Fakte rreth ‘Netflix’ që nuk i keni ditur më parë

Netflix u themelua në vitin 1997.

Në vitin 1997, Reed Hastings dhe Marc Randolph filluan Netflix-in si një shërbim DVD-me-mail, duke u ofruar klientëve lehtësinë e marrjes me qira të filmave pa lënë shtëpitë e tyre.

Plani i parë i abonimit në Netflix u prezantua në 1999.

Në vitin 1999, Netflix lançoi modelin e tij të abonimit, duke i lejuar klientët të paguajnë një tarifë mujore për qiratë e pakufizuara të DVD-ve.

Netflix prezantoi transmetimin në 2007.

Në një lëvizje që revolucionarizoi industrinë, Netflix prezantoi transmetimin, duke i lejuar abonentët të shikojnë në çast filma dhe shfaqje televizive në internet, pa pasur nevojë për DVD.

Netflix prodhoi përmbajtjen e tij të parë origjinale në 2012.

Në vitin 2012, Netflix bëri një lëvizje të guximshme duke prodhuar serinë e parë origjinale, “House of Cards”, me protagonist Kevin Spacey. Kjo shënoi fillimin e sipërmarrjes së Netflix për të krijuar përmbajtjen e vet me cilësi të lartë

Netflix është i disponueshëm në mbi 190 vende.

Me zgjerimin e tij global, Netflix tani është i aksesueshëm për miliona abonentë në mbarë botën, duke ofruar një gamë të gjerë përmbajtjesh ndërkombëtare.

Netflix ka mbi 200 milionë abonentë.

Që nga viti 2021, Netflix krenohet me një bazë mbresëlënëse abonentësh prej mbi 200 milionë përdoruesish, duke e bërë atë një nga platformat më të njohura të transmetimit globalisht.