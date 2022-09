Do të merrni një faturë të ulët të energjisë elektrike, mjafton të bëni dy gjëra të thjeshta

Hekurosja, si një tjetër gjë që disa njerëz bëjnë çdo ditë, është diçka që mund të rrisë ndjeshëm faturën tuaj të energjisë elektrike.

Fshirja me korrent nuk është një aktivitet i detyrueshëm çdo ditë.

Ndonjëherë nuk është keq të relaksoheni pak dhe fatura e energjisë elektrike do të jetë më e ulët.

Nëse ende nuk mund të bëni pa fshesë me korrent të përditshëm, mbajeni fshesën me korrent të ndezur për një kohë sa më të shkurtër të jetë e mundur.

Mundohuni të pastroni paraprakisht dyshemetë dhe vendet ku planifikoni të fshini me korrent dhe do të shkurtoni periudhën e përdorimit të fshesës me korrent. /albeu.com/