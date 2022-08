E kanë zakon të bëjnë premtime që nuk do t’i mbajnë, ju treojmë shenjat më besëprera të horoskopit!

Premtimet kur mbahen në mënyrë të vazhdueshme ndihmojnë në forcimin e besimit dhe besnikërisë. Ne të gjithë bëjmë premtime, por shumë prej nesh nuk do të jenë në gjendje t’i zbatojnë ato, gjë që jo vetëm pengon marrëdhënien tonë, por gjithashtu lëkundet aftësinë e personit tjetër për t’i besuar dikujt përsëri. Mbajtja e betimit është shumë më e vështirë sesa bërja e tyre dhe disa njerëz kanë zakon të bëjnë premtime që nuk do t’i mbajnë me siguri. Njerëzve të tillë nuk mund t’u besohet kurrë. Këto shenja të zodiakut nuk e mbajnë fjalën dhe nuk mund t’i mbajnë premtimet që bëjnë.

Dashi

Këta njerëz mendojnë të gjithë për veten e tyre dhe janë të shquar për jetën e tyre që lëviz me shpejtësi dhe lehtë mund të bëjnë premtime të rreme thjesht për të arritur majat. Këta njerëz zakonisht bëjnë premtime pa e menduar as një herë praktikën dhe si rezultat, shpesh mbeten të paefektshëm kur bëhet fjalë për përmbushjen e premtimeve të tyre.

Peshorja

Të njohur edhe me emrin e njerëzve më të pëlqyeshëm, njerëzit që i përkasin shenjës së Peshores bëjnë premtime vetëm për të mos i thyer zemrën dikujt tjetër dhe ata kurrë nuk e nënkuptojnë atë për të cilën po betohen. Këta njerëz thjesht nuk mund të thonë jo në fytyrë dhe kështu, bëjnë premtime boshe dhe të mërzitshme të cilat nuk mund t’i mbajnë.

Shigjetari

Duke qenë një shenjë zjarri, Shigjetarët duan të ecin me rrjedhën dhe në atë rrjedhë ata bëjnë premtime, por qëllimi i tyre nuk është kurrë i keq. Ata duan t’i mbajnë premtimet e tyre, por natyra e tyre aventureske i bën të kapen në punët e shumta ose problemet e tyre që harrojnë për premtimet që kanë bërë dhe pa dashje i thyejnë ato.

Ujori

Ata që i përkasin shenjës së Ujorit njihen për qëndrimin e tyre egoist dhe përfshihen në dramën e premtimeve vetëm nëse duan diçka në këmbim nga ju. Kujdes nga qëllimet egoiste të njerëzve të tillë. Pasi puna e tyre të përfundojë nga ju, ata as nuk do të vijnë, të flasin apo të përmendin premtimet që ju kanë bërë.

Peshqit

Njerëzit me këtë shenjë të zodiakut janë jashtëzakonisht të mirë nga zemra dhe duan të ndihmojnë njerëzit, por ata e mbushin pjatën e tyre me kaq shumë gjëra që i bëjnë ata të paaftë t’i zbatojnë premtimet e tyre. Peshqit e lindur nuk janë në gjendje t’i refuzojnë njerëzit dhe të shkojnë në krye me veten për të mbajtur disi të gjitha premtimet që kanë bërë, por me kaq shumë gjëra ata shpesh nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë.