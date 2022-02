E praktikon mjekësia kineze, një copë akull në këtë pjesë të qafës dhe thoni “lamtumirë” këtyre problemeve shëndetësore

Është normale që njerëzit duan të qëndrojnë të rinj sa më gjatë që të jetë e mundur. Të gjithë kërkojmë vazhdimisht metoda të ndryshme moderne për të qëndruar të rinj, por s’duhet të harrojmë që edhe metodat e vjetra, pra ato popullore, funksionojnë mjaft mirë.

Akupunktura dhe terapia me akull janë përdorur për shekuj të tërë dhe ndihmojnë për probleme të ndryshme shëndetësore.

Si ta vendosni një akull në pikën e ashtuquajtur “Feng Fu”

Shtrijuni në stomak dhe rehatohuni. Vendosni një kub akulli në pikë dhe lëreni për 15 deri 20 minuta, por jo më shumë. Relaksohuni gjatë procedurës. Akupunktantët profesionistë rekomandojnë ta bëni këtë dy herë në ditë. Gjithashtu, mund ta vendosni akullin në një facoletë ose material tjetër.

Mos u brengosni nëse ndjeni shumë të ftohtë në qafë për disa sekonda. Vetëm qetësohuni dhe do të filloni të ndjeni nxehtësinë. Mos harroni të konsultoheni me mjekun para se ta provoni terapinë me akull ose akupunkturën.

Çfarë ndodh kur e vendosni akullin në qafë?

Mjekësia tradicionale kineze thotë se një kombinim i pikës Feng Fu dhe terapisë me akull mund të përtërijë tërë trupin. Stimulimi i kësaj pike me një kub akulli mund t’ju ndihmojë të merrni më shumë energji dhe ngadalë të bëheni më të shëndetshëm. Tingëllon bukur, apo jo?

Thjeshtë vendoseni një akull në pikën Feng Fu çdo ditë.

Më poshttë janë disa prej përfitimeve nga kjo procedurë:

Mund të ndalojë dhimbjet dhe dhimbjet e kokës

Mund të përmirësojë kualitetin e gjumit

Mund të reduktojë stresin

Mund t’ju ndihmojë me tretjen

Kinezët janë të parët kur është fjala për të jetuar gjatë. Mund ta provoni akupunkturën kineze ose ta përzieni atë me terapinë e akullit.