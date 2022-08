“Do zbuloni armiqtë”, nga sot hëna e re në Virgjëreshë, 4 shenjat e horoskopit që do përballen me ndryshime rrënjësore

Momentet më kulmore të ciklit hënor ndodhin në dy momente të ndryshme: hënën e re dhe hënën e plotë. Ndërsa kjo e fundit është intensive dhe dramatike, e para është një përvojë më delikate, por kjo nuk e bën atë më pak të fuqishme. Në fakt, hëna e re është ajo që nis të gjithë përvojën, pasi përfaqëson fillimin e një kapitulli të ri. Temat dhe situatat që priren të shfaqen gjatë një hëne të re janë shpesh tepër domethënëse, duke zbuluar mundësi të pjekura për t’u marrë. Dhe nëse vendosni të filloni një projekt ose angazhoheni për një marrëdhënie të re gjatë një hënë të re, ajo do të ketë më shumë potencial për të pasur sukses!

Duke u zhvilluar më 27 gusht në orën 4:16 të mëngjesit ET, hëna e re e ardhshme zhvillohet në një Virgjëreshë të organizuar, të zellshme dhe shpikëse, duke ndriçuar çdo gjë Kjo hënë e re në Virgjëresha ka të bëjë me vendosjen e një regjimi të vetë-kujdesit që ushqen një version më të shëndetshëm dhe më të lumtur të vetes.

Binjakët

Kjo hënë e re po ju godet afër shtëpisë, pikërisht aty ku jeni më të pambrojtur. Duke u zhvilluar në shtëpinë tuaj të katërt të çështjeve të brendshme dhe personale, kjo hënë e re po ndriçon gjithçka që ndodh pas dyerve të mbyllura, e mbrojtur nga sytë kureshtarë. Dhe nëse nuk keni një cep të botës që ndihet i sigurt, i mbrojtur dhe mbi të gjitha mikpritës, atëherë mund të dëshironi të mendoni se ku po zgjidhni të mbillni rrënjët tuaja. Kjo hënë e re mund t’ju frymëzojë të pastroni apartamentin tuaj, të planifikoni një mbrëmje filmi me familjen apo edhe të zhvendoseni në një vend të ri. Dëgjoni zemrën tuaj dhe do të dini se çfarë të bëni.

Virgjëresha

Pranoje, Virgjëreshë—të pëlqen* të lavdërohesh. Edhe nëse jeni një Virgjëreshë më e turpshme dhe e rezervuar, nuk mund të mos e vlerësoni të adhuroheni! Dhe në këtë hënë të re, ju jeni në krye të mendjeve të të gjithëve, sepse kjo hënë e re po ndez një shkrepëse në shtëpinë tuaj të parë të vetes. Përgatituni të shikoni veten në pasqyrë dhe të shihni diçka krejtësisht të re. Bëni diçka që simbolizon mënyrën se si identiteti juaj po ndryshon dhe evoluon me kalimin e kohës dhe përvojës. Mund të mos jeni i njëjti person që ishit më parë, por kjo është një gjë *e mirë*; do të thotë se keni marrë disa rreziqe dhe jeni hapur ndaj jetës. Dhe në fund, ju jeni bërë një person më i fuqishëm dhe interesant për shkak të kësaj.

Shigjetari

Njerëzit nuk mund të ndalojnë së foluri për ju kohët e fundit. Në fund të fundit, kjo hënë e re po sjell një rritje të energjisë elektrike drejt shtëpisë tuaj të 10-të të imazhit publik, duke ju frymëzuar të publikoni disa lajme që ndryshojnë jetën ose të përmirësoni reputacionin tuaj! Ju keni fuqinë për të marrë disa vlerësime domethënëse tani, veçanërisht nëse jeni të gatshëm të regjistroheni në një konkurs ose të aplikoni për atë punë tani. Mos prit! Për shkak se kjo hënë e re po e bën topin në karrierën tuaj, mund të vini bast se vendosmëria juaj nuk do të jetë e kotë. Jeni gati të ngjiteni në shkallën tjetër të një shkalle shumë të rëndësishme, mos shikoni prapa. Të themi të vërtetën, ju mund të arrini majat *shumë* më shpejt se sa pritej.

Peshqit

Marrëdhëniet tuaja po marrin një kthesë. Ndërsa kjo hënë e re fillon një kuptim të ri të dhënies dhe marrjes, ju ndiheni të motivuar për t’i bërë partneritetet tuaja shumë më kuptimplote! Duke shoshitur të vërtetën e shtëpisë tuaj të shtatë të të dashuruarve, miqësive dhe madje edhe armiqve, po kuptoni se cilët janë lojtarët kryesorë në jetën tuaj dhe rolet që luan secili prej tyre. Ju gjithashtu po shikoni më nga afër se si kontribuoni në marrëdhëniet tuaja dhe ndikimin që keni mbi to. Gërmoni dinamikën që ndani me të tjerët, sepse kjo mund të çojë në disa zbulime shumë domethënëse, veçanërisht kur bëhet fjalë për atë se me kë dëshironi të kaloni këtë kapitull, të ëmbël./albeu.com/