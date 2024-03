Dy shenjat e horoskopit që do të humbasin optimizmin sot

Hëna do ta kalojë mëngjesin tek Binjakët dhe ndërsa e shtuna nis e relaksuar dhe me humor për të dalë, bëni pazaret dhe planet tona për mbrëmjen. Sheshi i saj me Afërditën mund të na rrisë pritshmëritë në lidhje me situatën tonë të dashurisë ose të na bëjë disi më ëndërrimtarë dhe naivë për sa i përket kritereve tona.

Megjithatë, sheshi i saj me Saturnin te Peshqit , përveçse do të na bëjë mjaft seriozë, do të na bëjë të ndihemi të papërshtatshëm dhe do të na mbushë me një ndjenjë dështimi ose që pavarësisht se çfarë të përpiqemi nuk do të kemi sukses.

Dy që do të bien psikologjikisht sot, do të ndjejnë se kanë dështuar dhe do të humbasin spontanitetin, pakujdesinë dhe optimizmin janë Binjakët dhe Shigjetari. Është e mundur që diçka të ndodhë në shtëpi ose në biznesin e tyre që do të ndikojë negativisht tek ata, pasi Saturni godet shtëpinë e tyre 4-10 .

Gjëja më e mirë për ta është të merren me diçka që i bën të harrojnë ose t’i përkushtohen punës dhe detyrimeve të tjera, sepse nëse edhe ata kthehen, për shkak të gjendjes emocionale, atëherë do të stresohen dhe do të përkeqësohen.