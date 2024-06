Dy shenja të horoskopit që do të jenë mjaft të fshehta nesër

Hëna kaloi dje në Akrep dhe atmosfera automatikisht do të bëhet më pasionante, romantike dhe ndryshe.

Aty ku dikur mendonim për kompromis apo një tërheqje, tani as që na shkon në mendje.

Në një mënyrë apo tjetër, ose gjithçka ose asgjë… Bëhemi absolut, të palëkundur në pozicionet tona dhe të vendosur për të arritur gjithçka që dëshirojmë. Në mbrëmje, me Saturnin tek Peshqit do të na bëjë më racionalë dhe më të përmbajtur.

Dy shenjat që do t’i tregojnë të gjithëve se sa kokëfortë janë dhe nuk do të ishte e ‘bukur’ të përpiqeshit t’i nënvlerësoni janë Akrepi dhe Demi. Për më tepër, dëshirat e tyre do të ndizen dhe ata nuk do të tërhiqen derisa të marrin të tyret.