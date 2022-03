E përdorni çdo ditë në kuzhinë majdanozin, por këto 3 përfitime nuk i keni ditur

Majdanozi është një barishte e gjelbër që përdoret zakonisht në gatimet meksikane, aziatike dhe të Lindjes së Mesme, si dhe në kuzhinat e tjera anembanë globit. Përveç aromës së saj karakteristike si erëz (për shumicën e njerëzve, gjithsesi), majdanozi u shtohet pjatave edhe për përfitimet e mundshme shëndetësore.

Përfitimet e majdanozit:

1. Majdanozi është një burim i mirë i lëndëve ushqyese

Përveç ngjyrës dhe aromës, majdanozi shton ushqyes në pjatën tuaj. Një e katërta e filxhanit me gjethe majdanozi të papërpunuara (afërsisht sa një top golfi) siguron 16% të vlerës ditore të vitaminës K, e cila përmirëson shëndetin e kockave dhe ndihmon në shërimin e plagëve. Ai gjithashtu siguron 5% të vlerës ditore të vitaminës A dhe 2% të vitaminës C – dy vitamina përgjegjëse për funksionin imunitar. Plus, sasia eme të cilën këto vitamina shërbehen shton më pak se një kalori në vaktin tuaj.

2. Majdanozi përmban antioksidantë

Përtej vlerave të vitaminave, majdanozi ofron gjithashtu përbërës të rëndësishëm të quajtur antioksidantë, sipas një studimi të vitit 2022. Ndërsa majdanozi ka shumë lloje të antioksidantëve, një prej tyre e njohur si polifenole, është veçanërisht e rëndësishme. Pse? Polifenolet reduktojnë inflamacionin dhe parandalojnë dëmtimin e qelizave që mund të kenë kontribuar në plakjen e parakohshme dhe sëmundje të ndryshme.

3. Majdanozi mund të ndihmojë shëndetin kardiovaskular

Mjekësia tradicionale ka përdorur prej kohësh pjesë të bimës së majdanozit për të trajtuar dhimbjen, inflamacionin, problemet gastrointestinale dhe diabetin. Ndërsa shumica e vetive medicinale të bimës ende nuk janë studiuar, i njëjti botim i vitit 2022 i botuar në Molecules zbuloi se nga kjo barishte mund të kemi përfitime kardiovaskulare, si rregullimi i presionit të gjakut dhe ritmit të zemrës. Studiuesit thonë se kjo është për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve në majdanoz.