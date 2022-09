E rekomandojnë të gjithë dermatologët, maska në shtëpi që duhet të bëni patjetër pas pushimeve

Për shekuj me radhë femrat japoneze kanë përfituar nga vetitë mrekullibërëse të orizit, por vetëm së fundmi uji i tij është kthyer në një nga trendet e bukurisë më të përdorura në botë. Përmbajtja e lartë e tij me acid linoleik dhe skualenë, dy antioksidantë të fortë, stimulon prodhimin e kolagjenit në lëkurë dhe e bën atë të duket më e butë dhe më e lëmuar. Duke qenë se shumë prej jush janë kthyer nga pushimet, neve në Living ju këshillojmë të provoni maskën e mëposhtme. Ajo do të ushqejë dhe hidratojë lëkurën tuaj.

Përbërësit: 1 lugë qumësht, 1 lugë mjaltë dhe 2 lugë gjelle ujë orizi.

Përgatitja: Në një tenxhere me pak ujë të ftohtë hidhni 3 lugë oriz. Vendoseni në zjarr dhe lëreni deri sa orizi të fillojë të zbutet. Hiqeni tenxheren nga zjarri dhe kulloni ujin veç nga orizi. Në ujin që gatuat orizin shtoni një lugë qumësht dhe një lugë mjaltë. Pasi të jetë formuar një masë jo më likuide aplikojeni në fytyrë. Rekomandohet një herë në javë.