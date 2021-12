Dy shenjat e horoskopit që do kalojnë një mbrëmje të përsosur gjatë ndërrimit të viteve

Jemi një frymë larg vitit 2022. Pra kemi mundësinë të lëmë pas gjithçka që na ka bërë të ndihemi keq,siç janë zakonet dhe njerëzit që na kanë dhënë energji negative.

Është koha për të vendosur synime të reja, për të ndërruar kapitull , për të bërë një fillim të ri.

Dy shenjat e mëposhtme do të kalojnë më mirë se të tjerat. Le të mos tregojmë xhelozi dhe të gëzohemi me ta.

Bricjapi

Bricjapët patën një nëntor të vështirë, por dhjetori e ktheu situatën. Në natën e Vitit të Ri, Bricjapët do të kalojnë momente të mrekullueshme. Është mirë që ata të mendojnë seriozisht për të ardhmen dhe prioritetet e tyre, në mënyrë që viti i ri t’i gjejë më pak të fiksuar pas punës, e me më shumë dashuri për veten.

Shigjetari

Ashtu si Bricjapët, edhe Shigjetarët do të kalojnë shumë mirë natën e ndërrimit të viteve. Shigjetarët do të shqyrtojnë me kujdes ndjenjat e tyre, do të gjejnë atë që i pengoi në vitin 2021 dhe do ta korrigjojnë, për të kaluar një 2022 super argëtues.