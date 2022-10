E butë si shkumë, si të gatuani bukën turke që më pas s’do ia ndani tavolinës suaj

Turqia njihet për gatimet karakteristike dhe të veçanta të cilat janë edhe pjesë e traditës së tyre. Gjithashtu ata janë profesionist të brumit dhe llojrat e ndryshme të bukës nuk mungojnë në tryezat e tyre. Sot po ju sjellim një ndër recetat e veçanta.

Gatuani bukën turke dhe shërbejeni për mëngjes, darkë ose për drekë

Përbërësit:

– 500 g mielli;

– 2 lugë tharmë;

– 150 ml ujë të ngrohtë;

– 150 ml qumësht (të ketë temperaturë dhome);

– kripë sipas shijes;

– 3 lugë vaj ulliri.

Për lyerje:

– spec i bluar;

– majdanoz;

– gjalpë të shkrirë.

Përgatitja:

▪ Përzieni kripën dhe miellin, ndërsa tharmin thërrmojeni me ujë të ngrohtë.

▪ Kur të aktivizohet tharmi, përzieni të dy tretjet dhe shtoni qumështin.

▪ Ngjisheni derisa të gjithë përbërësit të bashkohen.

▪ Në fund shtoni vajin e ullirit dhe ngjisheni derisa të bëhet brumë i lëmuar.

▪ Lyeni brumin me vaj ulliri, mbulojeni dhe lëreni një orë që të bymehet në ambient të ngrohtë.

▪ Ndani brumin në 6 pjesë dhe formoni topa.

▪ Spërkateni sipërfaqen me mielli, lërini topat e brumit edhe pak dhe hidhni sipër miell.

▪ Përhapni në një rreth të hollë dhe pastaj kalojeni në një tigan dhe piqeni në zjarre mesatarisht të lartë rreth 5 – 7 minuta (2.5 – 3 minuta në secilën anë).

▪ Në gjalpin e shkrirë shtoni majdanoz të copëtuar dhe speca të grimcuar dhe lyejeni secilën simite.