Dy zakonet e mëngjesit që janë shumë të dëmshme për ju

Kur bëhet fjalë për shëndetin tuaj (dhe veçanërisht peshën tuaj), është pothuajse e pamundur të mbivlerësoni rëndësinë e zorrëve tuaja. Mikrobioma juaj e zorrëve mund të krijojë ose prishë mirëqenien tuaj të përgjithshme, kjo është arsyeja pse është jetike të siguroheni që po e mbani sistemin tuaj të tretjes të lumtur dhe të shëndetshëm. Kjo mund të nënkuptojë shumë gjëra të ndryshme – nga marrja e një suplementi të përditshëm probiotik deri tek heqja e ushqimeve të caktuara, ka të bëjë me përfshirjen e zakoneve të shëndetshme në rutinën tuaj të përditshme. Dhe gjithashtu ka të bëjë me largimin e zakoneve të pashëndetshme. Në fakt, ekzistojnë dy zakone të mëngjesit për të cilat mund të jeni fajtorë, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj të zorrëve.

1. Shmangia e mëngjesit

Nëse po përpiqeni të humbni peshë, mund të mendoni se anashkalimi i mëngjesit është një mënyrë e mirë për të kursyer kalori dhe për të përshpejtuar përparimin tuaj. Megjithatë duhet të siguroheni që të hani mëngjes, pasi është thelbësore për shëndetin tuaj të përgjithshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për zorrët.

“Është kritike që ne të gjejmë kohë për mëngjes pasi na ndihmon të menaxhojmë nivelet tona të stresit dhe të thyejmë agjërimin tonë gjatë natës”, shpjegon një eksperte. Dështimi për ta bërë këtë mund të çojë në menaxhimin e dobët të sheqerit në gjak nga anashkalimi i vakteve të vazhdueshme ose nënngrënia. Pra, çfarë do të thotë kjo për zorrën tonë? “Nëse ne nuk hamë mëngjesin tonë, trupi ynë e regjistron këtë si të pasigurt dhe për këtë arsye nuk i jep përparësi riparimit të zorrëve, tretjes optimale dhe prodhimit të hormoneve shëndetësore. Duke mos ngrënë, ai redukton treguesin e metabolizmit për të mbrojtur veten dhe mund të shkaktojë tretje të ngadaltë. Për këtë arsye, duhet të gjeni gjithmonë kohë për të ngrënë një mëngjes të shpejtë në mënyrë që gjithçka të funksionojë pa probleme.

2. Pirja e kafesë me stomakun bosh

Edhe më keq se të anashkalosh mëngjesin është ta këmbesh me një kafe. Edhe pse mund të mendoni se të pini pak kafeinë është më mirë sesa të mos hani asgjë në mëngjes, pirja e kafesë me stomakun bosh mund të ketë pasoja të rënda në shëndetin tuaj. Më shumë kafeinë mund t’i shtojë karburant zjarrit dhe të jetë e ashpër për trupin tonë. Kjo mund të shihet veçanërisht te njerëzit që kanë metabolizues të ngadaltë gjenetikisht të kafeinës. Dhe në fund të fundit, i gjithë ai stres mund të ndikojë në zorrët tuaja. Pra, nëse dëshironi të pini një filxhan kafe në mëngjes (siç zgjedhin shumë prej nesh!) sigurohuni që ta kombinoni atë me një mëngjes ushqyes. Ajo pak kohë shtesë që ju merrni për të ngrënë disa ushqime do të shpërblehet në planin afatgjatë! /albeu.com