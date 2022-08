E ka zemrën flori, kjo është shenja më “gjakëmbël” e horoskopit që e duan të gjithë pranë

E duan të gjithë, sepse ka cilësitë që çdokush do të dëshirontee. Pavarësisht pengesave në punë, është një shenjë që nuk trembet dhe në fund finalizon çdo gjë me sukses. I pëlqen ideja të revolucionarizojë jetën e tij, dhe pse ndonjë gjë shkon keq. Është një nga shenjat që nxjerr më të mirën nga vetja.

Në fushën e ndjenjave, Ujori është mirëkuptues se zakonisht dhe ofron dashuri me pasion dhe magji. Ujori nuk është as i mrzitshm dhe as naiv, as entuziast dhe as i pandershm. Eksperimentimi i vazhdueshëm thjesht e bn atë kurioz për të depërtuar në misterin e ardhshm dhe ky mister n horizont mund t jesh ti. Ujori është ndryshe nga të tjerët dhe kjo i bën njërëzit me këtë shenjë të ndihen më mirë.

Të shoqërueshëm dhe ekscentrikë, ujorët janë njerëz që rrallë vendosin veten në qendër të universit. Ujori ka shumë të zhvilluar ndjesinë e empatisë dhe nuk e ka aspak të vështirë ta vendosë veten në vendin e tjetrit. Ujori është një shenjë intelektuale që ka pikë të fortë marrëdhëniet dhe komunikimin.

Llojet e marrëdhënieve që Ujori zakonisht ndërton janë ato të natyrës platonike. Ujori është gjithashtu shenjë e mendimtarëve dhe gjenive të mëdhenj. Të lindurit nga 21 janari deri më 18 shkurt janë njerëzit me imagjinatën më të zhvilluar, që do të njihni ndonjëherë, dhe të etur për dije si askush tjetër.