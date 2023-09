Merrni frymë thellë! Si do të ndikojë Ekuinoksi i vjeshtës në shenjën tuaj të Horoskopit

Merrni frymë thellë dhe përgatituni mendërisht për atë që do të vijë të shtunën, më 23 shtator, pasi ekuinoksi i vjeshtës sjell një sezon të ri për të gjitha shenjat. Do t’ju duhet të përshtateni me ndryshimet dhe të hyni energjikisht në sezonin e ri, pa lënë asgjë t’ju pengojë.

Si do të ndikojë ekuinoksi i vjeshtës në çdo shenjë?

Dashi

Gjërat do ecin mirë përsa i përket marrëdhënieve tuaja me të tjerët. Si personalisht ashtu edhe profesionalisht do fokusoheni te njerëzit dhe do të dilni fitimtarë.

Demi

Bëhuni gati të punoni shumë, të merrni një rutinë të re dhe t’i jepni përparësi jetës tuaj të përditshme. Koha për të hequr nga programi juaj gjithçka që nuk ju zhvillon dhe ta lini atë pas.

Binjakët

Dashuri, romancë, romancë, nëse jeni një Binjak, kjo është ajo që epoka e re rezervon për ju. Qofshin në një lidhje apo beqarë, do provoni gjëra të reja dhe do i njihni më mirë dëshirat tuaja.

Gaforrja

Ju gjithmonë i kushtoni vëmendje njerëzve tuaj. Tani, ju do të jepni më shumë, do të kaloni kohë me ta dhe do ta përshtatni jetën tuaj të punës me detyrimet tuaja sociale, jo anasjelltas.

Luani

Jeni të shoqërueshëm, dëshironi vëmendje dhe do ta merrni, nuk duan ta japin. Do të dilni, do të takoni njerëz, do të keni biseda serioze dhe e preferuara juaj, do të jeni në qendër të vëmendjes gjatë gjithë kohës.

Virgjëresha

Do të ecni përpara, në çdo kuptim të frazës. Do të keni qartësi në planin personal dhe profesional, të cilën do ta përdorni për të krijuar jetën që dëshironi të jetoni.

Peshorja

Është koha juaj, do të jeni në maksimumin tuaj dhe, në përgjithësi, askush nuk do t’ju kapë. Do të përparoni, do të përfitoni nga mundësitë dhe do të çliroheni nga ajo që ju rëndon.

Akrepi

Po vjen një periudhë vetmie, e cila nuk ka pse të jetë melankolike. Përkushtojuni kujdesit për veten, mbushni bateritë dhe përgatituni për më të mirën që do të vijë.

Shigjetari

Sezoni i ri do ju bëjë të ndiheni të ngopur. Do të lidheni në fushat që ju interesojnë, do t’ia kushtoni energjinë tuaj njerëzve të duhur dhe do të frymëzoheni për të ndjekur qëllimet tuaja.

Bricjapi

Biznesi juaj do të jetë në maksimumin e tij, pasi do të mbizotërojnë kushtet perfekte për të menduar dhe organizuar hapat e ardhshëm. Një ndryshim i madh po vjen, kështu që merrni kohën tuaj dhe llogaritni gjithçka.

Ujori

Jini kurioz këtë muaj. Mos u mërzitni – mësoni gjëra të reja, provoni aktivitete, merrni hobi të reja. Mbani një mendje të hapur dhe gjithçka do të jetë mirë.

Peshqit

Diçka ju ka kapur dhe veproni në bazë të logjikës dhe jo të emocioneve dhe po bëni mirë, sepse funksionon. Në një periudhë shumë tranzitore, do të gjeni veten dhe do t’i bëni vetes pyetje ekzistenciale, të cilat do t’ju evoluojnë.