose të veproni me personat e lindur nën shenjën e Bricjapit, Demit ose Virgjëreshës. Do bëni plane për festat e ardhshme, duke kërkuar ide për të surprizuar të dashurit tuaj. Këtë javë do të kënaqeni me fjalët, vendimet apo veprimet e të lindurve në shenjën e Binjakëve, Peshores apo Ujorit, të cilat patjetër do të jenë në favorin dhe interesin tuaj. Gratë do të kenë mjaft detyra profesionale. Ndonjëherë do ta keni të vështirë të gjeni kohë për pushim ose për aktivitete të këndshme.