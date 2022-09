Fajin e ka “Trini i Hënës”, shenja e horoskopit që rrezikon t’i prishet marrëdhënia këtë shtator

Nëse ka një arsye të vetme pse marrëdhëniet tona kanë filluar të prishen pas datës 30 Gusht, gjatë trinit të Hënës, kjo është sepse ne nuk duam të rritemi. Trini i Hënës ka të bëjë me pjekurinë dhe marrjen e përgjegjësisë. Shumë prej nesh e dinë se kjo është një sfidë e pashmangshme në jetën tonë dhe se përfundimisht, ne do të jemi të rriturit që jemi të destinuar të bëhemi dhe prapë disa prej nesh nuk duan të dinë se rritja është pjesë e planit.

Kush rrezikon më shumë? Akrepi! Nuk ka asnjë çudi këtu kur përmendet se Akrepit i pëlqen të jetë në kontroll dhe kur kontrolli juaj cënohet, ju tërhiqeni. Gjatë trinit të Hënës, partneri juaj do ta dijë se ata duan të kalojnë distancën me ju, ose më mirë, të jenë me ju deri në fund të kohës. Tingëllon romantike, idealiste dhe ndershmëria, ‘deri në fund të jetës’ tingëllon më shumë si një sherr sesa një qëllim për ju. Ju jeni 100% i lumtur që kjo çështje të shkojë ashtu siç ka shkuar. Gjëja e fundit që dëshironi është të rriteni dhe të bëheni ‘të rritur’ për marrëdhëniet tuaja romantike.

Edhe nëse vendos ta provosh, do të dështosh! Ju nuk dëshironi të jeni me dikë që kërkon nga ju gjëra që nuk keni ndërmend t’i përmbushni. E duan të gjithë, sepse ka cilësitë që çdokush do të dëshironte. Pavarësisht pengesave në punë, është një shenjë që nuk trembet dhe në fund finalizon çdo gjë me sukses. I pëlqen ideja të revolucionarizojë jetën e tij dhe pse ndonjë gjë shkon keq. Është një nga shenjat që nxjerr më të mirën nga vetja. Në fushën e ndjenjave, rikujtojmë se Ujori është mirëkuptues dhe ofron dashuri me pasion dhe magji.