Do t’i zgjidhet çdo problem që ekziston, 3 shenjat e Horoskopit të favorizuara nga plantet deri në mes të prillit

Afërdita më 17 mars do të zhvendoset te Demi dhe deri më 11 Prill do të qëndrojë atje dhe do të sjellë ndryshimet e saj.

Demi konsiderohet si një shenjë e tokës dhe në këtë mënyrë do të krijojë një klimë të qetë mes partnerëve, ndërsa në të njëjtën kohë do të krijojë kushtet e duhura për të zgjidhur çdo problem që ekzistonte dhe për t’i vendosur ato në një rresht.

Në të njëjtën kohë, shenjat në përgjithësi do të kenë një humor intensivisht romantik pasi Afërdita është planeti i dashurisë dhe marrëdhënieve. Do të na bëjë të kemi prioritet lidhjet e dashurisë, ndërkohë që nuk ka gjasa që në disa raste të nxisë ndjenja posesiviteti dhe xhelozie. Të gjithë do të ndihen pak më intensivë dhe romantikë këtë herë, por në veçanti tre janë ata që do të jenë më të favorizuarit.

Lexoni nëse i përkisni një prej këtyre tre shenjave që do të favorizohen nga Venusi:

AKREPI

Akrepat gjithsesi janë shenja mjaft dashurore dhe në kombinim me hyrjen e Venusit në Akrep do afrohen edhe më shumë me partnerët e tyre, ndërkohë që nuk do të jenë të pakta momentet e nxehta të dashurisë. Më në fund ata do të jenë në gjendje të gjejnë pak kohë dhe të lënë mënjanë streset e tyre të përditshme, ndërsa do të kalojnë kohë edhe me partnerin.

DEMI

Sigurisht, Demat janë shenjat që nuk mund të mungonin në listën tonë, pasi ata presin Venusin. Do të arrijnë në një periudhë të shkurtër kohore të zgjidhin mosmarrëveshjet me partnerin, të afrohen, ndërsa të palidhurit do të fitojnë vetëbesim dhe humor të fortë për flirtim.

BRICJAPI

Bricjapët janë shenja të zodiakut që në tremujorin e fundit e patën mjaft të vështirë të relaksoheshin dhe të vendosnin në plan të dytë romancën e tyre. Periudha kohore që Afërdita do të jetë te Demi do t’i ndryshojë gjërat tërësisht, ndërsa ata do mund të afrohen edhe më shumë me partnerin. Përveç kësaj, ata kanë shumë të ngjarë të organizojnë një ekskursion ose aktivitet të përbashkët të minutës së fundit.