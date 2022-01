Doni të dini se dikush po ju thotë të vërtetën ose jo, 6 mënyrat si t’i dalloni gënjeshtarët

Mund të duket pak e pabesueshme, por sipas Psychology Today, rreth 80% e gënjeshrave mbeten të pazbuluara. Shumë njerëz dalin nga situata të ndryshme duke gënjyer, por disa prej tyre mund të dallohen nëse dini ti lexoni këto shenja.

Më poshtë keni disa teknika për të përcaktuar nëser dikush po thotë të vërtetën apo jo.

Filloni duke bërë pyetje neutrale

Duke bërë pyetje themelore, jo kërcënuese, ju mund të vëzhgoni linjën bazë të komunikimit karakteristik të atij personi. Pyetini për motin, planet e tyre për fundjavën ose çdo gjë që do të nxiste një përgjigje normale dhe të këndshme. Kur ata përgjigjen, vëzhgoni gjuhën e tyre të trupit dhe lëvizjet e syve – dëshironi të dini se si sillen kur thonë të vërtetën. A e ndryshojnë qëndrimin e tyre? A po shikojnë në një drejtim apo në tjetrin? Apo ju shikojnë në sy? Sigurohuni që të bëni pyetje të mjaftueshme për të pasur një mostër të mirë.

Gjeni një pikë qendrore

Pasi të kaloni nga territori neutral në “zonën e gënjeshtrës”, duhet të jeni në gjendje të vini re një ndryshim në gjuhën e trupit, shprehjet e fytyrës, lëvizjet e syve dhe strukturën e fjalisë. Të gjithë do të japin sugjerime të ndryshme nën ndërgjegjeshëm kur gënjejnë, prandaj është e rëndësishme të vëzhgoni bazën normale të komunikimit përpara se të hyni në zonën e gënjeshtrave.

Shikoni gjuhën e trupit

Gënjeshtarët shpesh e tërheqin trupin e tyre nga brenda kur gënjejnë për t’i bërë ata të ndihen më të vegjël dhe më pak të dukshëm. Shumë njerëz do të fillojnë të përpëliten dhe ndonjëherë do të fshehin duart e tyre për të fshehur në mënyrë të pandërgjegjshme gishtat e shqetësuar. Ju gjithashtu mund të vini re një ngritje supet.

Vëzhgoni mikro-shprehjet e fytyrës

Njerëzit shpesh thonë gënjeshtra në shprehjet e tyre të fytyrës, por disa nga këto shprehje të fytyrës janë delikate dhe të vështira për t’u dalluar. Disa njerëz do të ndryshojnë ngjyrën e tyre në një nuancë më të butë rozë, të tjerë do të përhapin pak vrimat e hundës, do të kafshojnë buzët, do të djersiten lehtë ose do të pulsojnë shpejt. Secila prej këtyre ndryshimeve në shprehjen e fytyrës nënkupton një rritje të aktivitetit të trurit kur fillon gënjeshtra.

Dëgjoni tonin, ritmin e të folurit dhe strukturën e fjalive

Kur një person gënjen, ai shpesh do të ndryshojë tonin dhe ritmin e të folurit të tij. Ai mund të fillojë të flasë më shpejt ose më ngadalë, me një ton më të lartë ose më të ulët. Fjalitë që ai përdor shpesh bëhen më komplekse sepse truri është i mbingarkuar për të vazhduar me historinë.

Tregoni kujdes kur ndalojnë së foluri për veten e tyre

Njerëzit që gënjejnë gjithashtu ndonjëherë fillojnë të largohen nga historia e tyre dhe të fillojnë të përqendrohen te njerëzit e tjerë. Do të dëgjoni më pak përemra në vetën e parë, pasi gënjeshtarët përpiqen psikologjikisht të distancohen nga gënjeshtrat që bëjnë, shkruan Psychology Today.