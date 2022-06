E kishit dëgjuar ndonjëherë? Për sigurinë tuaj, përse duhet të vendosni gotë në dorezën e derës

Jo të paktë janë ata persona që nuk ndjehen rehat kur flenë në hotel, pasi kanë ankthin se diçka e papritur mund t’iu ndodhë në këtë ambient të panjohur.

Mirëpo për të gjithë ju ekziston një masë sigurime që mund ta sajoni shumë lehtë.

Truku është aq i thjeshtë sa është i shkëlqyeshëm dhe sigurisht do të të ndihmojë shumë!

Pra, si funksionon kjo?

Epo, para së gjithash duhet të merrni një gotë. Duhet të jetë mjaft e madhe për t’u futur në dorezën e dera pa rënë.

Pastaj, kap një gotë të dytë … dhe vendoseni mbi të parën.

Dhe kjo është e gjitha!

Sepse tani, nëse dikush përpiqet të vjedhë dhomën tuaj, gotat do të bien … dhe zhurma që do të shkaktojë do t’ju zgjojë!

Nuk duhet të jetë më e vështirë se kjo për të krijuar grackën tuaj të hajdutëve – në formën e një sistemi alarmi shtëpi!