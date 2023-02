Fenomeni i çuditshëm, 5 arsyet pse burrat që tradhtojnë rrinë me gratë e tyre

Një studim zbuloi se 2.2% e të martuarve raportuan se kishin pasur më shumë se një partner gjatë një viti. Në përgjithësi, sipas studiuesve, rreth 15-25% e burrave të martuar kanë tradhtuar. Dhe ka disa arsye, se pse burrat që tradhtojnë nuk duan të divorcohen. Këtu janë pesë prej tyre:

1. Shtëpia është akoma vendi më i mirë për ta

Ai ju njeh! Ju gatuani për të dhe kujdeseni për fëmijët. Ai është i kënaqur me jetën e tij dhe është në kërkim të një tradhëtie të radhës sepse dëshiron të provojë diçka të re, jo domosdoshmërisht sepse dëshiron të ndryshojë jetën e tij. Nuk ka asnjë pyetje në kokën e tij nëse ai duhet të largohet. Ai nuk e do këtë sepse, pa gruan e tij, do të ishte e vështirë të administrojë shtëpinë. Ndoshta nuk ka dashuri apo pasion, por ka miqësi dhe respekt. Ai thjesht dëshiron një zonë rehatie ku mund të bëjë një sy gjumë më të mirë.

2. Po kërkojnë thjesht një “pushim”

Një CEO i një faqeje takimesh për personat e martuar që janë në kërkim të një lidhjeje tha në një intervistë se ka shumë nga këto lloje të rasteve kur keni një marrëdhënie të mirë me partnerin tuaj, por gjithsesi tradhtoni. Ata janë pjesë e një grupi të mirë familjar, të dy kanë detyra, por tradhtarët nuk kërkojnë ndarje në këtë rast. Ekziston një dashuri e madhe mes partnerëve, por të kesh një lidhje është vetëm një kohë për t’u çlodhur dhe për t’u ndjerë aventureskë.

3. Në të vërtetë janë të dashuruar me gratë e tyre

Një grua ndau historinë e saj për takimin me një djalë të martuar. Ai ishte një zotëri dhe një djalë vërtetë i bukur. Dhe gjëja kryesore ishte se ai nuk do ta linte gruan e tij. Një djalë tjetër ishte në gjendje t’i përgjigjej kësaj pyetjeje. Ai ishte martuar lumturisht për më shumë se 20 vjet dhe kishte fëmijë. Ai e donte shumë gruan e tij, por ai kishte tradhtuar për më shumë se 15 vjet.

4. Nuk kanë guxim për ta ndryshuar jetën plotësisht

Ai ka jetuar me gruan e tij tashmë për 10 vjet dhe ka qenë një burrë dhe baba i përsosur, por papritmas ai takon shoqen e tij të shpirtit. Terapisti Douglas LaBier e quan këtë një lidhje “trupi-truri”. Kjo ndjenjë e re mund të jetë shumë e fuqishme dhe t’ju konsumojë nga koka tek këmbët. Ndonjëherë në këto raste, disa burra mund të preferojnë të divorcohen dhe martohen përsëri, por të tjerët nuk mund ta bëjnë këtë. Ata ende kanë një lidhje të rëndësishme me gruan e tyre.

5. Ndjejnë se ka zinxhirë të fortë që i mbajnë të lidhur: fëmijët ose hipoteka e shtëpisë

Një avokat i cili ka trajtuar shumë çështje divorci, ndau përvojën e saj, duke thënë se është shumë e dhimbshme të ndahesh nga një person që e do, por është veçanërisht e dhimbshme të ndalosh së qeni prind me kohë të plotë apo të hequrit dorë nga një pasuri. Këto gjëra mund të pengojnë shumë njerëz që të mos shkurorëzohen, edhe nëse nuk janë të lumtur së bashku.