E thotë shkenca: Pas moshës 33 vjeçare ju filloni të bëheni fiks si mamaja juaj

Po, kjo dhe ju! Shkenca e thotë zyrtarisht se pas të 30-tave të gjithë fillojnë t’i ngjajnë prindërve të tyre edhe nëse keni patur një adoleshencë plot rebelime dhe “luftë” me ta.

Sipas një studimi të ri nga Mbretëria e Bashkuar, nga Dr. Julian De Silva, ne të gjithë kalojmë disi në imazhin e prindërve tanë dhe kjo mund të ndodhë shumë më shpejt nga sa mendonim.

De Silva anketoi mbi 2,000 njerëz rreth asaj se kur filluan të ndiheshin dhe të silleshin më shumë si prindërit e tyre – nga fillimi i konsumimit të të njëjtave media, tek pëlqimi i të njëjtave gjëra, tek përdorimi i të njëjtave thënie me të cilat ishit acaruar kur ishe fëmijë. Ai zbuloi se pak më shumë se gjysma (52 përqind) filluan të silleshin si nënat e tyre midis 30 dhe 35 vjeç, ndërsa 26 përqind e filluan trendin në moshën 35 deri në 40 vjeç dhe 10 përqind duke deklaruar se në njëfarë mënyre ia dolën deri në 40 deri në 50.

Pse tranzicioni fillon në fillim të të 30-ave? De Silva beson se ka të bëjë shumë me të qenit prind: kur filloni të rritni fëmijët tuaj, sjelljet tuaja fillojnë të pasqyrojnë mënyrën se si jeni rritur. Ndoshta nuk është rastësi që mosha mesatare për t’u bërë nënë është 30 vjeç – pikërisht në kohën kur filloni t’u bërtisni njerëzve që t’i fshijnë këmbët kur vijnë në shtëpi.

Në të njëjtën kohë, ju filloni të silleni si nëna juaj kur filloni të dukeni më shumë si mamaja juaj kur e keni njohur për herë të parë nënën tuaj (kur ajo ju ka lindur) – gjë që ndodh më shpesh kur ajo ishte në fillim të të 30-ave. Fillojmë të shtojmë disa kilogramë, kemi disa rrudha dhe befas, fillojmë të shohim më shumë ngjashmëri me nënat tona. Pra, mendojmë, pse të mos filloni të vishni edhe ato pulovra të çuditshme që ajo mban gjithmonë?

“Është një pjesë e pashmangshme e plakjes, por një proces që shumë njerëz duan ta shtyjnë për aq kohë sa të jetë e mundur”, shpjegoi De Silva.

“Është një nga arsyet pse mosha mesatare e operacioneve estetike për herë të parë po bie për të dy gjinitë.”

Nëse jeni duke kërkuar një ngushëllim, dhe sigurisht që jemi, studimi zbuloi gjithashtu se burrat fillojnë të kthehen në baballarë rreth moshës 34-vjeçare – pikërisht në kohën kur meshkujt bëhen baballarë për herë të parë. Ndoshta kjo është arsyeja pse ata janë lidhur papritmas me një pjerrësi dhe fillojnë të bërtasin në televizor, kush e di?

Dhe mos u shqetëso: ky nuk është një zbulim që të dënon të bëhesh njësoj si prindi yt, pa marrë parasysh se çfarë (veçanërisht nëse nëna juaj ka luftuar me trauma, varësi ose sëmundje mendore, ose ka qenë thjesht një hov). Është thjesht një studim që thotë se mund të vëreni se pamja juaj ose disa nga sjelljet tuaja fillojnë të bëjnë jehonë të tyre sapo të filloni të rrisni familjen tuaj, ose sapo të filloni t’i shihni ato pak më shumë në reflektimin tuaj. Ju jeni ende ju, edhe pse ndoshta do të dukeshit goxha të lezetshëm me një pulovër si te nenes suaj. /albeu.com/