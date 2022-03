E kritikoni apo jo? Si duhet të reagoni kur një fëmijë merr një notë keqe në shkollë

Të gjithë kemi marrë nota të këqija në shkollë dhe kjo është një pjesë krejtësisht normale e të mësuarit.

Ka arsye të ndryshme pse një fëmijë merr nota të këqija qoftë kjo për shkak të ankthit, mësimit të pamjaftueshëm apo përqendrimit më të vogël.

Megjithatë, ajo që nuk duhet të bëni është të kritikoni shumë fëmijën tuaj. Gjithmonë duhet të keni parasysh se notat që merr një fëmijë nuk përcaktojnë se çfarë është në të vërtetë dhe duhet ta njoftoni atë.

Ndërsa ju mund të jeni të zhgënjyer, të zemëruar ose të frustruar që fëmija juaj ka marrë një notë të keqe, mbani në mend se ai ose ajo ka shumë të ngjarë të ketë të njëjtat ndjenja dhe nuk ka nevojë për faj shtesë.

Prindërit shpesh nuk e dinë mënyrën më të mirë për të reaguar ndaj një note të keqe, por gjëja më e rëndësishme është të përpiqeni të mos reagoni tepër. Ajo që duhet të bëni është të vëreni së bashku me fëmijën se cila është arsyeja e dështimit të tij, si dhe të punoni për të. Pasi të uleni për të folur me fëmijën tuaj dhe ai e kupton pse mori një notë të keqemund ta ndihmoni atë të gjejë një zgjidhje që do ta pengojë atë të marrë përsëri një notë të keqe, shkruan albeu.com.

Sugjerimi juaj mund të jenë orë shtesë me mësuesin, por edhe mënyra që fëmija të mësojë se si ta përballojë më lehtë ankthin që ndjen.

1. Mos u zemëroni dhe mos tregoni zhgënjim

Asnjëra nga këto nuk do ta ndihmojë fëmijën tuaj të ndihet më mirë ose të marrë një notë të mirë. Është e thjeshtë, nuk mund ta ndryshosh atë që ndodhi, mund të shkosh përpara vetëm me mbështetje pozitive dhe konstruktive. Nëse një fëmijë është i trishtuar, agresiv ose i zemëruar për shkak të një note të keqe, përpiquni ta lehtësoni situatën dhe ta ndihmoni të kuptojë se si e kaluara mbetet në të kaluarën dhe se tani është e rëndësishme të fokusohet në të ardhmen dhe në notat e reja.

2. Mos i krahasoni notat e tij me notat e nxënësve të tjerë

Gjithçka që mund të sjellë krahasimi me të tjerët është mungesa e vetëbesimit dhe besimit në dhoma. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme të mos krahasohet një fëmijë me fëmijët e tjerë të klasës, dhe veçanërisht jo me vëllezërit e motrat e lindura.

Prindërit duhet të kenë parasysh se çdo fëmijë është një individ për veten e tij, si dhe se ai ka avantazhe dhe disavantazhe të ndryshme. Krahasimi është i vështirë për të rriturit, e lëre më për fëmijët që sapo janë duke u zhvilluar dhe që ende nuk e kanë gjetur veten.

3. Festoni suksesin

Sado i vogël të jetë suksesi, lërini fëmijës të kuptojë se jeni krenarë si prind. Kjo do ta ndihmojë atë të fitojë vetëbesim dhe motivim, si dhe të kuptojë se ju jeni aty për të dhe se do ta mbështesni gjithmonë.

4. Monitoroni përparimin e fëmijës suaj

Çfarëdo vendimi që merrni së bashku, është e rëndësishme të monitoroni se si fëmija juaj po përparon. Si prind, jo vetëm që mund ta ndihmoni fëmijën tuaj të rikuperohet nga dështimet në shkollë, por gjithashtu mund ta përgatisni atë për situatat dhe fazat e ardhshme të jetës së tij. /albeu.com/