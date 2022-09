Ekuinoksi i vjeshtës “trondit” themelet, por këto 4 shenja të Horoskopit s’duhet ta vrasin mendjen

Kjo kohë e vitit është gjithmonë e hidhur, sepse ndërsa vera e nxehtë tani i përket së shkuarës, ka shumë për të pritur. Një ngjarje e rëndësishme që ndodh rreth kësaj kohe çdo vit është ekuinoksi i vjeshtës, një kohë kur dielli rihyn në shenjën e Peshores, duke bërë sërish fillime të reja, ambicioze.

Ndonëse kjo mund të mos jetë domosdoshmërisht një shenjë e mirë për të gjithë, 4 shenjat e mëposhtme nuk kanë asgjë për t’u shqetësuar pasi ato do të preken më pak nga Ekuinoksi i vjeshtës që do të ndodhë në orët e para të së premtes, më 23 shtator.

Dashi

Më 23 shtator, dielli do të kalojë në shtëpinë tuaj të shtatë të marrëdhënieve, duke ndriçuar nevojën për ekuilibër, unitet dhe lidhje në këtë fushë të jetës tuaj. Kjo energji është një pjesë thelbësore e mbajtjes së ekuilibrit në jetën tuaj. Meqenëse jeni një shpirt tepër i pavarur, zakonisht jeni të shpejtë për të dalë vetë, ndonjëherë duke mos kuptuar se nuk duhet të përballeni gjithmonë vetëm me ndjekjet tuaja.

Gaforrja

Ndërsa ndodh ekuinoksi i vjeshtës, ju do të thirreni të tërhiqeni në strehën tuaj të sigurt, e njohur gjithashtu si Shtëpia e katërt e shtëpisë dhe familjes. Kjo është një zonë që nuk është vetëm tepër e rëndësishme për ju, por një vend ku ekuilibri, kënaqësia dhe marrëdhëniet janë thelbësore. Ndërsa dielli kalon në Peshore më 22 shtator, do të ndjeni nevojën për të vendosur harmoninë në këtë zonë, qoftë midis anëtarëve të familjes suaj ose brenda hapësirës tuaj aktuale të jetesës.

Peshorja

Është stina juaj, Peshorja, që do të thotë se ekuinoksi i vjeshtës me siguri do t’ju ndikojë më shumë se kushdo tjetër. Më 23 shtator, dielli do të kalojë në shtëpinë tuaj të parë të vetes, duke ndriçuar nevojën tuaj për lidhje, kënaqësi dhe ekuilibër në jetën tuaj. Kjo është një kohë ku ripërqendrimi në nevojat tuaja do të jetë më i lehtë se zakonisht, ndaj mos hezitoni të vendosni veten në radhë të parë. Do t’ju kërkohet të filloni gjëra që ju kënaqin, qofshin marrëdhënie të reja, përpjekje krijuese apo ngjarje shoqërore.

Bricjapi

Më 23 shtator, dielli do të kalojë në shtëpinë tuaj të dhjetë të karrierës dhe imazhit publik, duke e kthyer vëmendjen tek mënyra se si krijoni ekuilibër, harmoni dhe marrëdhënie në jetën tuaj profesionale. Si shenjë e zodiakut e orientuar drejt qëllimit, ju i jepni prioritet ambicieve tuaja të punës dhe tani është koha e përkryer për të nisur një projekt të ri. Ju gjithashtu mund të ndjeni nevojën për t’u përqendruar në partneritete, kështu që nëse ka dikë me të cilin keni qenë në humor për të punuar, kontaktoni me ta.