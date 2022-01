E përgatisni në shtëpi për 10 minuta, ky është çaji që ju dobëson dhe largon fryrjen

Çaji i dafinës ka një shije të këndshme, është i thjeshtë për t’u përgatitur dhe ideal për të larguar shqetësimet e zakonshme dimërore si kolla, gripi dhe ftohja. Përbërësit aktivë të cilët gjenden në gjethet e kësaj bime mesdhetare, përmirësojnë tretjen dhe funksionimin e duhur të aparatit gastrik.

Ky çaj lejon që vetëm në pak minuta të zbërthehen të gjithë përbërësit e principeve aktive që përmban. Ndihmon në reduktimin e absorbimit të sheqernave yndyrave të gjendura në ushqim, duke reduktuar fryrjen e barkut dhe duke favorizuar ndjesinë e ngopjes.

Cilat janë vetitë kryesore të dafinës për organizmin dhe si mund të shfrytëzohen sa më mirë në kuzhinë? Përdorimi i saj në mjekësinë alternative ka për qëllim kryesor zbutjen e çrregullimeve të stomakut duke përmirësuar tretjen, duke eliminuar gazrat e grumbulluara në sistemin gastrointestinal dhe duke luftuar fryrjen e kërcitjen e zorrëve.

Nga çfarë varen vetitë dobësuese të këtij çaji

Infuzioni i gjetheve të dafinës përmban veti diuretike dhe dobësuese falë fuqisë rigjeneruese që vepron në nivelin e sythave të mureve të zorrës, në të cilat krijohen plagë të vogla që me kalimin e kohës tentojnë të bëhen më pak rezistente dhe të favorizojnë absorbimin më të shpejtë të yndyrave dhe sheqernave. Çaji me dafinë në fakt, i riparon këto mikrotrauma, duke lejuar një përthithje më korrekte dhe më të ngadaltë të ushqimit, me pasojë rënien në peshë. Përveç kësaj, vaj esencial i dafinës nxit aktivitetin tretës dhe zbut episodet e fryrjes që shpesh shkaktojnë bezdi; vetitë diuretike të gjetheve të dafinës eliminojnë toksina dhe për pasojë çlirojnë trupin nga lëngjet e tepërta. Së fundi, çaji bimor i gjetheve të dafinës jep ndjesinë e ngopjes dhe redukton atë të urisë.

Çaj dobësues: si përgatitet dhe sa herë pihet?

Për përgatitjen e çajit me gjethe dafine është e nevojshme para së gjithash, të hiqet damari kryesor i gjethes. Më pas duhet të ziejmë 4 gjethe mesatare të pastruara mirë në 250 ml ujë për 10 minuta, më pas ta lëmë të ftohet dhe ta kullojmë. Çaji i përftuar në këtë mënyrë mund të konsumohet si i nxehtë, ashtu edhe i ftohtë deri në tre filxhanë në ditë. Përdoret edhe për fuqinë tretëse dhe në raste të gëlltitjes së ajrit të tepërt.